Lecture Zen Résumer l'article

Il se passe beaucoup de choses dans la saison 1 de House of the Dragon. Diffusée il y a deux ans, elle n’est peut-être plus tout a fait bien ancrée dans votre mémoire. Voici un petit guide de survie pour vous rafraichir la mémoire.

Ça y est ! La saison 2 de House of the Dragon a démarré. Canal+ et HBO Max ont diffusé le premier épisode le 17 juin, et les autres suivront au rythme d’un par semaine, jusqu’à l’épisode 8 qui sera mis en ligne le 5 août. Les fans vont pouvoir savoir ce qu’il advient de Daemon, Aemond et Aegon, mais aussi Rhaenys, Rhaenyra ou bien Rhaena.

Tous ces noms vous parlent, mais vous avez du mal à mettre sur chacun d’eux un visage précis ? C’est normal : la dynastie Targaryen a toujours eu la fâcheuse tendance d’utiliser un même groupe restreint de prénoms, qui en plus se ressemblent beaucoup. Heureusement, on a un guide survie pour se repérer dans la généalogie Targaryen.

Viserys Targaryen. // Source : Ollie Upton / HBO

Comme House of the Dragon mobilise une vaste galerie de personnages, on aurait penser que HBO juge bon de glisser un récapitulatif de la saison un — il n’est pas rare que les séries proposent un « previously on », surtout quand la dernière saison remonte à quelques années. Mais non : la chaîne de TV a préféré y aller sans résumé.

Voici donc un autre guide de survie pour s’y retrouver :

la série se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et, donc, avant les évènements de Game of Thrones ;

le royaume des Sept Couronnes est dirigé par Viserys II Targaryen, qui n’arrive pas à avoir de fils avec son épouse, Aemma Arryn. Ils ont en revanche une fille, Rhaenyra Targaryen ;

Rhaenyra est très copine avec Alicent Hightower, la fille d’Otto Hightower, qui est la Main du roi — en clair, une sorte de Premier ministre pour Viserys ;

Rhaenyra & Alicent, jeunes. // Source : HBO

Aemma Arryn, hélas, décède après un accouchement très difficile. Le fils, qui est né, ne survit pas non plus ;

Au fil des épisodes, Alicent se rapproche petit à petit de Viserys. À force, elle finit par le séduire et Viserys décide de l’épouser, ce qui renforce la position de la famille Hightower (le père est toujours Main du roi) ;

Alicent va donner trois enfants à Viserys dans la saison : deux garçons (Aegon II et Aemond) et une fille (Helaena) ;

Rhaenyra, elle, va également avoir des enfants : Jacaerys, Lucerys et Joffrey (trois garçons). Elle est censée les avoir eus avec Laenor Velaryon, une famille alliée des Targaryen, mais Laenor est homosexuel ;

Rhaenyra entretient donc une liaison secrète avec un autre homme, Harwin Fort et de cette union que ses trois enfants naîtront — même si, officiellement, ce sont les enfants de Laenor ;

Il y a donc déjà une première tension : la descendance de Rhaenyra est bâtarde et « souille » la lignée des Targaryen — et peut offenser la maison Velaryon. En outre, Rhaenyra entretient aussi une liaison avec Daemon Targaryen, son oncle, et frère de Viserys ;

Une seconde tension émerge entre chaque groupe d’enfants, à cause du problème de paternité, mais aussi en raison de la propriété que chacun aimerait avoir sur les dragons (la maison Targaryen possède à cette époque plusieurs dragons et oeufs de dragon) ;

Aegon II, Daemon, Helaena, Alicent et Otto. // Source : HBO

Un soir, les choses dégénèrent et dans l’altercation entre les enfants, Aemond perd un œil. Les tensions entre les deux branches de la famille Targaryen deviennent alors maximales et Viserys a toutes les peines du monde à maintenir l’unité de sa maison ;

Apprenant la perte de l’œil d’Aemond, sa mère Alicent entre dans une rage folle et souhaite obtenir une vengeance en crevant l’œil d’un des fils de Rhaenyra. Les deux femmes, amies quand elles étaient des enfants, sont de plus en plus opposées ;

La raison de cette opposition est simple : Viserys finira par mourir et il va se poser la question de la succession ; Rhaenyra est le seul enfant légitime et encore en vie de Viserys, mais c’est une femme. Et les royaumes de Westeros sont conservateurs : ils préfèrent un homme sur le trône ;

L’autre option serait de passer par la branche née de l’union entre Viserys et Alicent, mais Rhaenyra s’y oppose, en estimant qu’elle est prioritaire dans l’ordre de succession. Le problème, c’est qu’après elle se posera la question de la légitimité de ses enfants, qui sont des bâtards ;

Lucerys et Jacaerys, jeunes. // Source : HBO

Rhaenyra, en outre, considère que le rapprochement entre Alicent et Viserys a été en fait une manœuvre politique menée par Otto pour renforcer la puissance de la maison des Hightower. Ce stratagème a été un poison dans les relations des deux femmes ;

Viserys finit par mourir, en raison d’une infection causée par une blessure causée par le Trône de Fer. Les Hightower manigancent alors pour prendre la suite du roi ; Alicent assure la régence et manœuvre pour faire couronner son fils Aegon II ;

Bien sûr, Rhaenyra est complètement opposée à cette orientation. Elle mène une rébellion de plus en plus ouverte contre les Hightower, en s’assurant du soutien de son oncle Daemon (et frère de feu le roi), de Rhaenys Targaryen (cousine de Viserys) et de la maison Velaryon ;

Progressivement, le camp de Rhaenyra sera appelé les Noirs, tandis que le camp d’Alicent sera celui des Verts (en raison de la couleur de la maison Hightower) ;

Daemon Targaryen, frère de Viserys, oncle de Rhaenyra (et amant). // Source : HBO

Les deux camps ont des forces militaires et des soutiens comparables. En plus, des dragons se trouvent dans les deux camps. Bien sûr, ils essaient de trouver d’autres alliés ;

Un jour, Lucerys Velaryon est mandaté pour négocier avec une famille puissante, au nom des Noirs. Hélas, un représentant des Verts se trouve déjà sur place : Aemond Targaryen.

C’est là que le passé refait surface : c’est Lucerys qui a crevé l’œil d’Aemond lors de la bagarre général, quand ils étaient enfants. Les choses restent calmes lorsque les deux jeunes se trouvent devant la famille dont le ralliement serait bienvenu ;

Mais au moment de partir, Lucerys, alors qu’il chevauche son dragon Arrax, se fait rattraper par Aemond, sur Vhagar. Cela tourne à la boucherie ; Arrax est un jeune dragon, Vhagar est un mastodonte : il ravage Arrax et Lucerys ;

Un fils d’Alicent a donc tué un fils de Rhaenyra. Avec ce mort, les chances d’une réconciliation apparaissent définitivement éteintes ;

Chaque camp se prépare donc à la guerre. Fin de la saison 1.

Grosse ambiance entre les deux ex-copines. // Source : HBO

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !