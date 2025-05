Lecture Zen Résumer l'article

En plus de regrouper une grande partie des contenus HBO, la plateforme de streaming HBO Max propose un large catalogue de productions de très grande qualité. Alors que la saison 2 de The Last of Us est en cours de diffusion, voici donc les 20 meilleures séries à découvrir sur HBO Max, en ce moment.

Game of Thrones, Friends, Sex and the City, Les Soprano, Supernatural, Sur écoute, True Blood, The Leftovers, Sherlock, Succession, Rick et Morty… Voilà une toute petite partie des séries cultes que l’on peut retrouver en streaming sur Max. Pour changer de ces classiques absolus, que l’on ne se lasse jamais de revoir, la plateforme de streaming regorge heureusement de pépites méconnues et de monuments du genre, tout aussi géniaux. Nous avons donc concocté pour vous ce guide des 20 meilleures séries à dévorer sur HBO Max, afin de vous aider à faire votre choix parmi l’océan de contenus disponibles.

Quelles sont les meilleures séries à voir sur HBO Max en ce moment ?

The Last of Us

Doit-on vraiment encore présenter l’une des meilleures séries post-apocalyptiques de ces dernières années, dont la saison 2 est actuellement diffusée sur Max, à raison d’un nouvel épisode chaque lundi ? L’adaptation des excellents jeux vidéo de Naughty Dog suit ainsi le destin de Joel et Ellie, deux survivants dans un monde dévasté par une terrible épidémie.

Avec son casting impeccable, Bella Ramsey (Game of Thrones) et Pedro Pascal (Narcos) en tête, sa cinématographie époustouflante et son histoire déchirante, The Last of Us s’impose ainsi comme un incontournable du catalogue de Max. On pleure devant les liens qui unissent Joel et Ellie, on frissonne devant les humains transformés malgré eux en zombies, et on reste bouche bée face aux twists qui s’enchaînent : bref, c’est du grand spectacle, comme on en voit rarement.

The White Lotus

Vous avez toujours rêvé de profiter de la vida loca dans des paysages paradisiaques, sans jamais vous préoccuper de votre compte en banque ? À défaut de pouvoir réellement le vivre, The White Lotus vous propose d’y goûter par procuration grâce à ses personnages fortunés. Alors qu’ils profitent d’un hôtel luxueux, ils vont cependant être confrontés à la pire des atrocités : un meurtre.

Conçue comme un mélange entre un Cluedo géant et une satire acerbe des problèmes de riches, cette anthologie aux punchlines grinçantes met en scène un casting quatre étoiles, qui change à chaque saison. L’occasion de croiser Jennifer Coolidge (Minecraft, le film), Aimee Lou Wood (Sex Education), Sydney Sweeney (Euphoria), Theo James (The Gentlemen) ou encore Aubrey Plaza (Parks and Recreation), au détour d’une balade sur les plages de sable fin.

Chernobyl

Voici sans aucun doute l’une des meilleures séries jamais produites par HBO, tous genres confondus. On y découvre la catastrophe nucléaire de Tchernobyl comme rarement sur le petit écran, dans cette reconstitution fidèle et implacable. La série en cinq épisodes est ainsi une valeur sûre pour les amateurs de production historique, mais pas que, grâce à un immense travail sur l’esthétique, absolument glaçante.

Chernobyl est donc un véritable chef-d’œuvre, que l’on doit à Craig Mazin, l’un des showrunneurs de The Last of Us. Vous resterez forcément scotchés devant votre écran après avoir découvert cette tragédie sous un autre angle, en compagnie des excellens Jared Harris (Foundation), Emily Watson (Kingsman : Le Cercle d’Or) et Stellan Skarsgård (Dune). Et n’oubliez pas de prévoir les mouchoirs.

Harley Quinn

La plateforme de streaming Max n’est pas forcément réputée pour ses productions animées, on vous l’accorde. Pourtant, quelques pépites de Warner Bros. méritent largement le coup d’œil. C’est le cas d’Harley Quinn, qui réinvente totalement ce personnage loufoque, désormais affranchi du Joker.

Débutée en 2019 et toujours en cours, cette adaptation des comics de DC en cinq saisons installe enfin l’anti-héroïne comme celle qu’elle a finalement toujours été : une jeune femme badass, indépendante et queer. Entre deux bastons, Harley Quinn entame ainsi une magnifique relation avec Poison Ivy, autre personnage iconique de l’univers de Batman. C’est coloré, fun, et complètement déjanté, à l’image de l’antagoniste. Que demander de plus ?

Mare of Easttown

Pendant trop longtemps, les séries policières ont considéré les personnages féminins comme de simples victimes, sans avoir le droit à de véritables trames narratives. Heureusement, des monuments comme Mare of Easttown ont changé la donne, en leur offrant une voix, une histoire et des personnalités complexes. On y découvre le quotidien de Mare, une enquêtrice désabusée et cabossée par la vie, qui va devoir enquêter sur le meurtre et la disparition de deux adolescentes.

Dans la lignée de Twin Peaks ou Broadchurch, ce polar parfaitement ficelé bénéficie surtout d’un atout incontestable : la présence de Kate Winslet (Titanic), qui trouve ici l’un des plus beaux rôles de sa carrière. Montrée sans artifice, la comédienne illumine la mini-série d’une sombre mélancolie, qui nous touche en plein cœur. Le voyage automnal de Mare of Easttown sera éprouvant, on ne vous le cache pas. Mais il en vaut la peine, c’est promis.

Le Sens des Choses

Dès son arrivée en France, en juin 2024, la plateforme de streaming HBO Max a immédiatement proposé ses propres productions maison, parmi lesquelles Une Amie Dévouée, qui nous avait laissé une impression mitigée. Heureusement, depuis, une autre série française nous a littéralement redonné la foi : Le Sens des Choses. Tirée du roman de Delphine Horvilleur, cette création de Noé Debré (Parlement) et Benjamin Charbit (Zorro) met en scène Léa, l’une des rares femmes rabbins de France.

Alors qu’elle est sommée de résoudre les problèmes des autres, elle finit par questionner le sens de la vie, de l’amour, de la famille et de sa propre foi. Hilarants et dotés de dialogues parfaitement écrits, les 8 épisodes du Sens des Choses offrent une réflexion bienvenue sur la religion, saupoudrée d’un humour grinçant. À voir absolument, rien que pour la performance douce et pleine d’empathie d’Elsa Guedj (Drôle) dans le rôle principal.

The Pitt

Un catalogue de streaming ne serait pas complet sans une plongée dans un genre ultra populaire : celui des séries médicales. Dans ce petit monde très codifié, maintes fois exploré à l’écran, The Pitt apporte un vent de fraîcheur bienvenu, grâce à un concept plutôt original. On y suit le service d’urgences d’un hôpital fictif de Pittsburgh, mené par Noah Wyle (Urgences) et Tracy Ifeachor (Doctor Who).

Mais il y a un twist : chacun des 15 épisodes se concentre sur une heure d’une journée en particulier, sans aucun temps mort. Comme un faux temps réel, en somme. La série en profite pour instaurer un rythme intense, presque oppressant, tout en abordant des thématiques contemporaines comme l’épidémie de Covid ou le manque de moyens dans le domaine de la santé. Débutée en janvier 2025, aux États-Unis, The Pitt est devenue une production incontournable de ces derniers mois, déjà renouvelée pour une saison 2.

Gentleman Jack

Vous aimez les histoires vraies et les séries historiques ? Alors, vous devriez adorer Gentleman Jack. Cette pépite de la BBC met en scène Anne Lister, une noble anglaise du 19e siècle connue pour son existence plutôt excentrique. Elle n’hésitait donc pas à s’habiller comme un homme, à suivre leurs voies professionnelles et à enchaîner les conquêtes féminines. Jusqu’à sa rencontre avec Ann Walker, une jeune et riche héritière, avec qui elle va briser toutes les conventions sociales.

Les géniales Suranne Jones (Vigil) et Sophie Rundle (Peaky Blinders) portent cette adaptation des véritables journaux d’Anne Lister, écrits grâce à un code secret, afin d’empêcher cette figure féministe d’être condamnée pour sa vie libre et engagée. Et ça tombe bien : les deux saisons de Gentleman Jack lui rendent parfaitement hommage. Et vive les lesbiennes, bien sûr.

His Dark Materials

Si vous avez besoin d’un soupçon de magie dans vos vies, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à plonger dans un nouveau monde pour suivre les aventures de Lyra, une jeune fille courageuse et indépendante. Accompagnée de son fidèle daemon, un animal qui reflète sa personnalité, elle décide de partir à la recherche de son meilleur ami disparu. Mais ce qu’elle découvre au passage dépasse tout ce qu’elle a bien pu imaginer…

Adaptée de la célèbre trilogie littéraire de Philip Pullman, His Dark Materials est une série de fantasy aux thématiques d’une richesse infinie, entre questionnements philosophiques, concepts scientifiques et créatures magiques. Le tout est raconté à hauteur d’enfant pendsant trois saisons, écrites par Jack Thorne (Enola Holmes). Cerise sur le gâteau : Dafne Keen (Logan), James McAvoy (Le Monde de Narnia), Ruth Wilson (The Affair) et Lin-Manuel Miranda (Hamilton) sont de la partie dans cette aventure familiale qui peut se dévorer en toutes saisons, et particulièrement à la période de Noël.

Big Little Lies

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Meryl Streep… Doit-on vraiment présenter le prestigieux casting de Big Little Lies, l’une des plus belles séries de HBO ? Véritable carton dès sa sortie, en 2017, ce drame s’intéresse à une petite communauté tranquille, en bord de mer, et particulièrement à trois mères : Jane, Madeline, et Celeste. Mais lorsqu’un incident à l’école de leurs enfants éclate, leur amitié pourrait bien révéler de sombres secrets…

C’est bien simple : il y a tout dans Big Little Lies. Des thématiques féministes, une intrigue policière avec cliffhangers à la clé, une satire des riches, un groupe de personnages féminins badass… Dans la droite lignée de Desperate Housewives, en moins loufoque, les deux saisons développent une intrigue sensible et importante, qui met en avant le pouvoir de la sororité. Bref, si la série parfaite existait, elle porterait probablement le nom de Big Little Lies.

Veep

Au rayon des comédies, on évoque régulièrement, à raison, le nom de Michael Schur (The Office, Brooklyn 99, The Good Place) comme le maître absolu. Mais un autre showrunner peut également se vanter de régner sur ce genre si singulier : Armando Iannucci. On lui doit ainsi plusieurs pépites, dont sa dernière en date, The Franchise, qui parodie avec bonheur les films de super-héros, et surtout Veep.

Cette satire politique en 7 saisons, imaginée bien avant l’arrivée de Trump au pouvoir, raconte les péripéties de Selina Meyer, une sénatrice qui devient soudainement la vice-présidente des États-Unis. Face à son principal rival, elle va devoir se battre pour mener ses projets, au coeur d’une administration lunaire. Menée par la géniale Julia Louis-Dreyfus (Thunderbolts*), Veep fait partie de ces comédies incontournables du petit écran, qui nous a maintes fois prouvé que les personnalités politiques, aussi, alimentaient la bêtise humaine.

True Detective : Night Country

En 2014, True Detective bouleversait le genre très codifié des polars, grâce à un format anthologique audacieux et une esthétique folle. Dix ans plus tard, la série a réussi à se réinventer une nouvelle fois avec une quatrième saison, indépendante des précédentes : Night Country.

On y suit l’enquête glaciale de Jodie Foster (Le Silence des Agneaux) et Kali Reis (une ancienne boxeuse reconvertie en actrice), autour de la disparition mystérieuse de huit hommes. Justement primée aux Emmy Awards 2024, True Detective : Night Country se déroule en Alaska, où la nuit s’éternise, renforçant l’ambiance énigmatique de l’ensemble. Prêts à frissonner devant votre écran ?

Barry

Prenez une bonne dose de Dexter, mélangez-la à l’humour noir de BoJack Horseman ou Fleabag et saupoudrez le tout du génie comique de Bill Hader (Saturday Night Live) : bravo, vous venez d’obtenir le cocktail détonnant de Barry. Ce tueur à gages, solitaire et sans pitié, se dévouvre soudainement un talent pour… le théâtre. Mais pourra-t-il mettre son passé sanguinolent derrière lui pour repartir à zéro, en compagnie d’une adorable bande d’acteurs ?

Voilà tout l’enjeu de cette dramédie absurde en quatre saisons, qui oscille en permanence entre action, scènes de baston premier degré, douce mélancolie et réflexions touchantes sur l’amour. Faites-nous confiance : une fois que vous aurez rencontré Barry, vous n’aurez plus envie de le quitter.

Watchmen

De Lost à The Leftovers, les séries de Damon Lindelof nous retournent toujours le cerveau, autant que nos petits coeurs tout mous. En 2019, le showrunner a frappé un grand coup avec Watchmen, une uchronie librement adaptée du comics culte d’Alan Moore et de Dave Gibbons. Dans ce monde parallèle, Nixon a été réélu Président des États-Unis à plusieurs reprises et l’intrigue se déroule à Tulsa, qui a été le théâtre d’un massacre raciste, près de 100 ans plus tôt.

Alors que des groupes suprémacistes blancs attaquent la police, les forces de l’ordre sont forcées d’agir en étant masquées. Angela Abar, une inspectrice connue sous l’identité de « Sister Night », se retrouve alors au cœur de complots énigmatiques… En décortiquant les angoisses de l’Amérique contemporaine (et les nôtres au passage), Watchmen a marqué les esprits grâce à une ambition narrative et visuelle impressionnante (on pense notamment à l’épisode 6, tout en noir et blanc). Du génie, tout simplement.

Our Flag Means Death

Moussaillons, préparez-vous à l’abordage ! L’heure est venue de suivre les aventures de Stede Bonnet, un véritable aristocrate devenu finalement pirate, à l’aube du 18e siècle. Avec son équipage, il va tenter de survivre à bord du Revenge, face à des grands noms du milieu comme Barbe Noire, pour qui il pourrait bien développer quelques sentiments amoureux…

Pendant deux saisons, Our Flag Means Death nous a embarqué dans son petit monde loufoque, rempli de comédiens talentueux, de Taika Waititi (Thor : Ragnarok) à Rhys Darby (Jumanji : Bienvenue dans la Jungle). Un joyeux concentré de n’importe quoi, devenu le chouchou de la communauté LGBTQIA+, pour ses personnages queer hauts en couleur. Malheureusement annulée par HBO Max, la série bénéficie tout de même d’une fin satisfaisante, entre deux combats à l’épée.

Fringe

Vous aimez le paranormal façon X-Files et les noeuds au cerveau provoqués par Lost ? Alors vous allez adorer cette création de J.J. Abrams, qui peut sembler parfaitement banale sur le papier, avec une intrigue autour d’une section du FBI. Sauf que celle-ci est menée par l’agent Olivia Dunham, qui va apprendre à collaborer avec Walter Bishop, un scientifique à la santé mentale vacillante, Peter Bishop, son fils, et Astrid Farnsworth, l’assistante de Walter.

Ensemble, ils vont démêler les fils d’étranges expérimentations, qui semblent converger vers un grand mystère : « Le Projet ». Dotée de cinq saisons ambitieuses, Fringe est devenu un classique de la science-fiction, grâce à ses retournements de situation, ses dimensions parallèles et ses personnages profondément attachants. La série parvient ainsi à toucher notre corde sensible en déroulant les bases d’un drame familial, sur fond d’enquêtes surnaturelles. Point bonus : la géniale Anna Torv (The Last of Us) y démontre sa maîtrise du brushing parfait en toutes circonstances.

Insecure

Pendant cinq saisons, Insecure a été notre dose hebdomadaire de féminisme et d’anti-racisme, agrémentée d’une bonne louche d’humour au timing impeccable. Un incontournable du catalogue HBO, créé, écrit et joué par l’humoriste Issa Rae (Barbie), dans laquelle elle s’imagine un alter-ego. Issa est ainsi une jeune femme noire aux insécurités constantes. Mais lorsqu’elle se retrouve devant son miroir, elle n’hésite plus à improviser des raps inspirés, dans lesquels elle liste ses tracas ou dénonce l’attitude de ses proches.

Et parlons-en de sa vie privée : entre son copain, Lawrence, aux tendances dépressives, et sa meilleur amie, Molly, qui cherche désespérément l’âme sœur, Issa ne sait plus où donner de la tête. Avec ses épisodes de 30 minutes, crus, sensibles et vulgaires à la fois, Insecure est devenue l’une des rares comédies à avoir mis en scène un casting quasi entièrement noir, en questionnant la représentation des minorités, la santé mentale ou les relations amoureuses. Une série drôle et intelligente, comme on les aime.

Sambre

Sambre n’est pas une production HBO, on vous l’accorde. Mais puisque la création de France TV est tout de même présente dans ce catalogue, autant vous présenter l’une des meilleures séries françaises de ces meilleures décennies. Centrée autour du terrifiant violeur de la Sambre, qui a agressé des dizaines de femmes depuis la fin des années 1980, ce drame prend un parti sensible et bienvenu : s’intéresser aux victimes qui se sont battues pour obtenir justice, face à des policiers et une société qui ne les croient pas.

Sambre est ainsi un douloureux rappel de la manière dont les violences sexistes et sexuelles sont toujours traitées, en France, y compris en 2025. Alix Poisson (Jeux d’influence), Clémence Poésy (Tenet) et Olivier Gourmet (Oussekine) composent l’excellent casting de cette série essentielle, pour que plus jamais, la parole des femmes ne soit ignorée.

Somebody Somewhere

HBO est reconnue pour ses grandes séries au budget pharaonique, mais aussi pour sa capacité à donner une voix à des auteurs et autrices indépendants, sur plusieurs saisons. C’est le cas du drame réconfortant Somebody Somewhere, dans lequel Sam, une quarantenaire, retrouve le Kansas après la mort de sa soeur lesbienne, Holly. Elle se lie alors d’amitié avec Joel, un homme gay qui lui ouvre les portes d’un club de chant.

Une expérience réparatrice, qui va lui permettre de surmonter son deuil et de se rapprocher de sa famille. Bridget Everett (Unbelievable) brille de mille feux dans cette série si précieuse en terme de représentation de la grossophobie, de la dépression et des personnages queer, loin des clichés habituels. Un petit bijou injustement méconnu, en trois saisons, qui mérite pourtant toute votre attention.

The Rehearsal

Attention, la série qui suit ne plaira clairement pas à tout le monde. Mais si vous êtes à l’aise avec les caméras cachées, l’humour noir et la gêne absolue, alors vous êtes au bon endroit. The Rehearsal part d’un postulat plutôt singulier : permettre à des personnes lambda de pouvoir répéter leur propre vie, en compagnie de l’acteur canadien Nathan Fielder (Nathan for You). Entre la comédie et le documentaire, cette expérience télévisuelle en deux saisons met ainsi en scène des séquences perturbantes comme l’aveu d’un mensonge après plusieurs années ou un faux concours de chant.

Tout est évidemment recréé pour que l’illusion soit parfaite, des décors aux acteurs embauchés spécialement pour l’occasion. Une série drôle, profondément inconfortable et surréaliste, conçue pour aider les gens dans leurs difficultés de la vie, et qui ne ressemble véritablement à aucune autre. À recommander aux âmes les plus curieuses.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

