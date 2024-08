Lecture Zen Résumer l'article

Une scène dans l’épisode final de House of the Dragon suggère le retour d’une actrice iconique de Game of Thrones. C’est une fausse piste.

Il y a un peu de Game of Thrones dans House of the Dragon. Dans l’épisode 3 de la saison 2, on a pu revoir des œufs très importants, qui deviendront plus tard les dragons de Daenerys Targaryen. Mais ce n’est pas tout : l’épisode 8 a aussi fait référence à GoT, en faisant « revenir » un personnage iconique lors d’une vision.

Attention : la suite contient des spoilers sur l’intrigue.

Ce n’est pas Emilia Clarke dans House of the Dragon

Ladite vision concerne Daemon Targaryen, qui lui permet d’avoir un aperçu du futur, bien après les évènements qui auront lieu dans la saison 3 de House of the Dragon. Il voyage ainsi dans le temps et découvre plusieurs scènes, dont la plus marquante est celle d’une jeune femme nue, de dos, au milieu d’un paysage calciné.

Pour qui a vu Game of Thrones, impossible de faire erreur à ce stade : c’est sa lointaine descendante, Daenerys Targaryen, qui jouera un rôle central dans GoT. Pour enfoncer le clou, la jeune femme à la chevelure caractéristique révèle trois jeunes dragons (Drogon, Rhaegal et Viserion), blottis contre elle. Cela lui donnera d’ailleurs le surnom de « Mère des Dragons ».

La scène en question, dans HOTD. // Source : HBO

Dans GoT, c’est l’actrice britannique Emilia Clarke qui jouait cette héroïne. Mais pour ce présage, quelqu’un d’autre a pris son rôle : il s’agit d’Imogen Ruby, qui a prêté sa silhouette le temps d’une scène de quelques secondes. C’est sur son compte Instagram qu’elle a annoncé la nouvelle, avec des photos montrant les coulisses de sa préparation.

« J’ai eu le plaisir de rejoindre la distribution de HOTD, d’entrer dans un rôle emblématique et d’avoir l’honneur de donner vie à un personnage aussi influent, ne serait-ce que pour une minute, je me suis éclatée. Je suis absolument ravie d’avoir eu cette opportunité ! », a-t-elle écrit dans sa publication.

Le casting de Game of Thrones a fait le choix de se tenir à distance de House of the Dragon, pour des raisons essentiellement personnelles (il y a aussi des explications narratives : les deux séries sont très espacées dans le temps, ce qui empêche les caméos). C’est vrai, du moins, pour deux figures de GoT : Emilia Clarke et Kit Harington.

La scène, du temps de GOT. // Source : HBO

En 2023, Emilia Clarke a expliqué qu’elle n’a pas regardé la saison 1 de ce spin-off, en expliquant que cela lui aurait laissé un sentiment étrange. « C’est un peu comme si quelqu’un me disait : tu veux aller à cette réunion d’anciens élèves qui n’est pas de ton année ? Tu veux aller à cette réunion d’anciens élèves ? C’est ce que je ressens. Je l’évite. »

Même chose pour Kit Harington, encore interrogé sur le sujet le 6 août 2024, qui ne peut tout simplement pas regarder HOTD. « Je pense que j’y ai passé trop de temps [dans cet univers, NDLR]. J’ai entendu dire que c’était merveilleux et que ça se passait très bien, mais je pense que je ne regarderai jamais cette émission. »

Game of Thrones a propulsé la carrière de plusieurs acteurs et actrices qui ont joué dans la série, notamment parmi les plus jeunes. Kit Harington et Emilia Clarke avaient 25 ans au début de la saga. Sophie Turner, 15 ans. Et Maisie Williams, 14 ans. Le succès planétaire et la longévité de la série ont été intenses pour une partie de la distribution.

L’identification aux personnages qu’ils ont incarnés si longtemps a pu aussi être difficile, surtout au moment de faire le deuil de cette aventure. Il a été rapporté dans la presse que certains membres du casting ont traversé des temps délicats, le temps de tourner la page. Ce qui peut expliquer le peu d’envie de remuer le couteau dans la plaie.

