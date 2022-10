La nouvelle série Star Wars, qui suit les aventures de Cassian Andor dans la rébellion, ne montre pas que le personnage. Il rejoint un groupe de rebelles, parmi lesquels on trouve un couple queer. C’est la première fois qu’on peut véritablement voir un couple de même sexe dans l’univers Star Wars.

On s’en doutait depuis l’épisode 5 d’Andor. La nouvelle série Star Wars, actuellement en cours de diffusion sur Disney+, nous avait déjà fait comprendre à ce moment-là qu’il se passait quelque chose entre deux personnages de l’équipe de Cassian Andor.

S’il n’y a toujours pas eu de déclarations romanesques, de pancarte annonçant en grand la sexualité des personnages, ni même le moindre bisou, l’épisode 6 confirme tout de même ce que des spectateurs et spectatrices avaient déjà compris : il y a un couple queer dans Andor. Et c’est une nouvelle importante dans l’univers Star Wars. Attention, si vous continuez l’article et que vous n’avez pas encore vu l’épisode 6, une bonne dose de spoilers vous attend.

Attention : on vous spoile la suite de l’épisode dans cet article. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Est-ce que c’est trop subtil ?

Alors, oui : Vel et Cinta sont ensemble. Si les deux femmes du groupe de rebelles apparaissent à plusieurs reprises très proches, c’est surtout les commentaires des autres membres de l’équipe qui permettent de tirer cette conclusion. Le premier indice a été dévoilé par Skeen, lorsqu’il dit à Cassian dans l’épisode 5 que Cinta « partage déjà sa couche ». On a pu voir les autres indices lorsque Cassian a visiblement tenté d’attirer le regard de Cinta lorsqu’elle lui faisait un bandage, ou lorsqu’il lui propose de boire un verre — les deux fois, il est sévèrement interrompu par Vel.

Vel et Cinta dans l’épisode 6 d’Andor. // Source : Lucasfilm / Disney+

Le dernier indice de l’épisode 5 : lorsque Cassian révèle qu’il est en fait un mercenaire, payé pour sa participation dans l’attaque, c’est vers Cinta que tout le monde se tourne, afin de lui demander si Vel, la cheffe, l’avait informée.

Dans l’épisode 6, c’est un autre bref moment qui a fini de confirmer leur relation : après le début de l’attaque, lorsque Vel doit partir dans le coffre-fort avec les autres membres de l’équipe et que Cinta reste garder les prisonniers, les deux héroïnes échangent des paroles très touchantes — elles ne savent pas si elles pourront se revoir. Et, surtout, elles se tiennent la main.

Si ce n’est pas mignon ça. // Source : Lucasfilm / Disney+

On peut regretter la manière assez évasive avec laquelle la série aborde la relation. Il est à craindre que de nombreuses personnes passeront à côté, et que d’autres argueront qu’il ne s’agit que « de deux très bonnes amies » (🤡). Il faut cependant reconnaître une chose : c’est la première fois que l’on voit dans Star Wars un couple queer crédible. Et c’est génial.

Les gestes de tendresses des deux personnes l’une envers l’autre (on ne les a pas tous cités dans cet article) sont à chaque fois touchants, et surtout, ils sont justes. Il n’y a rien qui tombe à plat, qui semble forcé, ou bien qui est gratuit.

On regrette néanmoins qu’il n’y ait pas eu de baisers ou un autre geste plus explicite encore qui aurait permis de faire comprendre à tout le monde la relation entre Vel et Cinta. On devine que la même relation, mais avec des personnages hétérosexuels, n’aurait pas souffert de ce manque. Mais on est bien loin de la scène un peu ridicule à la fin de l’épisode IX de Star Wars, L’Ascension de Skywalker, dans laquelle deux femmes s’embrassaient en arrière-plan pendant 0,02 seconde.

On espère en tout cas que l’on va pouvoir voir la relation entre Vel et Cinta se développer dans les prochains épisodes — et surtout, qu’elles vont se retrouver. À la fin de l’épisode 6, les deux héroïnes sont, en effet, séparées : Vel est partie avec Skeen, Nemik et Cassian après le vol, tandis que l’on voit juste Cinta sortir du quartier général de l’empire, vêtue d’un uniforme de garde. On espère que Star Wars ne fera pas partie de la longue liste des films et séries qui ont tué leurs personnages queer.

Si vous voulez suivre Andor, il faut vous abonner à Disney+. L’offre est disponible sur le site de Disney+ avec l’abonnement d’un an à 89,90 € ou 8,99 € par mois, ou dans les offres Canal+ à partir de 21,99 € par mois.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.