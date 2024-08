Lecture Zen Résumer l'article

House of the Dragon continuera pendant encore 2 nouvelles saisons. L’histoire trouvera donc ensuite sa conclusion. De quoi limiter le risque de la saison de trop, et de mal tourner, comme Game of Thrones.

C’est désormais officiel : House of the Dragon se trouve à mi-chemin de sa conclusion. À l’occasion d’une conférence de presse donnée le 5 août, à laquelle a pu assister Variety, la production chargée de cette préquelle de Game of Thrones a confirmé que l’épilogue aura lieu à la fin de la saison 4. Il n’y aura donc pas de saison 5.

Une saison 3 en 2026

Cette perspective a été donnée par Ryan Condal, le showrunner de House of the Dragon, alors que vient de se conclure la diffusion de la saison 2 de la série. Il a également précisé que le tournage de la saison 3 débutera au début de l’année 2025. Selon toute vraisemblance, elle devrait apparaître sur les plateformes de streaming en 2026.

Quatre saisons seront-elles assez pour retranscrire fidèlement les chroniques de la Danse des dragons — surnom donné à la terrible guerre de succession qui a opposé deux factions de la dynastie Targaryen ? On sait que cet évènement dure globalement trois ans, de 129 à 131 ans après la Conquête de Westeros par Aegon.

Une saison par année de guerre

Jusqu’à présent, la première saison s’était attachée à planter les germes du conflit, en montrant les dérives du règne de Viserys Ier, les jeux de pouvoir autour du roi, les ambitions des uns et des autres, les inimitiés entre les plus jeunes générations ou encore la séparation croissante entre Rhaenyra (la fille de Viserys) et Alicent (son épouse).

La saison 2 s’est focalisée sur la première année (an 129) de la Danse des dragons, en en présentant les principales séquences : le blocus du Gosier, la bataille du Moulin Brûlé, la prise d’Harrenhal, le siège de Repos-des-Freux ou encore la Semaison rouge. À la grande Histoire s’est ajoutée la petite, et les trajectoires personnelles, parfois dramatiques.

Dès lors, la logique voudrait donc que la saison 3 se concentre sur l’année suivante (an 130) et la saison 4 sur l’année de conclusion (an 131). On sait qu’il y a encore bien des guerres et des coups de théâtre qui arriveront lors des deux années suivantes. Des trahisons, des drames, des batailles et, enfin, un épilogue dans lequel des comptes seront réglés.

George R.R. Martin approuve

Sans doute une partie du public qui a déjà lu les ouvrages de George R. R. Martin sur le sujet (Feu et Sang) regrettera l’idée d’une série aussi « courte », avec seulement quatre saisons. Idem, aussi, pour les spectateurs qui aiment simplement cet univers, sans avoir lu lesdites chroniques. On est, en effet, loin d’un Game of Thrones et de ses huit saisons.

Pourtant, de l’aveu même de George R. R. Martin, quatre saisons suffisent à relater la Danse des Dragons. C’est en tout cas l’avis qu’il avait exprimé en octobre 2022 sur son blog. Un bémol toutefois : l’écrivain tablait sur un volume de dix épisodes par saison. Si cela a été le cas pour la première, la saison 2 n’en a eu « que » huit.

De toute évidence, ce sera la norme à l’avenir : toujours selon Variety, Ryan Condal a indiqué qu’il visait aussi huit épisodes à chaque fois pour la saison 3 et la saison 4. « Je n’ai pas eu de discussions avec HBO à ce sujet, mais je pense que la cadence de la série, du point de vue de la narration dramatique, restera la même à partir de la saison 2. »

Une histoire achevée qui réduit le risque de la saison de trop

Quoiqu’il en soit, House of the Dragon échappera vraisemblablement au mal qui a frappé Game of Thrones dans ses toutes dernières saisons, et en particulier l’ultime. Contrairement aux romans du Trône de Fer, qui sont la source d’inspiration de GoT, House of the Dragon bénéficie d’un récit (Feu et Sang) qui a une conclusion établie par l’auteur.

Nombreux ont été les avis à avoir qualifié la saison 8 de Game of Thrones de faible en comparaison des précédentes (les deux précédentes étaient aussi jugées un peu moins fortes que les cinq premières). L’une des raisons avancées était le fait que la série avait dépassé les romans, ce qui a laissé les showrunners face à une « page blanche ».

S’ils ont pu recevoir l’aide de George R. R. Martin, l’auteur âgé de 75 ans peine à achever son œuvre. Le dernier tome paru, A Dance with Dragons, est sorti en juillet 2011. Depuis, le tome suivant, The Winds of Winter, est dans un état d’avancement incertain. Le récit est censé s’achever au tome d’après, intitulé A Dream of Spring.

La saison 8 de Game of Thrones a pu être qualifiée de saison de trop ou, du moins, de saison ratée. C’est un reproche qui a été adressé à bien d’autres séries par le passé : Prison Break, Desperate Housewives, How I Met Your Mother et ainsi de suite. Ce sentiment est souvent subjectif, mais le reproche apparaît d’ordinaire au-delà de la cinquième ou sixième saison.

Ce mal ne devrait donc pas toucher House of the Dragon. Non seulement la fin de l’histoire est connue, mais la production ne semble pas vouloir tirer en longueur le récit plus que cela. Après tout, la chaîne HBO a un projet dans les cartons (Les Aventures de Dunk et l’Œuf) et planche sur plusieurs autres pistes pour l’après-HOTD.

