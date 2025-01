Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 2 de Silo vient de s’achever, voici notre guide des séries post-apocalyptiques, pour toujours plus de survie, à voir en streaming.

La fin du monde, ou la fin d’un monde ? Les œuvres post-apocalyptiques nous montrent comme la vie finit toujours par survivre, même après un cataclysme. Mais ces sont aussi des futurs sombres et brutaux. Ils ont en tout cas beaucoup à nous enseigner. Voici les meilleures séries post-apo, notamment sur Netflix, Prime Video, Apple TV+. Toutes les séries citées sont disponibles sur un service de streaming par abonnement. Elles sont soit terminées, soit encore en cours.

The Last of Us

Quand on pense au genre post-apocalyptique, on pense très rapidement au jeu vidéo The Last of Us : il y a toute l’iconographie post-apo, du récit à l’esthétique. Pour notre plus grand bonheur, cette œuvre à l’histoire bouleversante est devenue une série HBO.

Au cœur de cette adaptation, comme dans le jeu, l’histoire touchante de Joel, un mercenaire chargé d’escorter une jeune ado de 14 ans dans une Amérique effondrée et dangereuse, car celle-ci pourrait être le remède à l’épidémie qui a transformé les trois quarts de l’humanité en zombies (« infectés »).

Battlestar Galactica

Battlestar Galactica fait office de chef-d’œuvre de la science-fiction. Si la série est citée en tant que space opera, on oublie bien souvent que le postulat est post-apocalyptique. Lors de leur rébellion, les robots humanoïdes créés par les humains — les Cylons — commettent un colossal attentat. Les humains doivent fuir, quitter leur planète. Au sein de la flotte, il y a que les survivants à cette apocalypse. En définitive, Battlestar Galactica est une œuvre de SF totale, dont les tenants et aboutissants philosophiques, technologiques, religieux, politiques dressent un portrait passionnant de l’humanité en tant que groupe social.

Station Eleven

Une série discrète, et pourtant, rien n’y est raté : Station Eleven est l’adaptation HBO du bestseller du même nom, d’Emily St. John Mandel. L’effondrement est ici causé par une pandémie fulgurante, un dérivé de la grippe. Mais c’est l’« après » qui change radicalement des œuvres post-apo habituelles : nous suivons une compagnie de théâtre, itinérante, dans une Amérique effondrée. La série reprend ainsi l’âme du livre en questionnant l’art comme figure d’espoir, l’art comme mise en sens de nos vies.

The Rain

L’apocalypse, ici, est venue du ciel. The Rain porte bien son titre : la pluie est devenue toxique, mortelle. Les rares survivants sont ceux qui ont pu s’abriter dans des bunkers. Six après après la propagation de ce virus qui a touché tout le Danemark, une jeune fille et son petit frère — où ils ont grandi sans leurs parents — parviennent à en sortir, six ans après. Ils rencontrent un groupe de survivant, et leur chemin les mènera à tenter de comprendre l’origine étrange de ce virus.

Fallout

Une apocalypse nucléaire ravage la planète. Seule solution : se réfugier dans des bunkers sous-terrains. Quelques siècles après, ces bunkers sont devenus de véritables sociétés organisées. Mais que reste-t-il à la surface ? Quand Lucy — l’héroïne de Fallout — sort du bunker pour aller retrouver son père, après une attaque, elle s’aventure dans un monde dévasté, dangereux, et qui obéit à ses propres règles. Une série issue de la franchise de jeux vidéo du même nom.

Silo

L’humanité est confinée dans un silo — un gigantesque bunker sous-terrain, très profond, arrondi, sur 144 étages. Tout y est sous surveillance, y compris l’histoire du passé : tout objet issu des temps d’autrefois est interdit. De même, il est strictement interdit de sortir du silo… officiellement, l’humanité y est confinée en raison d’une apocalypse qui aurait tout dévasté. Mais quelle est la vérité ? Une brillante ingénieure, Juliette, va se lancer dans une quête où elle va découvre un tableau plus large que la réalité officielle du silo. Silo est une adaptation de la saga littéraire d’Hugh Howey.

The Walking Dead

Avec ses 11 saisons et 177 épisodes, puis ses six (oui, six) spin-offs, The Walking Dead est une franchise monumentale du petit écran. La série de zombies par défaut, en somme, et donc l’une des références de la science-fiction post-apocalyptique.

All Of Us Are Dead

Il n’y a pas que The Walking Dead du côté des univers post-apo où les zombies sont une menace constante. La série coréenne All Of Us Are Dead a connu une popularité soudaine à sa diffusion. Attention, en revanche, c’est très sanglant, très brutal, et très glauque. Et en plus, la narration est relativement confinée : la survie se passe dans un lycée, située à Hyosan, une ville coréenne devenue l’épicentre d’une épidémie zombie fulgurante. Les élèves sont pris au piège. Ils doivent autant lutter pour leur vie à l’intérieur du lycée — les zombies ne sont d’ailleurs pas la seule menace –, que tenter de s’échapper.

Sweet Tooth

La littérature post-apocalyptique a toujours eu pour particularité d’épouser aussi le genre du road movie / road trip. La série Sweet Tooth reprend entièrement ce principe. En ajoutant aussi d’étranges mutations à l’histoire.

Lors d’un Grand Effondrement, une majeure partie des humains sont décimés, tandis que d’autres connaissent une mutation qui les transforme en mi-humain, mi-animal. Longtemps après cet événement, un enfant mi-garçon mi-cerf, Gus, survit avec son père dans une forêt protégée des assauts extérieurs. Lorsque cette « bulle » va éclater, Gus va devoir partir à l’aventure dans ce monde ravagé. Heureusement, il va se lier d’amitié avec un mystérieux protecteur.

3%

Pas grand-monde connaît 3%, et c’est bien dommage. Cette dystopie young adult se situe dans un Brésil post-apocalyptique où les ressources se font rares… sauf sur une île mystérieuse, où l’on trouve 3% de la population, les plus riches. Sur le continent, où les gens survivent plus qu’ils ne vivent, des jeux sont organisés : mis à l’épreuve, seuls 3 % des candidats, les victorieux, auront accès aux conditions de vie de cette île. Oui, après la fin du monde, les inégalités ne font que s’accroître… cela aussi, c’est une récurrence du post-apo.

Snowpiercer

Dans ce monde devenu gelé, les survivants ont embarqué à l’intérieur d’un train en mouvement perpétuel, qui fait sans cesse le tour du monde. La société s’est retranscrite à l’intérieur des wagons, en toujours pire : inégalités et injustices font loi. Lorsqu’un corps est retrouvé, et qu’une enquête policière est déclenchée, les troubles empirent.

The 100, 12 Monkeys… ces séries post-apo indisponibles en streaming

Dans cette partie bonus, nous vous listons de bonnes séries post-apocalyptiques, qui ne sont toutefois pas disponibles sur un service de streaming par abonnement, à ce jour. Elles peuvent malgré tout être louées en VOD.

The 100 : l’une des séries post-apo les plus cultes a malheureusement quitté le catalogue Netflix, sans diffuseur pour l’instant. Alors que la Terre est devenue inhabitable, l’humanité survit dans un vaisseau. Lorsque celle-ci semble être de nouveau habitables, cenq adolescents y sont envoyés en guide d’échantillon de test.

: l’une des séries post-apo les plus cultes a malheureusement quitté le catalogue Netflix, sans diffuseur pour l’instant. Alors que la Terre est devenue inhabitable, l’humanité survit dans un vaisseau. Lorsque celle-ci semble être de nouveau habitables, cenq adolescents y sont envoyés en guide d’échantillon de test. 12 Monkeys : saviez-vous que le célèbre film L’Armée des Douze Singes avait été adapté en série TV ? Et d’excellente facture, qui plus est.

: saviez-vous que le célèbre film L’Armée des Douze Singes avait été adapté en série TV ? Et d’excellente facture, qui plus est. Revolution : que se passerait-il en cas de panne d’électricité massive et inéluctable ? Dans Revolution, l’Amérique sombre dans le chaos. La série n’a jamais connue de fin, mais obéit à tous les codes de l’imaginaire post-apo dans son esthétique et ses récits de survie.

The Leftovers et Travelers : au carrefour du genre post-apo

Les genres de la fiction sont parfois poreux. Ce qui définit le post-apocalyptique n’est pas seulement de se situer après une apocalypse et une catastrophe, mais aussi tout un ensemble de codes, narratifs et esthétiques. Certaines œuvres répondent donc qu’en partie au genre, sans pour autant être qualifiées entièrement de séries post-apo. En voici deux dont l’ambiguïté du genre est intéressante :

The Leftovers : la série postule la disparition de 2 % de la population, et raconte la vie des proches, après cette disparition, mystérieuse et inexpliquée. Ici, pas d’apocalypse, pas de survie. Cela étant, du point de vue de la psychologie, The Leftovers aborde notamment le syndrome du survivant. Parfois, l’apocalypse n’est pas une bombe atomique, une pandémie zombie, ou une pluie mortelle : perde un proche, de façon inexpliquée, plonge dans un contexte post-apo à l’échelle individuelle.

Travelers (Les Voyageurs du Temps) : cette excellente série de SF se situe dans le présent. Pas d’apocalypse, donc. À un détail près : des voyageurs du temps, venus du futur, prennent possession du corps et de l’esprit de personnes sur le point de mourir. Leur objectif : sauver l’humanité. Car ils viennent d’un futur sombre, dévasté, invivable. Travelers raconte comment des survivants tentent d’empêcher une fin du monde.

