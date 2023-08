Netflix avait annulé Warrior Nun après la saison 2. Mais, les fans se sont mobilisés pendant près d’un an, jusqu’à obtenir la victoire : il n’y aura pas de saison 3, certes, mais… une trilogie de films.

Annulée après une saison 2 aussi géniale que la première, Warrior Nun avait connu une mobilisation massive des fans, à l’ampleur rare — un billboard (grand panneau publicitaire) avait été loué en face des locaux de Netflix pour demander le renouvellement ; et les réseaux sociaux s’étaient acharnés, par centaines de milliers de posts. Le combat aura été payant, au-delà de toutes les attentes imaginables, puisque la saga est sauvée et va faire son entrée sur grand écran.

Il y a quelques mois, une plateforme « warriornunsaved » avait été créée, sur laquelle il était possible de s’inscrire. Ce 15 août 2023 en soirée, tous les abonnés ont reçu un même mail : The Warrior Nun Story Continues (l’histoire de Warrior Nun continue). On va donc retrouver Bea, Camila, Ava et les autres nonnes guerrières — si la plupart du cast revient — sous une nouvelle forme.

Que se passera-t-il après le grand final de la saison 2 ? // Source : Netflix

Pas de saison 3 de Warrior Nun… mais la saga est sauvée au cinéma

Dans un long message et une vidéo, la parole revient à Dean English, producteur exécutif de la série TV et « la personne qui est tombée sur le roman graphique et s’est posé la dangereuse question ‘Et si ?’ ». Il annonce que trois films vont être produits — soit une trilogie. « Je le redis, une trilogie de longs métrages. Trois. »

Et, on comprend pourquoi il le répète. Sur les réseaux sociaux, les fans qui militent depuis près d’un an pour revoir leurs héroïnes n’en reviennent pas. « Je suis désolée, j’ai bloqué, est-ce que c’est vraiment écrit TROIS films », écrit, par exemple, la chroniqueuse Nora Dominick.

im sorry, i blacked out, does this really say THREE movies #warriornun pic.twitter.com/r1m6fmfst3 — Nora Dominick (@noradominick) August 16, 2023

WE ARE GOING TO SEE THEM ON THE BIG SCREEN!!! AVATRICE !!! AND GET THREE MOVIES!!! WERE GOING TO GET INTERVIEWS AND PROMO FILM PREMIERES AND DVD RELEASES WITH A WARRIOR NUN UNIVERSE?! OH MY GOD #WarriorNunSaved pic.twitter.com/nKIr4vtdIb — Bobbie #WarriorNunSaved (@karensmyidol) August 16, 2023

‼️⚠️ ATTENTION ⚠️‼️



After 197 days of fighting and 245 days after the cancellation WE FINALY GOT THE ANSWER!



‼️#WarriorNun is coming back as a

⚠️MOVIE TRILOGY⚠️‼️



Not ONE movie, but THREE!

We won #HaloBearers! We Won! #WarriorNunSaved pic.twitter.com/CLTcOvQCOw — Jereczko 🥝|| KTY called me HEATHEN🌲#TeamFruity🍌 (@Jereczko97) August 16, 2023

En définitive, Netflix n’aura pas poursuivi avec Warrior Nun, et aucune autre plateforme de streaming non plus. L’annonce est claire : ces trois longs métrages se destinent au cinéma et non à une diffusion SVOD.

Ce n’est d’ailleurs que le début : l’équipe de Warrior Nun est déterminée à développer un univers vaste et solide autour des personnages, tant et si bien que d’autres séries, des spin-offs, sont dans la balance. « Certains se demanderont peut-être si cela ne signifie pas qu’un univers va être lancé pour Warrior Nun, qui pourrait s’étendre à des films et des séries télévisées mettant en scène des personnages que nous connaissons déjà », écrit innocemment Dean English, avant d’y répondre : « La réponse à cette question est oui. Et nous aurons plus de détails à l’avenir. »

Seule ombre au tableau : à Hollywood, les studios n’ont toujours pas cédé aux scénaristes et aux acteurs, lesquels continuent donc la grève pour défendre leurs droits — une grève qui atteint de bientôt 4 mois. Comme l’écrit Dean English, c’est la raison pour laquelle l’annonce reste peu fournie en détail. « Une chose que nous devons évoquer est la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. C’est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire d’annonces aujourd’hui », écrit-il.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.