Alors que la série de Netflix cartonne sur la plateforme, en racontant avec un parti pris douteux la vraie histoire des deux frères Menéndez, qui ont assassiné leurs parents en 1989, voici 6 séries similaires qui méritent davantage votre attention, à voir en streaming.

Après moins d’une semaine de présence sur Netflix, la saison 2 de Monstres accumule déjà les polémiques, déclenchant les critiques d’Erik Menéndez, dont l’histoire est racontée dans ces nouveaux épisodes.

Deux ans après le malaise provoqué par Dahmer, la série de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) déchaîne donc à nouveau les passions, avec un parti pris dérangeant sur les criminels, mais également la représentation de l’inceste. Pour remplacer cette production douteuse, voici donc 6 autres séries bien plus captivantes, à dévorer en streaming.

Mindhunter sur Netflix

La psychologie des criminels et des tueurs en série vous fascine ? Alors ce n’est certainement pas Monstres qu’il faut regarder, mais plutôt Mindhunter, véritable référence en la matière. Produit par David Fincher (Zodiac, Seven), ce thriller méticuleux suit le travail du FBI à la fin des années 1970, pour établir le profil des tueurs en série. Cette série, tirée sur des faits réels, nous embarque alors aux côtés des agents Holden Ford et Bill Tench, associés à la psychologue Wendy Carr, tandis qu’ils établissent les bases du profilage criminel.

Le trio sera confronté à des tueurs en série qui ont marqué l’histoire des États-Unis, comme Ed Kemper ou Charles Manson. Ultra réalistes, les deux saisons bénéficient surtout d’un casting aux petits oignons, avec la présence de Jonathan Groff (Hamilton), Holt McCallany (Fight Club) et Anna Torv (The Last of Us, Fringe). Rien que pour leur alchimie, qui offre une lumière bienvenue au cœur des ténèbres sans fond de la criminologie, vous devriez vraiment donner une chance à Mindhunter.

The Sinner sur Netflix

Pour sonder l’âme humaine et ses tréfonds les plus insoutenables, il faut vraiment jeter un œil à The Sinner. Pendant quatre saisons, la série anthologique nous emmène au cœur d’enquêtes policières indépendantes, qui semblent à première vue inexpliquées. On y suit alors une mère qui commet un meurtre, puis perd la mémoire, un ado qui assassine ses parents, une jeune femme qui saute d’une falaise…

Le détective Harry Ambrose se charge toujours de démêler les fils de ces narrations au rythme plutôt lent, et à l’atmosphère parfois franchement dérangeante. Mais quitte à baigner dans une ambiance malsaine comme dans Monstres, autant que l’histoire soit réellement palpitante.

Unbelievable sur Netflix

Le vécu des frères Menéndez est profondément marqué par le sujet de l’inceste et des violences sexuelles, qu’ils ont subi pendant leur enfance. Pour une représentation plus juste de ces thématiques, il y a toujours l’une des séries les plus bouleversantes du catalogue Netflix : Unbelievable. Portée par les formidables Kaitlyn Dever (The Last of Us), Merritt Wever (The Walking Dead) et Toni Collette (À Couteaux Tirés), la série raconte l’histoire de Marie Adler, une jeune femme détruite par un viol, aidée par deux détectives pour retrouver le coupable.

Entre véritable coup de poing émotionnel et traitement délicat de son sujet, Unbelievable trouve un parfait équilibre pour dénoncer la double peine subie par les victimes, lorsqu’elles portent plainte. Alors, prêts à brûler le patriarcat ?

American Crime Story sur Disney+

Si vous aimez le travail du prolifique Ryan Murphy, à l’origine de Monstres, alors vous devriez plutôt jeter un œil à une autre de ses anthologies : American Crime Story. Si toutes les histoires racontées par la série ne se valent pas, la saison 1, sortie en 2016, reste tout de même un incontournable. Celle-ci est centrée sur le procès de la star du football américain O.J. Simpson, alors accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son nouveau compagnon, Ronald Goldman.

Une affaire judiciaire majeure, qui a divisé la société américaine dans les années 1990, ici incarnée par un casting de choix : Cuba Gooding Jr. (Jerry Maguire), David Schwimmer (Friends), John Travolta (Pulp Fiction), Sterling K. Brown (This is Us), mais surtout la grande Sarah Paulson (Mrs America) se donnent ainsi la réplique pendant 10 épisodes mémorables.

Dexter sur Canal+ et Paramount+

Au rayon des tueurs en série, il est difficile d’égaler l’aura dégagée par Dexter, qui nous raconte ses méfaits et gestes durant 6 saisons, grâce à une voix off envoûtante. Cet expert médico-légal, option justicier et serial killer à ses heures perdues, a ainsi sévi sur nos petits écrans dès 2006, se taillant une place de choix au rang des séries cultes.

Dexter, qui a également participé à sa façon à la glorification des criminels, reste un monument de la télévision, enchaînant les retournements de situation, mêlés à un humour décapant. En attendant de retrouver le tueur dans Dexter : Original Sin, vous pouvez désormais (re)découvrir l’œuvre originale, ainsi que son premier spin-off très réussi, New Blood, tous deux inclus dans le catalogue de Canal+, via Paramount+.

Black Bird sur Apple TV+ et Canal+

On termine cette sélection avec un face-à-face passé complètement inaperçu à sa sortie : celui de Taron Egerton (Rocketman) et Paul Walter Hauser (Le Cas Richard Jewell), deux acteurs au sommet dans Black Bird. Ensemble, ils donnent vie à l’histoire vraie de James Keene, trafiquant de stupéfiants condamné à dix ans de prison. Les autorités lui proposent alors un marché : obtenir les aveux d’un tueur en série présumé, aux côtés duquel il purge sa peine.

Créée par Dennis Lehane, l’auteur original de Shutter Island, à partir de l’autobiographie de James Keene lui-même, Black Bird est un thriller psychologique et carcéral saisissant, en seulement 6 épisodes. Contrairement à Monstres, la mini série mise avec intelligence sur l’humanité, davantage que le sensationnalisme. Un parti pris récompensé par un Emmy Award ainsi qu’un Golden Globes entièrement mérités, en 2023.

