Après 4 saisons menées tambour battant, Manifest vient de tirer sa révérence. Pour continuer à enchaîner les épisodes de façon frénétique, en cherchant à percer un mystère insoluble, 3 séries disponibles sur Netflix semblent être les candidates parfaites : 1899, The OA et Vortex.

Avec ses airs de Trilogie du samedi, Manifest a su captiver les fans de SF et de surnaturel pendant 4 saisons haletantes. L’héritière de Lost se distinguait par son scénario insaisissable et ses rebondissements par milliers. Alors que vient le temps des adieux, il peut être difficile de trouver la nouvelle série qui va vous accrocher de la même façon, à voir sur une plateforme de SVOD.

Pour continuer à profiter de votre abonnement à Netflix, voici 3 séries à binge-watcher, avec cliffhangers hallucinants à la clé. Vous pouvez ainsi embarquer sur un bateau au casting international avec 1899, explorer l’au-delà avec The OA ou signer pour un voyage temporel émotionnel avec Vortex.

1899 sur Netflix, le casse-tête jouissif

Vous vous êtes arraché quelques cheveux à tenter de comprendre le scénario de Dark ? Alors vous allez adorer vous perdre dans le labyrinthe maritime de 1899, imaginée par le même duo : Jantje Friese et Baran bo Odar. Sortie fin 2022, la série, qui s’attarde sur le destin d’un groupe de migrants embarqué sur le bateau Kerberos, nous avait tout simplement bluffés. Construite façon tour de Babel, 1899 permet à chacun de ses acteurs de s’exprimer dans leur langue d’origine, en allemand, en anglais, en mandarin ou encore en espagnol. Un tour de force qui donne toute son originalité à ces 8 épisodes, à voir absolument en VO pour apprécier toute la subtilité des dialogues.

Comme Manifest, 1899 aime jouer avec nos nerfs et nos certitudes, tout en nous présentant une galerie de personnages étranges. Parfois ardue à déchiffrer, la série n’en finit plus de semer des indices à base de symboles, de portes dérobées et d’hallucinations visuelles. En fait, 1899 est un Rubik’s Cube géant mêlé aux sensations déroutantes d’un escape game, et c’est pour ça qu’on l’adore.

Il n’y a qu’une seule saison, la série ayant été annulée, avec un semblant de fin… mais plein de mystères en suspens.

À voir si vous avez aimé : Dark ; Westworld ; Sense8 ; Sandman ; Shutter Island

Dark ; Westworld ; Sense8 ; Sandman ; Shutter Island À voir si vous cherchez : énigmes ; twists ; suspense ; voyage en mer ; science-fiction ; mystères ; costumes d’époque ; frissons ; épisodes longs ; cérébral ; série internationale ; pratiquer votre anglais, votre mandarin, votre espagnol et votre allemand en même temps ; avoir le cerveau qui explose à chaque nouvelle révélation ; détester Netflix, qui a annulé la série au bout de seulement 1 saison

The OA sur Netflix, l’expérience inclassable

Il y a sept ans, Prairie Johnson, une jeune fille aveugle, disparaissait dans de mystérieuses circonstances. Lorsqu’elle réapparaît soudainement, tout a changé : elle a récupéré la vue et elle vient de se jeter d’un pont. Elle semble prête à dévoiler son histoire, mais seulement à cinq inconnus, réunis par hasard autour d’elle. Pour écouter ce que The OA tente de nous raconter, il faut garder l’esprit bien ouvert. Clairement, cet OVNI sériel ne plaira pas à tout le monde et son intrigue est déroutante du début à la fin. Mais si vous appréciez les narrations poétiques et sensorielles, qui questionnent le sens de la vie tout en imaginant des concepts de SF d’une originalité dingue, alors The OA deviendra votre prochaine série préférée.

Portée par la performance de Brit Marling, également co-créatrice, cette série Netflix est l’une des œuvres du petit écran les plus percutantes jamais réalisées. Convoquant tour à tour Twin Peaks, Stranger Things ou The Leftovers, The OA est difficile à cerner mais nous secoue à chaque visionnage de ses deux saisons. On ne peut que vous recommander de vous laisser porter par cette mise en abîme vertigineuse d’un récit dans le récit, qui prend une direction inattendue à chaque minute de chaque épisode. Ne partez pas avec trop de théories en tête avant de vous lancer dans la série : on vous garantit qu’elles seront toutes balayées en un simple claquement de doigts de Prairie.

Attention toutefois, la série a été annulée lors de la saison 2, avec un mystère en partie irrésolu.

À voir si vous avez aimé : Twin Peaks ; Stranger Things ; Matrix ; Awake ; Tales from the Loop ; The Leftovers

Twin Peaks ; Stranger Things ; Matrix ; Awake ; Tales from the Loop ; The Leftovers À voir si vous cherchez : science-fiction ; fantastique ; frissons ; énigmes ; twists ; cérébral ; épisodes longs ; destins intimes ; univers parallèle ; spirituel et surnaturel ; élu ; expérience de mort imminente ; pleurer à chaudes larmes ; changer votre regard sur les poulpes ; apprendre une chorégraphie étonnante ; (encore) détester Netflix qui a annulé la série au bout de seulement 2 saisons (#SaveTheOA)

Vortex sur Netflix, le voyage temporel et romantique

Et si vous pouviez empêcher l’élue de votre cœur de mourir, à près de 30 ans d’intervalle ? C’est le postulat de départ ambitieux de Vortex, série franco-belge sortie début 2023 sur France 2, et désormais disponible sur Netflix. Co-écrits par l’auteur de polars Franck Thilliez (Syndrome E), ces 6 épisodes opèrent un audacieux mélange des genres entre policier et science-fiction. On y suit Ludovic, commandant de police judiciaire à Brest, en 2025. 27 ans plus tôt, il a perdu sa femme, Mélanie, dans un accident. Un jour, sur une scène de crime, l’enquêteur découvre une faille temporelle qui pourrait bien lui permettre de la sauver. Sauf que Ludovic a, depuis, refait sa vie avec Parvana et leur fils, Sam, et que changer le passé bouleverserait à coup sûr son présent…

Intelligente et bien ficelée, Vortex n’est pas exempte de certains défauts, notamment dans le jeu de certains comédiens et dans quelques clichés d’écriture. Mais la série nous emporte dans son tourbillon romantique et fantastique, le tout en révolutionnant l’usage des effets spéciaux en France. Vortex a ainsi été la première création française à utiliser la technique du « volume » (ou StageCraft), popularisée par The Mandalorian, à une si grande échelle. On reproche souvent à la télévision française de ne pas suffisamment s’aventurer sur le terrain du genre et de la science-fiction, et c’est vrai. Mais Vortex, comme Visitors ou Syndrome E avant elle, montre avec brio que l’exercice peut être réussi haut la main.

À voir si vous avez aimé : The Lazarus Project ; Romance ; The Time Traveler’s Wife ; Erased

The Lazarus Project ; Romance ; The Time Traveler’s Wife ; Erased À voir si vous cherchez : série policière ; enquête ; science-fiction ; action ; voyage temporel ; histoire d’amour impossible ; drame ; fantastique ; romantique ; série française ; épisodes longs ; mystères ; enfin arrêter de dire que les séries françaises sont nulles ; relativiser sur votre propre situation amoureuse

