Lecture Zen Résumer l'article

Deux factions s’opposent dans House of the Dragon : les Verts et les Noirs. Pour s’y retrouver, rien de mieux que deux infographies pour regrouper les deux membres de chaque camp qui vont se battre lors de la Danse des Dragons.

La saison 2 de House of the Dragon met en scène de façon très nette une profonde division au sein de la maison Targaryen. Une famille, mais deux camps : les Verts et les Noirs. Pour qui connait bien l’ouvrage Feu et Sang, il est sans doute facile de savoir qui appartient à quel camp. Pour les autres, ce n’est pas forcément évident.

D’où l’idée de proposer une représentation des deux factions sous la forme de deux petites infographies, afin de s’y retrouver. La démarche est la même que pour l’infographie sur la généalogie compliquée de la famille Targaryen. Comme ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent, quelques images valent mieux que mille mots.

Ne plus voir cette pub

Il existe d’ailleurs plusieurs autres ressources pour s’y retrouver : la carte de Westeros, qui monte quel dragon, la liste des nouveaux dragons pour la saison deux, les choses à savoir sur l’univers du Trône de Fer, ou bien un récapitulatif général de la série produite par HBO. Pour le reste, il y a aussi notre tag, avec tous nos articles.

Notez que les deux infographies sont à jour de ce que l’on sait de House of the Dragon aujourd’hui. Certaines illustrations, encore manquantes, seront ajoutées au rythme des prochains épisodes et des futures saisons — en effet, la Danse des Dragons, nom poétique pour décrire la guerre civile qui se prépare, va durer un petit moment.

Les infographies se focalisent par ailleurs essentiellement sur les têtes les plus connues de chaque camp, afin de garder une certaine lisibilité. Ne sont pas représentés les différentes maisons liées à chaque camp mais aussi certains personnages secondaires ou qui ne sont pas encore apparus dans la série.

Les Noirs dans House of the Dragon (camp de Rhaenyra Targaryen)

Source : Numerama

Les Verts dans House of the Dragon (camp d’Alicent Hightower)

Source : Numerama

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !