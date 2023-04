Après avoir signé avec Netflix, Disney+ et Paramount+, le groupe Canal réussit un nouveau coup de génie en devenant le premier acteur local partenaire d’Apple TV+. Pour la première fois, les films et les séries Apple Originals, réputés pour leur qualité, vont toucher une grande audience.

Le 20 avril, myCANAL ajoutera le catalogue d’Apple TV+ à son application, sans le moindre surcoût pour ses abonnés. Cette annonce, faite sur Twitter le 13 avril par le patron de Canal+, n’était attendue par personne. Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ a une stratégie très élitiste, pour ne pas dire un peu trop. Ses programmes font l’unanimité (Apple TV+ est devenu le premier service de streaming à gagner l’Oscar du meilleur film), mais peu de personnes en dehors de l’écosystème Apple sont abonnées au service. L’alliance avec Canal, la première à l’échelle mondiale, va faire énormément de bien à Apple TV. De son côté, Canal+ prouve une nouvelle fois qu’il est le service télé le plus incontournable de France.

Aujourd'hui, @Canalplus a signé avec @Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés @canalplus auront accès aux contenus de @AppleTVPlus sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel,… pic.twitter.com/MMMlBD73NZ — Maxime Saada (@maxsaada) April 13, 2023

Une excellente nouvelle pour les téléspectateurs… et Apple

Aujourd’hui, Apple TV+ diffuse plusieurs programmes considérés comme les meilleurs dans leurs catégories. Severance, Ted Lasso, For All Mankind… Ces séries n’ont pour seul défaut que d’être moins regardées que d’autres, diffusées sur Netflix, Prime Video ou Disney+. Leur ajout à myCANAL devrait booster leur visibilité et leur permettre d’enfin gagner en en popularité (d’autant plus que Canal est disponible sur les box des opérateurs). C’est aussi une excellente nouvelle pour les productions françaises d’Apple TV+, comme Liaison ou la future série sur le passage de Benjamin Franklin a Paris, qui pourront toucher une audience locale au même titre qu’une série Netflix.

CODA est le premier film issu d’une plateforme de streaming à gagner l’Oscar du meilleur film. Il est diffusé sur Apple TV+. // Source : Numerama

Cette ouverture à la concurrence est la preuve qu’Apple adapte peu à peu sa stratégie, sans doute parce qu’il mesure bien que sa popularité n’est pas aussi grande qu’espérée. Apple TV+ coûte habituellement 6,99 euros par mois, mais sera gratuit pour tous les abonnés Canal+.

Les programmes Apple Originals seront accessibles directement dans myCANAL, mais on ne sait pas encore si Canal+ permettra d’y accéder aussi depuis l’application d’Apple, comme il le fait avec Disney+ ou Paramount+. Canal indique que ce partenariat s’étend à plusieurs années et concerne la France, la Suisse, la République Tchèque et à la Slovaquie. Certains programmes d’Apple, comme The Morning Show ou Téhéran, seront diffusés à l’antenne de Canal+ au même titre que d’autres programmes.

