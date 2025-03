Lecture Zen Résumer l'article

La série de science-fiction, qui mêle comédie et extraterrestres, depuis 2021, vient enfin d’être ajoutée au catalogue de Netflix, le 1ᵉʳ mars 2025. Si vous avez déjà englouti les deux saisons disponibles sur la plateforme, voici donc 4 séries similaires à Resident Alien à voir en streaming.

Et si un alien se cachait, parmi nous, en tentant d’adopter nos modes de vie, tout en endossant le rôle d’une personne de confiance, dans une petite ville tranquille ? Voilà l’idée de départ de Resident Alien, comédie déjantée à mi-chemin entre la science-fiction et l’action. Et bonne nouvelle : les deux premières saisons de cette production singulière viennent enfin d’être mises en ligne sur Netflix, le 1ᵉʳ mars 2025. Pour celles et ceux qui auraient déjà tout dévoré, sachez que d’autres séries comme Resident Alien sont heureusement disponibles en streaming.

Santa Clarita Diet sur Netflix

Dans Resident Alien, un extraterrestre prend la place du médecin local, pour se fondre dans la masse. Mais les martiens ne sont pas les seuls à pouvoir nous rendre visite et à prendre l’apparence d’habitants tout à fait normaux. Santa Clarita Diet imagine ainsi que la petite vie paisible de Sheila prend un tournant plutôt sanglant lorsqu’elle devient… un zombie. Son existence à Santa Clarita, près de Los Angeles, va alors être bouleversée, pour le meilleur.

Cette transformation inattendue va finalement la combler de bonheur, tout en pimentant son heureux mariage avec Joel. Comme Resident Alien, Santa Clarita Diet est une comédie drôle et déjantée, relevée par les punchlines épicées de Drew Barrymore (Scream) et Timothy Olyphant (Deadwood). Point bonus : l’acteur principal de Resident Alien, Alan Tudyk, fait même une apparition dans la saison 3 de cette série fun, absurde et gore à la fois.

Firefly sur Disney+

Avant d’incarner le faux Dr Harry Vanderspeigle dans Resident Alien, Alan Tudyk a surtout été révélé grâce à un monument de science-fiction, qui inspire encore des dizaines de séries à l’heure actuelle : Firefly. En 2002, on découvrait ainsi cette épopée galactique, menée par l’équipage du capitaine Malcolm Reynolds. Neuf personnages étaient alors particulièrement mis en lumière, lors de leurs aventures plus ou moins légales à bord du vaisseau Serenity.

Parmi eux, se trouvait donc le pilote Hoban Washburne, plus connu sous le nom de Wash, au sens de l’humour ravageur, mobilisé en toutes circonstances, même les plus tragiques. Alan Tudyk a donné vie à ce protagoniste haut en couleurs pendant 14 épisodes, avant que la série ne soit injustement annulée. Firefly reste tout de même un incontournable du genre, toujours aussi populaire, plus de vingt ans plus tard.

The Orville sur Disney+

Resident Alien n’est pas la première série à mélanger comédie et science-fiction. Quatre ans plus tôt, une autre production totalement improbable voyait le jour : The Orville. Imaginée par l’humoriste Seth MacFarlane (American Dad, Les Griffin), cette version déjantée de Star Trek se situe au cœur d’un vaisseau spatial futuriste, au 25ᵉ siècle. Conçue comme une parodie savoureuse du genre, The Orville a su se renouveler pendant 3 saisons remarquables, à l’écriture impeccable.

Résultat : l’humour laisse parfois la place à des sujets plus profonds, autour de notre rapport aux sciences et aux technologies, notamment dans le dernier chapitre, New Horizons. Parfait pour réunir les fans de mondes intergalactiques et les amateurs de comédie feel-good, sans prise de tête, cette grande fresque de SF saura forcément vous faire voyager à l’autre bout de l’univers avec panache.

Visitors sur Max et Canal+

Oui, la France aussi peut proposer des séries de SF de qualité. La preuve avec Visitors, signée par Simon Astier (Hero Corp). On y rencontre Richard, Bob et Mitch, trois amis d’enfance qui vivent dans la petite ville tranquille de Pointe-Claire. Mais lorsque Richard intègre la police, pour suivre les traces de son grand-père, deux lueurs étranges illuminent le ciel…

Comme Resident Alien, Visitors met en scène des visiteurs venus d’ailleurs avec un sens de l’humour inattendu, ainsi que des personnages totalement loufoques, le tout enrobé d’une bonne dose d’action. Si nous n’avons aucune nouvelle d’une potentielle saison 2 pour le moment, on peut tout de même espérer retrouver très vite cette série complètement étrange, faite par et pour les geeks avec beaucoup d’amour et de cœur.

