Lecture Zen Résumer l'article

La série House of the Dragon met en scène… des dragons. Certains sont sortis de leur œuf, d’autres doivent encore éclore. Or, une scène en particulier permet d’établir une connexion jusqu’à… Game of Thrones.

C’est une scène qui a certainement fait tiquer celles et ceux qui ont déjà vu la série Game of Thrones. Un passage de l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon comporte un passage dans lequel on voit un groupe d’œufs de dragon dans une sorte de chaudron, pour les garder bien au chaud, jusqu’à l’éclosion. Or, ces œufs ne sont pas anodins du tout. La suite contient des spoilers.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les futurs dragons de Daenerys Targaryen

Parmi ces quatre œufs se trouvent trois œufs qui donneront bien plus tard les dragons (Drogon, Rhaegal et Viserion) de Daenerys Targaryen, l’une des protagonistes de Game of Thrones. L’information a été confirmée le 30 juin (date à laquelle l’épisode a été diffusé aux États-Unis) par la cinéaste Geeta Vasant Patel, qui a réalisé l’épisode, à Mashable.

Ici, la jeune Rhaena Targaryen, fille de Laena Velaryon et Daemon Targaryen (l’oncle de Rhaenyra), est envoyée au Val d’Arryn, une région alliée de Rhaenyra. Cette dernière estime qu’il vaut mieux mettre en sécurité une partie de sa descendance, mais aussi certains dragons encore jeunes ou encore à l’état d’œuf.

De gauche à droite : une servante, Rhaena, Rhaenyra, Baela et Jacaerys. // Source : HBO

Rhaena part donc aussi avec trois enfants de Rhaenyra : Joffrey (qu’elle a eu officiellement avec Laenor Velaryon, mais dans les faits avec Harwin Fort), ainsi qu’Aegon le jeune et Viserys (les deux descendent de Daemon). Vous êtes un peu perdus ? Il y a une infographie de la famille Targaryen qui vous permet de vous y retrouver.

Jeyne Arryn est la cousine de Rhaenyra (elle descend de Viserys I Targaryen et Aemma Arryn). Jeyne va mettre à disposition son armée en échange de la présence d’un dragon dans ses contrées. Outre les quatre œufs, deux jeunes dragons sont d’ailleurs envoyés : Tyraxès, le dragon de Joffrey, et Nuée d’Orage, celui d’Aegon le jeune.

On apprend également dans cette scène que, si la nécessité le commande, Rhaena est invitée à partir plus à l’est, jusqu’à Pentos. Il s’agit d’une cité libre située sur l’autre continent, Essos. Pentos se trouve sur la façade maritime qui fait face à Westeros. Elle se trouve globalement à la même latitude que Port-Réal, la capitale de Westeros.

Pour aller plus loin Vous avez tout oublié dans House of the Dragon ? Le guide de survie pour se rappeler de la saison 1

Rhaegal et Drogon dans Game of Thrones. // Source : HBO

À l’époque, la ville était dirigée par le prince Reggio Haratis. Or, c’est aussi à Pentos, 172 ans plus tard, que l’on va découvrir l’existence de Daenerys — et c’est à ce moment-là, alors qu’elle est une jeune femme, qu’elle se voit remettre par le marchand Illyrio Mopatis, trois œufs de dragon fossilisés (les fameux Drogon, Rhaegal et Viserion).

Comme le rappelle l’encyclopédie La Garde de Nuit, les trois œufs ont ces coloris : « l’un est décrit comme noir comme la mer de minuit, grouillante de l’écarlate ondulé et des remous, un autre vert profond, avec des reflets bronze, et enfin le dernier est blanc crème avec des éclairs d’or ». Mais, dans House of the Dragon, cela ne saute pas aux yeux.

Une autre piste pour expliquer la rencontre entre Daenerys et les trois oeufs

Il existait une autre éventualité pour expliquer comment les trois œufs de Rhaenyra ont atterri entre les mains de Daenerys. Dans l’ouvrage Feu et Sang, on raconte qu’Elissa Farman, qui prendra par la suite le nom d’Alys Montcouchant, a volé trois œufs de dragon, pour ensuite les vendre afin de financer ses voyages à travers le monde.

Alys Montcouchant est la navigatrice qui a inspiré Arya Stark lorsqu’elle a voulu mettre les voiles à l’ouest de Westeros. On dit qu’Alys a elle aussi tenté une traversé de l’océan occidental, et qu’elle n’est jamais revenue de son aventure (même s’il existe des théories suggérant qu’elle a réussi un tour du monde — son navire aurait été aperçu un jour).

Détail sur les œufs. // Source : HBO

Feu et Sang n’a jamais indiqué de but en blanc que les trois œufs volés par Alys ont fini entre les mains de Daenerys, mais la piste était crédible.

La série House of the Dragon rebat les cartes, en s’écartant de Feu et Sang : en effet, dans l’ouvrage, Rhaena ne part pas avec quatre, mais trois oeufs de dragon. En outre, sur les trois, l’un d’eux finit par éclore et donne naissance au dragon Point du Jour. Peut-être est-ce ce quatrième oeuf qui est avec les trois autres dans le chaudron ?

Les prochains épisodes apporteront peut-être les éclairages manquants — il faut cependant garder en tête que la série a beau être inspirée, adoubée et soutenue par l’écrivain George R. R. Martin, qui est à l’origine de tout cet univers, des divergences peuvent exister. Par exemple, Reggio Haratis n’est pas dans Feu et Sang.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.