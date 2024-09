Lecture Zen Résumer l'article

La série culte du début des années 2000 revient sur Netflix pour notre plus grand bonheur (ou pas). Si vous connaissez déjà l’intégrale de Prison Break par cœur, voici 5 séries similaires qui devraient vous plaire, à découvrir en streaming : Le Détenu, Orange is the New Black, La Casa de Papel, Blacklist ainsi que Oz, sur Paramount+.

« J’ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs (Pas l’choix faut y aller) » : si vous étiez déjà sériephile au début des années 2000, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Prison Break et de son générique incontournable, interprété par Faf Larage. Près de 20 ans plus tard, la série n’a pas pris une ride et vient de faire son grand retour sur Netflix.

L’occasion de retrouver Michael et Lincoln, pour un nouveau tour en prison et une nouvelle échappée belle. Si les 5 saisons de Prison Break n’ont déjà plus aucun secret pour vous, voici 5 séries similaires à dévorer en streaming.

Orange is the New Black. // Source : Lionsgate Television

Le Détenu sur Netflix

Dans Prison Break, Michael Scofield intègre volontairement la prison de Fox River, pour sauver son frère, condamné injustement à mort. Le Détenu, adaptée de la série argentine El Marginal, nous plonge également aux côtés d’un prisonnier par choix, Lázaro Mendoza. Ce dernier, un ancien marine, intègre ainsi le pénitencier de La Rotunda, au Mexique. Il se fait alors passer pour l’auteur d’un triple homicide, afin d’infiltrer un dangereux gang, et ainsi suivre la trace de la fille d’un juge américain, mystérieusement kidnappée.

Le Détenu enchaîne les clichés au fil de ses 13 épisodes, mais parvient tout de même à nous captiver en nous entraînant dans un univers carcéral oppressant, peuplé par un casting de grande qualité. Simple, mais diablement efficace pour combler le vide laissé par Prison Break.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Orange is the New Black sur Netflix

Quatre ans après la diffusion originale de Prison Break, une autre série carcérale a débarqué sur Netflix, pour tout renverser sur son passage : Orange is the New Black. L’une des premières productions originales de la plateforme a ainsi offert un autre regard sur les femmes détenues, sujet très peu traité à l’écran. On y suit Piper Chapman, incarcérée pour trafic de drogues, et qui va devoir survivre en prison, aux côtés d’autres prisonnières hautes en couleur.

Révolutionnaire à sa sortie, Orange is the New Black reste un monument du genre, qui a permis la mise en avant de personnages féminins queer devenus cultes, interprétés par des actrices tout aussi iconiques, comme Laverne Cox. Un incontournable du catalogue Netflix, en 7 saisons époustouflantes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Casa de Papel sur Netflix

On sort un peu des murs de la prison avec La Casa de Papel, certes. On y suit tout de même une bande de joyeux criminels, huit braqueurs réunis autour du mystérieux Professeur. Un seul mot d’ordre : infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie, en Espagne. Véritable succès surprise de Netflix entre 2017 et 2021, cette série espagnole a tout englouti sur son passage, à coups de « Bella Ciao » et de masques, désormais ressortis à chaque Halloween.

Malheureusement, les incohérences technologiques s’accumulent dans La Casa de Papel, et les épisodes sont inégaux, au fil de ses 5 saisons. Mais on passe tout de même un excellent moment en compagnie de Tokyo, Berlin et les autres.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Blacklist sur Netflix

Un fugitif de haut vol qui se rend de lui-même au FBI, cela n’a rien de commun. D’autant plus lorsqu’il demande expressément à collaborer uniquement avec Elizabeth Keen, une jeune profileuse tout juste recrutée. Bienvenue dans Blacklist, l’une des séries policières les plus appréciées du petit écran. Pendant dix saisons, on reste ainsi captivés par le destin de Raymond Reddington, criminel mondialement recherché qui n’hésite pourtant pas à collaborer avec les autorités, dévoilant ainsi sa fameuse « liste noire », regroupant de dangereux assassins.

Alors, certes, les twists sont de plus en plus improbables au fil des épisodes, jusqu’à un final inattendu. Mais la seule performance de James Spader (Avengers : L’Ère d’Ultron) et de son immense collection de chapeaux vaut largement le détour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Oz sur Paramount+ et Canal+

Il est impossible d’évoquer Prison Break sans parler de son aînée, celle qui a tout inventé, et posé les bases du genre carcéral : Oz. Considérée encore aujourd’hui comme l’une des meilleures séries de l’histoire du petit écran, ce drame ultra-violent a immédiatement marqué les esprits par son réalisme, dans un paysage télévisuel dominé par les sitcoms.

Désormais accessible via Paramount+, gratuit avec un abonnement Canal+, la première série de HBO dénonce un univers impitoyable, en 6 saisons à la réalisation quasiment documentaire. Croyez-nous : en comparaison, Prison Break semble tout droit sortie du monde des Bisounours, tant Oz n’hésite pas à faire exploser tous les tabous, avec un cynisme devenu légendaire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+