Si vous n’avez jamais le temps de vous embarquer dans des aventures à rallonge, voici 6 séries aux épisodes courts, parfaits pour une petite pause sur Netflix : Derry Girls, Love, Death & Robots, La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, Feel Good, La Réceptionniste Pokémon, ainsi que Dead to Me.

Les épisodes de séries ont parfois tendance à prendre leurs aises, franchissant de plus en plus régulièrement le cap symbolique d’une heure. Mais parmi cet océan de longs chapitres, largement alimenté par les dramas coréens, se trouvent toujours des contenus bien plus rapides à dévorer et disponibles sur les plateformes de streaming. Voici donc 6 séries avec de courts épisodes, à voir sur Netflix.

La Réceptionniste Pokémon // Source : Netflix

Derry Girls sur Netflix, la puissance comique de l’Irlande

Bridgerton vous manque déjà ? Alors le moment est parfait pour découvrir Nicola Coughlan dans un autre uniforme, tout aussi contraignant que celui de Penelope Featherington : le costume de Clare Devlin, dans Derry Girls. Avec Erin, Michelle, et Orla, elles forment ainsi un groupe de lycéennes complètement déjantées, dans un univers beaucoup moins drôle : une école catholique pour filles. Et ce contexte devient encore plus tragique lorsqu’on y ajoute pour toile de fond la guerre civile qui fait rage en Irlande du Nord, dans les années 1990.

Mais contre toute attente, Derry Girls parvient à s’imposer comme l’une des séries les plus drôles du catalogue Netflix, racontant la vraie adolescence de Lisa McGee, sa créatrice.

Durant les trois saisons de cette comédie, l’humour devient de plus en plus grinçant, les situations sont toujours plus loufoques et les personnages féminins déjouent les stéréotypes avec bonheur. Une pépite qui sent bon l’air irlandais, idéale pour chanter à tue-tête les tubes des Cranberries.

À voir si vous avez aimé : Sex Education ; Shameless ; The Sex Lives of College Girls ; Extraordinary

Sex Education ; Shameless ; The Sex Lives of College Girls ; Extraordinary À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; série irlandaise ; années 1990 ; décalé ; ados mais pas que ; épisodes courts ; absurde ; personnages lesbiens ; casting en or ; romance ; feel-good ; politique ; passage à l’âge adulte ; admirer Nicola Coughlan dans son meilleur rôle, bien avant d’incarner Penelope dans Bridgerton

Love, Death & Robots sur Netflix, la dose de science-fiction

De Futurama à Rick et Morty, la SF a régulièrement inspiré les créateurs de formats animés sur le petit écran. En 2019, une anthologie s’ajoutait à ces noms prestigieux : Love, Death & Robots, produite par David Fincher (Fight Club). Avec ses épisodes entre 6 et 20 minutes, cette série aux chapitres indépendants propose un style d’animation différent à chaque nouvelle histoire. Une manière de convoquer à la fois les fans d’univers cyberpunk soignés à la Ghost in the Shell, comme les adeptes d’humour noir, façon South Park.

Il est difficile de résumer Love, Death & Robots, tant les genres et les influences sont multiples, mais c’est tout ce qui fait le sel de cette série inclassable, en trois saisons de haute volée. Attendez-vous à un effet « wahou » devant certains épisodes, comme à une légère déception lorsque le résultat s’éloigne parfois de nos attentes. Une véritable pochette surprise, futuriste et étonnante.

À voir si vous avez aimé : Arcane ; Black Mirror ; Rick et Morty ; Star Wars : Visions ; Akira ; Futurama ; La Quatrième Dimension ; Alien ; Ghost in the Shell

Arcane ; Black Mirror ; Rick et Morty ; Star Wars : Visions ; Akira ; Futurama ; La Quatrième Dimension ; Alien ; Ghost in the Shell À voir si vous cherchez : anthologie ; animation ; science-fiction au sens très large ; robots ; espace ; fantastique ; horrifique ; trash ; humour ; parodie ; épisodes courts ; découvrir la fin alternative d’Hitler avec la saison 1 ; changer de vision sur le Père Noël avec la saison 2 ; partir à la guerre avec des rats dans la saison 3

anthologie ; animation ; science-fiction au sens très large ; robots ; espace ; fantastique ; horrifique ; trash ; humour ; parodie ; épisodes courts ; découvrir la fin alternative d’Hitler avec la saison 1 ; changer de vision sur le Père Noël avec la saison 2 ; partir à la guerre avec des rats dans la saison 3 Passez votre chemin si : les univers gores vous mettent mal à l’aise

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sur Netflix, la parodie des meilleurs polars

Voici probablement le titre de série le plus long de tout le catalogue Netflix. Mais derrière cette description à rallonge, se cache surtout la parodie d’intrigues policières la plus drôle de ces dernières années. On y rencontre Anna, une quarantenaire dont les verres de vin sont aussi immenses que son désespoir, après un drame familial. Un soir, elle est persuadée d’assister à un meurtre sordide, à travers sa fenêtre. Elle se lance alors dans une enquête sans relâche pour découvrir la vérité…

Si les récits policiers et autres romans de gare sont votre tasse de thé, alors vous allez vraiment adorer La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Menée par la géniale Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place), cette comédie absurde prend un malin plaisir à perdre son spectateur, entre deux répliques sarcastiques bien senties. Et cerise sur le gâteau : les 8 épisodes, qui fourmillent de références au genre, ne durent pas plus de 25 minutes. Vous savez déjà quoi faire de votre soirée.

À voir si vous avez aimé : La Femme à la fenêtre ; Veronica Mars ; The Good Place ; The Afterparty ; The White Lotus ; Only Murders in the Building ; Mon amie Adèle

La Femme à la fenêtre ; Veronica Mars ; The Good Place ; The Afterparty ; The White Lotus ; Only Murders in the Building ; Mon amie Adèle À voir si vous cherchez : comédie ; parodie ; enquête ; absurde ; satirique ; humour noir ; référence aux polars ; débrancher son cerveau ; casting en or ; frissons ; psychologique ; rebondissements ; inquiétant ; épisodes courts ; romance ; gags ; voir Kristen Bell s’enfiler des immenses verres de vin ; un strip-teaseur beau gosse qui lui prépare une omelette

Feel Good sur Netflix, le drame au titre (un peu) trompeur

Épisodes courts ne rime pas toujours avec humour ravageur. C’est ce que prouvent parfaitement les deux saisons de cette série aux accents dramatiques et comiques à la fois. Feel Good nous invite ainsi à suivre la comédienne Mae Martin, qui joue son propre rôle. Alors qu’elle a vécu son adolescence entre addiction à la cocaïne et cures de désintox, elle quitte le Canada pour s’installer à Londres, et tenter de devenir humoriste. Elle rencontre alors George, avec qui elle vit une passion intense.

Naviguant sans cesse entre les instants émotion et les punchlines hilarantes, Feel Good parvient à ne jamais tomber dans le pathos. Les épisodes, de 25 minutes chacun, nous remontent ainsi le moral à leur façon, en soignant des blessures bien enfouies. Une mini-séance de thérapie, parfois ironique et parfois douloureuse, mais toujours nécessaire.

La Réceptionniste Pokémon sur Netflix, les vacances d’été avant l’heure

Partir sur une île paradisiaque en compagnie de Dracofeu ou Pikachu, ça vous tente ? C’est ce que propose La Réceptionniste Pokémon, sortie sans un bruit sur Netflix, fin 2023. Cette petite série d’animation, avec seulement 4 épisodes de 20 minutes, est un véritable océan de mignonnerie, proche de l’esprit si apaisant d’Animal Crossing : New Horizons.

On y rejoint Haru, la nouvelle concierge d’un hôtel de vacances, situé dans un recoin peuplé de Pokémon. Le dépaysement est ainsi total avec La Réceptionniste Pokémon, qui pouvait nous faire craindre une énième série dérivée de la franchise de Nintendo. Il s’agit finalement d’une agréable surprise en stop-motion, qui offre une petite parenthèse complètement hors du temps.

À voir si vous avez aimé : jouer à Pokémon ou Animal Crossing ; Pokémon : Détective Pikachu ; Le Grand Magasin ; Chicken Run ; The White Lotus (non, on rigole)

jouer à Pokémon ou Animal Crossing ; Pokémon : Détective Pikachu ; Le Grand Magasin ; Chicken Run ; The White Lotus (non, on rigole) À voir si vous cherchez : animation ; humour ; vie quotidienne ; créatures fantastiques ; estival ; comédie ; stop-motion ; à voir en famille ; voyage ; débrancher son cerveau ; épisodes courts ; pour aller mieux ; adaptation de jeux vidéo ; compléter votre Pokédex en douceur ; peut-être enfin apprécier Psykokwak

Dead to Me sur Netflix, l’amitié féminine pour surmonter le deuil

Jen vient de perdre son mari, tragiquement renversé par une voiture, et laissé pour mort au bord de la route. Lors d’un groupe de soutien, elle rencontre alors Judy, à la personnalité excentrique et positive. Ensemble, elles vont tenter de surmonter leurs deuils respectifs, à travers une forte amitié. Mais Judy cache un lourd secret…

En seulement trois saisons, Dead to Me s’est imposée comme l’une des meilleures comédies dramatiques du catalogue Netflix, utilisant le sarcasme et les cliffhangers à merveille. On s’attache immédiatement à Judy et Jen, deux anti-héroïnes dont les failles et les défauts sont si proches de nous.

L’alchimie entre Christina Applegate (Mariés, deux enfants) et Linda Cardellini (Bloodline) fait évidemment tout le sel de ces épisodes de 25 minutes chacun, jusqu’à un final particulièrement réussi.

À voir si vous avez aimé : Big Little Lies ; Santa Clarita Diet ; Toujours là pour toi ; Why Women Kill ; Desperate Housewives ; Good Girls ; The Good Place ; Russian Doll ; After Life

Big Little Lies ; Santa Clarita Diet ; Toujours là pour toi ; Why Women Kill ; Desperate Housewives ; Good Girls ; The Good Place ; Russian Doll ; After Life À voir si vous cherchez : drame ; policier ; comédie ; émotion ; décalé ; humour noir ; amitié ; sororité ; deuil ; meurtre ; féminisme ; personnages LGBTQIA+ ; épisodes courts ; casting en or ; admirer le talent de Christina Applegate, récemment forcée de mettre sa carrière en pause à cause de sa sclérose en plaque

