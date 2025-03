Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle série de Shonda Rhimes (Bridgerton, Grey’s Anatomy) nous plonge dans les coulisses de la Maison-Blanche, pour une enquête policière déjantée. Si vous avez déjà englouti La Résidence, voici 4 séries similaires à voir en streaming.

« 132 pièces, 157 suspects, un cadavre » : voilà comment Netflix résume son dernier succès signé Shonda Rhimes et situé dans le monde très particulier de la Maison-Blanche. La productrice, connue pour son travail sur Bridgerton et Grey’s Anatomy, nous propose ici un Cluedo géant dans les immenses couloirs de l’une des plus célèbres institutions au monde.

Si le résultat n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes, il faut reconnaître que La Résidence parvient tout de même à nous captiver depuis sa sortie le 20 mars 2025, pendant ses 8 épisodes, grâce à son atmosphère de cosy mystery, qui rappelle les grandes heures d’À Couteaux Tirés. Pour continuer à mener l’enquête, nous vous conseillons de jeter un œil à ces 4 séries idéales pour les détectives en herbe.

Pour aller plus loin Voici les 16 meilleures séries à voir sur Netflix

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sur Netflix

Vous avez aimé le ton décalé de La Résidence, qui détourne avec bonheur les codes des polars ? Alors, vous allez adorer La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. On y découvre Anna, une quarantenaire alcoolique qui s’improvise enquêtrice du jour au lendemain. La raison ? Elle est persuadée d’avoir assisté à un meurtre sordide, depuis sa fenêtre. Pour résoudre cette étrange affaire, elle va donc enfiler sa casquette de détective, même si elle est bien loin du profil idéal requis.

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre est une excellente parodie, portée par Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) et ses sarcasmes hilarants. Point bonus : contrairement aux longs épisodes de La Résidence, cette série Netflix se découpe en 8 chapitres de 25 minutes chacun.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lidia fait sa loi sur Netflix

Dans La Résidence, Cordelia Cupp, qui nous régale grâce à ses déductions brillantes, n’hésite pas à remettre les hommes à leur place, en toutes circonstances. Avant elle, une autre héroïne féministe enquêtait déjà avec beaucoup de classe : Lidia fait sa loi. On plonge alors dans l’Italie du 19ᵉ siècle auprès d’une jeune avocate fauchée, à qui l’on interdit d’exercer son métier.

Une femme à la cour ? Non, mais on aura tout vu. Sauf que Lidia Poët n’a clairement pas dit son dernier mot et qu’elle continue à résoudre meurtres et autres crimes, dans l’ombre de son frère. Inspirée du véritable destin de la première femme avocate d’Italie, Lidia fait sa loi est une série policière en costumes qui n’oublie jamais d’être fun et rock’n’roll. Une véritable pépite féministe, qui a révélé la formidable actrice Mathilda De Angelis et dont on attend avec impatience la saison 3.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Only Murders in the Building sur Disney+

Bien avant La Résidence, une autre série phare avait déjà redonné ses lettres de noblesse au genre du cosy mystery à la télévision : Only Murders in the Building, évidemment. Les deux séries partagent ainsi un goût pour les détectives excentriques, les secrets bien enfouis et les huis clos ludiques, tout en mettant en scène un parterre de stars impressionnant.

Dans cette série, disponible sur Disney+, Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin mènent l’enquête à leurs heures perdues sur les meurtres qui ont mystérieusement lieu dans leur immeuble. Pendant quatre saisons, ce trio savoureux nous a enveloppé dans un petit cocon de twists inattendus et de punchlines humoristiques dont on ne se lasse jamais. Et, bonne nouvelle : une saison 5 est déjà prévue pour l’automne 2025. Autant dire que l’on a déjà hâte de retrouver Charles, Mabel et Oliver.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Afterparty sur Apple TV+ et Canal+

Si vous pensez qu’il est impossible de renouveler le genre policier, vous n’avez pas encore vu l’une des meilleures séries de 2023, à savoir The Afterparty. Petite pépite méconnue du catalogue d’Apple TV+, cette série en deux saisons a fait un pari audacieux : raconter des histoires de meurtres en dévoilant le point de vue d’un suspect différent à chaque épisode, tout en parodiant les codes d’un genre cinématographique en particulier.

Résultat : The Afterparty mélange la comédie musicale, le film noir, la romance, le thriller ou l’animation en un festival de références à la pop culture, le tout dans un écrin comique. Et, la qualité des enquêtes n’en est pas négligée pour autant, puisque l’on aime toujours découvrir avec surprise l’identité du coupable. Malheureusement annulée après seulement deux saisons, cette anthologie bénéficie quand même d’une vraie fin et vaut donc largement le coup d’œil.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !