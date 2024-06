Lecture Zen Résumer l'article

La deuxième série dérivée de Game of Thrones, intitulée A Knight of the Seven Kindgoms, n’en est plus seulement au stade de projet. Sa diffusion est attendue pour 2025.

Même si le spin-off sur Jon Snow a été annulé, ce n’est pas fini pour les séries situées dans l’univers de Game of Thrones. En plus de House of the Dragon, HBO a commandé une deuxième série dérivée : A Knight of the Seven Kingdoms.

Celle-ci est une adaptation du livre de George R.R. Martin, Le Chevalier Errant, situé presque un siècle avant les événements de Game of Thrones, et un siècle après ceux de House of the Dragon. Si la série a déjà été officialisée, les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses : le tournage a commencé et une première photo a été dévoilée.

Une première image pour A Knight of the Seven Kindoms

HBO nous a montré, le 18 juin, un premier extrait en image de cette série dérivée :

Peter Claffey dans le rôle de Duncan, dans ce second spin-off de Game of Thrones. // Source : HBO

Sur la photo, c’est Peter Claffey, dans le rôle de Ser Duncan the Tall, ou Dunk, ou Duncan le Grand en VF. Il est le fameux « chevalier errant », héros de cette nouvelle série télé, à la fois maladroit et courageux. Dans le livre, il est accompagné par un jeune écuyer surnommé l’« Œuf », interprété par Dexter Sol Ansell dans la série. Ce sera le duo au centre de cette nouvelle adaptation. Ensemble, ils vont parcourir Westeros.

Et les Targaryen seront quant à eux de retour, puisque les deux hommes croiseront la route de cette famille, en particulier les princes Aerion, Baelor et Maekar. Quant à l’Œuf, le jeune écuyer est lui aussi de sang royal : son vrai nom est… Aegon.

Bonne surprise derrière la caméra : une réalisatrice sera majoritairement aux manettes de cette série, une première pour Game of Thrones, puisque Sarah Adina Smith (récompensée pour son travail sur Lessons in Chemistry) réalisera 6 épisodes sur les 9 au total. C’est ce qu’on a appris dans Variety le 18 juin, qui confirme aussi le début du tournage.

Un tournage n’est pas toujours une garantie de diffusion. On se souvient du raté The Long Night : la chaîne avait dépensé des millions pour le pilote, avant d’annuler la série. On se doute toutefois que Warner et HBO ne souhaitent pas revivre une telle perte. À l’époque, Game of Thrones venait tout juste de s’achever — sans doute y avait-il un peu trop de précipitation à relancer la machine.

En France, cette série attendue pour fin 2025 sera diffusée sur le nouveau service de streaming Max. C’est là qu’est actuellement diffusée House of the Dragon, dont le premier épisode, dimanche dernier, introduisait un nouveau générique et une épée iconique.

