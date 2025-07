Lecture Zen Résumer l'article

La réalisatrice Catherine Hardwicke a grandement participé à l’immense succès de Twilight au cinéma, en dirigeant le premier volet, en 2008. Pour la féliciter, le studio lui a donc offert en retour une récompense lunaire.

Ce n’est un secret pour personne : Twilight est devenue l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma, depuis le carton du premier film, en 2008.

Un succès dû en grande partie à la popularité des romans de Stephenie Meyer, mais également à la direction artistique insufflée par la cinéaste Catherine Hardwicke, aux débuts de la saga. Si ce triomphe aurait dû lancer sa carrière et permettre à davantage de réalisatrices de s’approprier des blockbusters, la réalité s’est révélée bien différente.

« Non, les gens ne vont pas engager davantage de réalisatrices »

Dans un entretien accordé au Guardian, Catherine Hardwicke a révélé qu’elle avait subi énormément de sexisme de la part de Summit Entertainment, le studio qui a produit Twilight. Elle a alors cité un exemple frappant, survenu juste après la première semaine d’exploitation du film, alors qu’il engrangeait déjà près de 70 millions de dollars au box-office. Dans des cas comme celui-ci, les réalisateurs hommes pouvaient en général s’attendre à recevoir « une voiture ou un contrat pour réaliser trois films ou alors pour faire exactement ce qu’ils voulaient. »

Catherine Hardwicke, elle, se souvient être « entrée dans une pièce remplie de tous ces cadeaux, où tout le monde félicitait le studio ». De son côté, elle a reçu une simple boîte : « Je l’ai ouverte et, à l’intérieur, se trouvait un mini-cupcake. »

Si l’histoire peut prêter à sourire, elle révèle en réalité un véritable sexisme sous-jacent à Hollywood, qui porte les hommes au sommet, tout en laissant une seule et unique chance aux femmes réalisatrices de faire leurs preuves, comme le rappelait récemment l’actrice Charlize Theron auprès de Variety.

Et malgré les chiffres impressionnants de Twilight, qui a récolté 400 millions de dollars au box-office mondial, Catherine Hardwicke s’est vue remplacée par Chris Weitz, pour le deuxième volet. Tous les opus suivants de la saga ont également été réalisés par des hommes : David Slade et Bill Condon. La cinéaste pose ainsi un constat plutôt fataliste sur l’industrie du cinéma : « Non, les gens ne vont pas engager davantage de réalisatrices. Ils ne vont pas vous donner le prochain job sur la liste, en vous laissant faire quelque chose de génial. » Tristement vrai.

