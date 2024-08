Lecture Zen Résumer l'article

La série dérivée de Game of Thrones vient de fermer temporairement ses portes, après une saison 2 qui pose tous les enjeux de la suite. Alors, que pouvons-nous attendre de la saison 3 de House of the Dragon ?

Des prophéties tragiques, des visions du futur, un dragon sauvage, un autre bien caché, une silhouette bleue, un prisonnier et même un mystérieux fauteuil en bois : le final de la saison 2 de House of the Dragon, sur la plateforme Max, a été riche en révélations. Alors que des saisons 3 et 4 ont déjà été confirmées, voici ce que l’on peut attendre pour la suite de la série.

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de House of the Dragon, ainsi que sur les livres, Feu & Sang.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Chute de Port-Réal, conquise par les Noirs

C’est probablement l’un des événements les plus attendus par les fans des livres, et une ultime discussion entre Alicent et Rhaenyra dans le final de la saison 2 abonde dans ce sens : la saison 3 pourrait bien nous montrer la Chute de Port-Réal. D’après les romans, Rhaenyra va ainsi mener une attaque contre la ville, avec Daemon à ses côtés, afin de monter sur le Trône de Fer. Alicent Hightower et sa fille, Helaena, seront faites prisonnières durant cette période, ce qui mènera au suicide tragique de cette dernière.

Pendant l’épisode 8 de la saison 2, Alicent a fait une étrange proposition à Rhaenyera : lui ouvrir les portes de Port-Réal, afin qu’elle entre de façon triomphale dans la cité, qui aurait rendu les armes. Elle a même accepté le meurtre potentiel de son fils, Aegon II, par Rhaenyra.

Dans les livres, cette situation ne durera pas (plus tard, Rhaenyra sera même au menu du dragon d’Aegon II, Feux-du-Soleyl !). House of the Dragon pourrait toutefois choisir une direction un peu différente de la saga littéraire dans sa saison 3, par exemple en donnant l’occasion à Helaena de monter son dragon, Songefeu, qu’elle refuse actuellement d’envoyer sur le champ de bataille.

Les deux combattants s’affronteront bientôt dans House of the Dragon // Source : HBO

L’affrontement épique entre Daemon et Aemond Targaryen

« Et toi, tu seras mort. Tu as été englouti à l’Œildieu. Tu n’es jamais réapparu. » Helaena a bel et bien prévenu son frère, Aemond : le Targaryen va perdre la vie durant les événements de l’Œildieu. C’est durant cette bataille, légendaire dans les romans Feu & Sang, que Daemon et Aemond vont se faire face, et périr, tous les deux. Leurs dragons perdront également la vie, à la même occasion. Il est cependant moins probable que l’on puisse assister à ce duel mortel dans la saison 3 : un combat aussi épique pourrait être réservé à la saison 4.

Jacaerys lève son verre à sa propre mort // Source : HBO

La bataille du Gosier et le déchainement des dragons

Vous auriez aimé voir davantage de séquences épiques dans la saison 2, comme la bataille de Repos-des-Freux, durant laquelle Rhaenys Targaryen a perdu la vie, ainsi que son dragon, Meleys ? Alors la saison 3 devrait vous régaler, avec la potentielle introduction de la bataille du Gosier. Connue pour être l’un des affrontements les plus sanglants de l’histoire de Westeros, ce combat verra de nouveau les Verts et les Noirs se faire face.

La flotte de la Triarchie, alliée à Aegon II, s’opposera ainsi aux forces de Rhaenyra qui triompheront durant cet épisode de la Danse des Dragons. On attend d’ailleurs l’entrée en lice de plusieurs dragons : Aile-d’Argent, Fumée-des-Mers, Vermax, Vermithor et Voleur-de-Moutons.

Les conséquences seront cependant terribles, puisque Jacaerys et son dragon Vermax périront, tandis que Viserys II sera considéré comme mort. Un autre dragon, Nuée d’Orage, doit aussi y passer.

Les trahisons de Ulf le Blanc et Hugh Marteau

Les nouveaux dragonniers de l’équipe des Noirs, pour le moment alliés à Rhaenyra, finiront par se retourner contre leur propre camp. Les ambitions d’Ulf et Hugh les mèneront ainsi à retourner leurs vestes, conservant tout de même le pouvoir sur leurs dragons respectifs : Aile-d’Argent et Vermithor. Un épisode décisif, qui affaiblira évidemment les forces de Rhaenyra, privées de deux créatures ailées imposantes.

Ulf le Blanc, un personnage que vous allez bientôt détester. // Source : HBO

Le Bal du Boucher et autres batailles

Quand il n’y a plus de bataille, il y en a encore. Celle-ci devrait être fatale pour le camp des Verts. Le Bal du Boucher causera ainsi la mort de ser Criston Cole, accablé par une volée de flèches. Un vrai succès pour les archers de l’équipe des Noirs, et un véritable coup politique pour Rhaenyra, avec la disparition d’un soutien majeur des Verts.

D’autres combats sont attendus pour l’année 130, qui sera a priori couverte par la saison 3 : la bataille de l’Hydromel, avec l’intervention décisive de Daeron et de son dragon Tessarion pour permettre la victoire des Verts, la reconquête de Repos-des-Freux, qui voit le retour triomphant du dragon blessé Feux-du-Soleyl, ou la bataille de la Berge du Lac, causant plus de 2 000 morts, noyés.

Voleur-de-Moutons apparaît enfin dans la saison 2 // Source : HBO

L’alliance inattendue entre Rhaena Targaryen et Voleur-de-Moutons

Dans les livres, la jeune Rhaena Targaryen possède un petit dragon, Point du Jour, qu’elle ne peut emmener sur le champ de bataille, en raison de sa taille et de son inexpérience. De son côté, Voleur-de-Moutons, un dragon sauvage et terrifiant, est dompté par une bâtarde, Orties, qui n’existe pas dans la série. En tout cas, pas encore.

House of the Dragon semble ainsi se diriger vers une tout autre direction : l’épisode 8 de la saison 2 voit Rhaena approcher Voleur-de-Moutons. Une tentative qui pourrait signifier une nouvelle alliance surprenante entre ces deux personnages.

Aegon II, gravement blessé depuis l’épisode 4 de la saison 2 // Source : HBO

La prise de Peyredragon par Aegon II

À la fin de la saison 2, Larys Fort et Aegon II, toujours grièvement blessé après la bataille de Repos-des-Freux, s’enfuient de Port-Réal. Si Rhaenyera parvient à s’emparer de la cité, le roi sera donc absent, puisqu’il se dirige actuellement vers Peyredragon.

C’est là qu’aura lieu une autre rencontre épique : celle d’Aegon II et Baela Targaryen, ainsi que de leurs dragons respectifs, Feux-du-Soleyl et Danselune. Tous subiront de graves blessures durant cette confrontation, notamment Aegon II, qui sera désormais incapable de monter les marches vers le Trône de Fer et devra se déplacer dans un fauteuil en bois. Le roi parviendra tout de même à récupérer le contrôle de Peyredragon, mais à quel prix ? La saison 3 de House of the Dragon devrait nous l’enseigner.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+