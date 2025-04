Lecture Zen Résumer l'article

Sans surprise, l’adaptation par HBO de The Last of Us va se poursuivre dans une saison 3, c’est officiel !

La saison 2 de The Last of Us commencera sa diffusion sur MAX d’ici quelques jours à peine — et l’époque 1, vu en avant-première, nous a déjà saisis par sa qualité. S’il n’y a que sept épisodes à attendre, rassurez-vous, l’adaptation du jeu vidéo à succès n’a pas dit son dernier mot.

La saison 3 de The Last of Us est-elle officielle ?

C’est la plateforme de streaming MAX qui a officiellement annoncé le renouvellement de la série, le 9 avril, avant même le début de la saison 2 : la saison 3 est confirmée. Le post vidéo placarde la phrase « cela ne peut pas être pour rien », accompagnée d’une fumée rouge typique.

La saison 3 de The Last of Us est officielle. // Source : HBO

The Last of Us saison 3 : a-t-on une date ?

Aucune date n’a été annoncée. Cela étant, la raison même d’une annonce si tôt, avant les prochains épisodes, vient sans doute d’une volonté de HBO de ne pas attendre trop longtemps avant de lancer la production, pour éviter un délai absurde entre les deux saisons.

Car la production de The Last of Us prend du temps. Entre la diffusion de la saison 1, début 2023, et celle de la saison 2, en ce printemps 2025, on compte plus de deux ans. En tout cas, à ce stade, le tournage de la saison 3 pourrait avoir lieu à partir de cet été ou à la rentrée.

Le délai entre la fin de tournage de la saison 2 et sa diffusion était d’environ six mois. De fait, la saison 3 pourrait arriver sur nos écrans pour l’été 2026, ou plus probablement comme événement de la rentrée 2026.

Qu’adaptera la saison 3 ?

Il faut se souvenir que la saison 2 n’adapte qu’une partie seulement de The Last of Us Part II, ce second opus étant beaucoup plus long et complexe, en termes de narration, que le premier. La saison 3 puisera donc dans cette Partie 2 une nouvelle fois, avec les mêmes personnages et les mêmes enjeux. Ce renouvellement n’est pas réellement une surprise, l’écriture a été conçue en ce sens (il serait même envisagé d’étendre le scénario de la Part II sur une saison 4).

Abby sera bien entendu de retour dans la saison 3. // Source : HBO Max

La saison 3 sera-t-elle la fin de The Last of Us ?

Neil Druckmann l’a redit en interview : pour l’instant, un The Last of Us Part III n’est pas en production au sein du studio Naughty Dog et rien n’est vraiment certain sur l’avenir vidéoludique de la saga. Cela pourrait amener HBO à un dilemme : la volonté de produire une suite au jeu, en raison du succès de la série, avant même qu’un nouveau jeu existe. La série s’émanciperait alors totalement de la saga de Naughty Dog.

Ce scénario semble difficile à imaginer, mais il n’est pas totalement impossible — HBO l’a déjà fait avec le matériau littéraire de Game of Thrones. Cela rendrait la tâche plus compliquée pour Neil Druckmann, en créant une certaine confusion.

La saison 3, si elle parachève l’adaptation complète de la Part II, pourrait donc être la fin définitive de la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey.

