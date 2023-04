Shadow and Bone, l’une des séries de fantasy les plus en vogue sur Netflix, a un sort encore incertain : on ne sait pas si l’histoire continuera sous la forme d’une saison 3 ou avec le spin-off Six of Crows. De longues scènes coupées préparent le terrain pour cette potentielle nouvelle série. Attention, il y a quelques spoilers sur la saison 2.

Netflix n’a toujours rien annoncé pour la suite de Shadow & Bone, dont la saison 2 (aussi réussie que la saison 1) s’est achevée il y a déjà un mois. Ce que l’on sait déjà, en revanche, c’est que le succès des charismatiques « Crows » auprès du public pourrait donner lieu à une série dérivée : Six of Crows. Avec un avantage : le « grishaverse » de Leigh Bardugo — l’autrice de la saga Grisha — comporte deux livres du même nom, un diptyque dédié spécifiquement à ces personnages.

Le spin-off n’a pas encore été officiellement commandé, mais les indices s’accumulent. C’est d’abord Amita Suman, l’interprète d’Inej, qui a lâché une information, et pas un détail, lors d’une interview : « les scripts ont été écrits », confiait-elle à Collider, début avril. Et le casting semble avoir reçu les dialogues : « (…) Je peux dire que je les ai lus et que j’ai pleuré, (…) c’est probablement l’un des meilleurs scénarios que l’on m’ait envoyés pour une série. »

Mais voilà que Netflix décide de relancer encore un peu plus la machine avec des scènes coupées qui concernent, justement, les Crows. Elles ont été publiées par le service SVOD, ce mois d’avril, sur Instagram et Twitter. Bien-sûr, elles comportent des spoilers sur la saison 2 : il faut les regarder après.

Extrait de la scène coupée entre Wylan et Jasper. // Source : Netflix

Deux dialogues clés de Jasper avec Inej et Wylan

La première scène coupée concerne le couple Jasper et Wylan, et elle n’est pas des moindres. Alors que Wylan affirme que Ketterdam n’avait jamais vraiment ressemblé à un foyer pour lui, Jasper lui rétorque que cela pourrait s’arranger. Il brandit alors une clé et le message est clair : il lui propose d’emménager ensemble. C’est une étape si déterminante dans leur histoire, qui était centrale dans la saison, qu’il y a de quoi s’étonner qu’elle ait pu être coupée.

the moment you've all been waiting for… a Wesper deleted scene! pic.twitter.com/xSv5MTfoF8 — Shadow And Bone (@shadowandbone_) April 7, 2023

La seconde scène, qui ne dure pas moins de 3 minutes, est entre Inej et Jasper. Elle confirme déjà la mission que s’est donnée Inej sur les mers, à savoir retrouver son frère et libérer les esclaves. Mais la relation amicale entre les deux personnages n’a jamais, en deux saisons, était aussi explicitement affirmée. En larmes — une telle démonstration d’émotion n’était jamais advenue jusqu’alors –, les deux personnages admettent enfin être une famille de substitution. On comprend que la distance de la mer ne brisera pas ce lien.

this one goes out to found family… watch a never-before-seen Season 2 scene between Inej and Jesper pic.twitter.com/a5Gl6BIjEx — Shadow And Bone (@shadowandbone_) April 10, 2023

Ce sont des moments assez déterminants dans le déroulé narratif de Shadow & Bone. Leur écriture n’est pas anodine : en venant compléter la séquence entre Kaz et Inej, qui, elle, n’a pas été coupée, elle installe définitivement les Crows, sur un plan purement humain, comme une famille soudée. Tout en clarifiant la situation de chacune et chacun à Ketterdam. Une intrigue semble nettement se préparer. Sans doute les scènes ont-elles été coupées justement pour éviter de teaser excessivement, dès ce season finale, un spin-off qui n’a pas encore été commandé (rappelons que le service SVOD prend ses décisions à partir du taux de visionnage de chaque saison).

De quoi pourrait parler Six of Crows en tant que spin-off de Shadow and Bone ?

Le diptyque du grishaverse dédié aux Crows repose sur l’émergence d’une drogue extrêmement puissante : le Jurda Parem. Celle-ci décuple, sans commune mesure, les pouvoirs des Grisha, de quoi mettre le pays à feu et à sang. Dans le livre, les Crows (Kaz, Inej, Jasper, Wylan, Nina et… Mathias) se voient confier une mission périlleuse, mais mieux payée que jamais, liée à cette drogue.

C’est justement cette fameuse drogue qui fait l’objet de la spectaculaire scène finale de la saison, lorsqu’une Grisha commet un attentat au palais — stoppé par Alina après avoir tué la moitié de l’assistance façon Noces Pourpres.

Ce récit pourrait très bien se poursuivre dans le spin-off, s’il est commandé. La saison 3 de Shadow & Bone (qui n’est pas encore confirmée non plus à cette date) pourrait quant à elle s’inspirer de la troisième saga du grishaverse, King of Scars, qui centre son récit en particulier sur Nikolai et Zoya.

L’entremêlement des récits semble, à ce jour, un peu complexe en termes d’adaptation. Sans doute va-t-il falloir que Netflix s’écarte en partie des livres s’il veut étendre cet univers sur sa plateforme de manière cohérente.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !