Lecture Zen Résumer l'article

Dans les derniers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon, et notamment l’épisode 5, Daemon Targaryen est terrorisé par des visions. Mais que signifient-elles exactement ? Explications.

Si Daemon Targaryen a toujours été un personnage tourmenté dans House of the Dragon, dans cette saison 2, il expérimente des situations particulièrement désagréables. Dans les derniers épisodes diffusés sur Max (la plateforme de HBO), il prend ainsi le contrôle d’Harrenhal, pour assurer de nouveaux soutiens au camp des Noirs. Mais en contrepartie, il est hanté par de mystérieuses visions, cruciales pour comprendre le destin à venir de Daemon Targaryen.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 d’House of the Dragon.

Qui est la femme étrange d’Harrenhal ?

Dès l’épisode 3, Daemon s’est lancé en solo à la conquête d’Harrenhal, une immense forteresse qui possède un rôle capital dans cette saison 2. Alors qu’il s’empare sans peine des lieux, les nobles présents se joignant immédiatement au camp de Rhaenyra, il rencontre une jeune femme aux longs cheveux noirs, dans l’épisode 4.

Alys Rivers, une puissante sorcière. // Source : HBO

Il s’agirait probablement d’Alys Rivers, connue dans les livres de George R.R. Martin comme étant la sorcière d’Harrenhal. Sa rencontre avec Daemon plonge ce dernier dans la tourmente, prisonnier d’hallucinations qui semblent prémonitoires, notamment après avoir ingurgité une mystérieuse potion préparée par l’ensorceleuse. Elle lui annonce alors : « Vous mourrez en ces lieux. » À savoir que cette prophétie de mort présage d’importants événements à venir dans House of the Dragon, et notamment un affrontement entre Aemond et Daemon.

Pourquoi Harrenhal provoque des visions à Daemon ?

Ce château, l’un des plus imposants de Westeros, a été construit par Harren le Noir, avant d’être attaqué par les Targaryen. La bâtisse a été réduite en ruines. On dit qu’Harrenhal serait hanté par celui qui l’a détruite : Balérion la Terreur, le dragon d’Aegon le Conquérant. La forteresse, réputée pour être maudite, donc, a déjà été aperçue dans la saison 1 d’House of the Dragon. C’est là que Harwin Fort, l’amant de Rhaenyra et le vrai père de ses enfants, meurt dans les flammes.

Daemon à son entrée à Harrenhal. // Source : HBO

À ces caractéristiques mystiques, s’ajoutent de ce fait la magie d’Alys Rivers, ainsi que les propriétés des arbres Barrals, très présents à Harrenhal. Déjà aperçus dans Game of Thrones, en lien avec les pouvoirs de Bran, ces végétaux sont connus pour provoquer de puissantes visions.

Pourquoi Daemon voit-il Rhaenyra jeune ?

Dans l’épisode 3, les visions de Daemon se concentrent sur Rhaenyra, dans une version rajeunie, telle qu’on l’a connue dans la saison 1. Il la voit ainsi prendre soin du corps de Jaehaerys Targaryen, l’héritier d’Aegon II, tué dès le premier épisode de la saison 2.

Cette séquence reflète les conflits qui opposent Daemon et Rhaenyra depuis le début de la saison 2, et particulièrement leurs désaccords concernant l’assassinat de Jaehaerys. Ce rêve montre ainsi une représentation idéalisée de sa femme actuelle, à une époque où elle était en quelque sorte plus facilement contrôlable. Après cette vision, Daemon se réveille dans le Bois sacré d’Harrenhal, où se situent donc des arbres Barrals.

Daemon voit Rhaenyra jeune dans ses visions // Source : HBO

Dans l’épisode 4, ses hallucinations s’intensifient : il voit encore la jeune Rhaenyra, qu’il décapite froidement. Le Prince se réveille alors en sursaut, la main ensanglantée pendant quelques instants, avant que la vision ne se dissipe. À nouveau, ces illusions accentuent la gravité des différents qui opposent Daemon et Rhaenyra dans la vraie vie, suggérant que Daemon ne sait pas gérer les conflits autrement que par la violence — il a déjà assassiné sa première femme. Mais également, qu’il pourrait vouloir tuer son épouse actuelle dans le futur.

Pourquoi Daemon voit Aemond ?

Lors de l’une de ses hallucinations, Daemon suit Aemond Targaryan, qui se révèle finalement être… Daemon lui-même, portant le cache-œil de son neveu. Cela reflète les nombreux points communs entre ces deux personnages : ils sont tous les deux des fils qui auraient voulu être rois, de grands combattants aux commandes de dragons redoutables et des hommes prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent.

Aemond Targaryen possède de nombreux points communs avec Daemon. // Source : HBO

Cet effet miroir entre Daemon et Aemond évoque également l’un des événements les plus importants à venir dans House of the Dragon : leur intense bataille pour le pouvoir.

Qui est Alyssa Targaryen ?

Dans l’épisode 5 de la saison 2, Daemon est à nouveau pris d’hallucinations, cette fois encore plus dérangeantes. Il rêve alors de sa mère, Alyssa Targaryen, avec qui il commence à avoir une relation sexuelle. Cette séquence, par ailleurs profondément gratuite dans sa représentation crue de l’inceste, s’inscrit dans l’histoire troublante de la famille Targaryen, coutumière du fait. La relation entre Daemon et Rhaenyra en est d’ailleurs le parfait exemple.

Alyssa Targaryen, la mère de Daemon. // Source : HBO

Durant cette scène entre Daemon et Alyssa, cette dernière lui avoue qu’il a toujours été son fils favori et qu’il aurait dû être roi à la place de Viserys. Ces mots font évidemment écho chez Daemon, qui s’est toujours senti rabaissé vis-à-vis de son frère et qui a toujours clamé la couronne. Cette vision a un impact crucial sur le Prince, qui prend une décision radicale dans l’épisode 5 : arrêter de soutenir l’ascension au pouvoir de Rhaenyra, et envisager de prendre la place du Roi, lui-même. La suite de House of the Dragon, diffusée jusqu’au 5 août sur Max, s’annonce donc particulièrement explosive.

