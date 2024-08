Lecture Zen Résumer l'article

Vous l’attendiez avec impatience ? Et bien l’épisode 8 de la saison 2 d’House of the Dragon est déjà là… grâce à de nombreux leaks sur TikTok.

Cela devient presque une habitude, malgré tous les stratagèmes mis en place par HBO pour éviter le problème : le final de la saison 2 de House of the Dragon vient d’être dévoilé, plus de 5 jours avant sa date de lancement officielle en France. Mais cette mise en ligne avant l’heure est surtout un piège pour les fans, qui attendent avec impatience la fin de leur série préférée.

30 minutes déjà en ligne

Plusieurs scènes de l’épisode 8 ont ainsi été mises en ligne sur TikTok, le mardi 30 juillet 2024, comme le rapporte Variety. Plus de 30 minutes du final tant attendu ont ainsi circulé illégalement sur le réseau social sous la forme de 14 vidéos, comptabilisant entre 50 000 et 100 000 vues, mardi soir. Si le compte à l’origine de la fuite a évidemment été banni, le mal est déjà fait. Par la magie d’Internet, des séquences peuvent ainsi se balader un peu partout sur X (ex-Twitter) ou sur Reddit.

Aemond met en garde celles ou ceux qui sont à l’origine des leaks // Source : HBO

HBO n’a pas encore identifié la provenance exacte du leak, puisque même les journalistes spécialisés n’ont pas eu accès au final en avant-première. Cependant, selon des propos rapportés par Winter is Coming, un site dédié à l’univers de Game of Thrones, la fuite proviendrait de l’international, d’après HBO : « Nous sommes conscients que des séquences du final de la saison 2 de House of the Dragon sont apparus sur plusieurs réseaux sociaux. Ces clips ont été postés après une sortie non-intentionnelle de la part d’un distributeur tiers international. »

Un échec pour HBO (et pour nous)

Si la perspective de découvrir l’épisode en avant-première peut sembler alléchante, ces leaks sont en réalité une très mauvaise nouvelle, à la fois pour les fans, et pour HBO. Les spectateurs qui voudraient se garder la surprise pourraient ainsi tomber sur des spoilers par hasard, dans cet immense terrain miné qu’est déjà Internet pour les amateurs de séries.

D’autant que les 30 minutes dévoilées représentent tout de même quasiment la moitié du final, qui durera 73 minutes, et sera donc l’épisode le plus long de la série jusqu’à présent.

Pour HBO, c’est également un échec : le dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon avait déjà été victime d’une fuite, deux jours avant sa diffusion. Elle provenait déjà d’un distributeur partenaire de HBO, situé probablement en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. Le scénario catastrophe se répète donc pour le diffuseur, qui avait également connu de nombreux leaks lors de la saison 8 de Game of Thrones.

HBO face aux nouveaux leaks // Source : HBO

Ces fuites à répétition pourraient pousser HBO, qui a déjà mis longtemps à lancer sa plateforme Max en dehors des États-Unis, à verrouiller encore davantage ses liens avec l’international, puisque les leaks semblent toujours provenir de partenaires tiers au diffuseur.

Mais comme le souligne Variety, la popularité de House of the Dragon est telle, et la distribution est si large à travers le monde, qu’il semble presque impossible pour une saison entière de la franchise d’arriver à son terme, sans avoir été victime de leaks en cours de route.

En tout cas, faites bien attention où vous posez vos yeux : le spoiler pourrait être fatal pour les fans qui souhaitent garder le suspense entier jusqu’à ce fameux lundi 5 août 2024, date de diffusion officielle de l’épisode 8 en France.

