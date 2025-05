Lecture Zen Résumer l'article

Amazon Prime Video n’a pas renouvelé la Roue du temps en série. Il n’y aura donc pas de saison 4.

Les fans de la série La Roue du temps (The Wheel of Time) devront se faire une raison. Il n’y aura pas de nouvelle saison de cette adaptation télévisée tirée de la série de romans — qui compte quatorze volumes — de Robert Jordan. Variety a appris l’annulation de la quatrième saison sur Amazon Prime Video, dans son édition du 23 mai 2025.

Une histoire de fantasy

Dans La Roue du temps, on suit un groupe de redoutables magiciennes, les Aes Sedai, qui tente de retrouver le dragon réincarné. Celui-ci se trouverait parmi de jeunes braves : Egwene (Madeleine Madden), Matrim (Barney Harris puis Dónal Finn), Perrin (Marcus Rutherford), Nynaeve (Zoë Robins) et Rand (Josha Stradowski).

Mais les choses sont difficiles pour les Aes Sedai, car il faut également faire face au Ténébreux, qui a son propre agenda — briser notamment la Roue du Temps, qui tourne depuis la nuit des temps et qui tisse les vies comme les destinées. On dit qu’il y aura un jour un affrontement final entre le dragon réincarné et le Ténébreux.

Le casting comptait notamment l’actrice Rosamund Pike (Meurs un autre jour, Gone Girl) dans ses rangs. Nommée pour un oscar pour la meilleure actrice pour Gone Girl en 2015, elle interprétait Moiraine Damodred, personnage central de la série, et membre des Aes Sedai. Elle était par ailleurs productrice de la série.

L’auteur Robert Jordan n’avait pas pu achever La Roue du temps. Les trois derniers romans avaient été scénarisés par Brandon Sanderson, grâce aux notes que l’écrivain avait pu laisser avant son décès en 2007. Il reste à voir si la série connaitra une issue similaire, avec un autre service de streaming prêt à reprendre le flambeau.

En attendant, il y a des séries à voir après la saison 3 de La Roue du temps.

