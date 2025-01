Lecture Zen Résumer l'article

Vous vous demandez si Stranger Things, Mercredi ou The Last of Us seront bientôt de retour avec une nouvelle saison ? Vous devriez trouver toutes les réponses que vous cherchez dans ce calendrier dédié aux séries qui reviendront en 2025, en streaming, pour notre plus grand bonheur.

Voilà, c’est fini : l’année 2024 est enfin derrière nous, laissant derrière elle un florilège de bonnes séries, qui nous accompagneront encore longtemps. Et, heureusement, 2025 est déjà là pour nous abreuver de nouvelles productions alléchantes, mais aussi de séries que l’on connaît très bien, et dont on attend avec grande impatience la suite. Alors, pour vous y retrouver dans l’immensité des plateformes de streaming, voici le calendrier parfait pour savoir si vos séries préférées seront bel et bien de retour, avec une nouvelle saison aux petits oignons. Et spoiler : le cru 2025 s’annonce extrêmement riche pour les fans.

Stranger Things, Black Mirror, Mercredi… Quelles nouvelles saisons sont attendues sur Netflix en 2025 ?

The Night Agent, saison 2, le 23 janvier sur Netflix

La série la plus regardée de toute l’année 2023, sur Netflix, va enfin nous dévoiler sa saison 2, le 23 janvier 2025. L’occasion de retrouver Peter et Rose, deux agents du gouvernement américain qui tentent toujours de déjouer de dangereuses conspirations, dans The Night Agent. Et bonne nouvelle : une saison 3 a même déjà été annoncée par Netflix, pour cette série d’action explosive.

Cobra Kai, saison 6, partie 3, le 13 février sur Netflix

Il faut être patient, lorsque l’on est un grand fan de Cobra Kai. Plus de 8 mois vont ainsi séparer la partie 1 de la saison 6, sortie en juillet 2024, de l’ultime salve d’épisodes de la série, prévus pour le 13 février 2025, sur Netflix. 5 nouveaux épisodes seront ainsi dévoilés pour conclure comme il se doit cette série débutée en 2018, avec un dernier combat épique.

Stranger Things, saison 5, en 2025 sur Netflix

Il s’agit de l’une des séries les plus populaires et nous devrons malheureusement lui dire adieu en 2025 : Stranger Things tirera sa révérence après une ultime saison 5, sur Netflix. Aucune date précise n’a été confirmée pour le moment, mais on peut aisément parier sur le retour d’Eleven, Mike, Dustin, Hopper, Max et les autres pour l’été 2025, ou l’automne, au plus tard.

Squid Game, saison 3, en 2025 sur Netflix

Alors que la saison 2 de la série sud-coréenne cartonne actuellement sur Netflix, les fans devraient être ravis d’apprendre que la saison 3 sera mise en ligne très prochainement. Si aucune date spécifique n’a été annoncée pour le moment, la plateforme de streaming a toutefois confirmé que Squid Game sera bel et bien de retour en 2025, pour une saison 3 qui conclura l’histoire de Gi-hun.

Mercredi, saison 2, en 2025 sur Netflix

« Tin, tin, tin, tin… Clap clap ! » Entendez-vous ce doux son ? C’est celui de Mercredi Addams, qui revient hanter nos jours et nos nuits pour une saison 2, très attendue, pour 2025. Aucune date n’a été, pour le moment, révélée pour cette suite de la série la plus gothique de Netflix, avec Jenna Ortega. Cependant, on peut aisément parier sur une sortie de la saison 2 de Mercredi aux alentours de l’automne, pour coller à son ambiance délicieusement macabre.

Black Mirror, saison 7, en 2025 sur Netflix

La série anthologique la plus populaire du petit écran va enfin faire son retour pour nous jouer de mauvais tours technologiques, en 2025. L’occasion pour Black Mirror de dévoiler une saison 7 au casting prestigieux, avec notamment Peter Capaldi (Doctor Who), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Emma Corrin (Lady Di dans The Crown) ou Issa Rae (Barbie). À noter que 6 nouveaux épisodes sont prévus, dont une suite directe de l’épisode 1 de la saison 4, USS Callister, inspiré de Star Trek.

One Piece, saison 2, en 2025 sur Netflix

L’équipage du Chapeau de Paille n’a pas encore dit son dernier mot : il sera donc probablement de retour en 2025, sur Netflix, pour la saison 2 de One Piece. L’adaptation du manga d’Eiichirō Oda a déjà dévoilé de nombreux contours de cette suite, notamment les arcs narratifs qui seront développés dans cette saison 2, ainsi que les acteurs et actrices qui incarneront ces personnages que l’on aime tant.

The Witcher, saison 4, en 2025 sur Netflix

La célèbre série de fantasy dévoilera sa saison 4 en 2025, alors que The Witcher 4 vient également de révéler ses premières images, du côté du jeu vidéo. Pour la saison 4 de la série Netflix, un gros changement se prépare puisque Liam Hemsworth (Hunger Games) reprendra le rôle principal de Geralt de Riv, jusque-là tenu par Henry Cavill.

The Last of Us, Severance, Andor… Quelles séries reviendront en 2025 sur les autres plateformes de streaming ?

Severance, saison 2, le 17 janvier sur Apple TV+ et Canal+

Trois ans : c’est le temps qu’il aura fallu patienter pour découvrir enfin la saison 2 de l’énigmatique série Severance. Celle-ci sera donc dévoilée le 17 janvier 2025, sur Apple TV+ et Canal+ en France, avec 10 nouveaux épisodes qui s’annoncent toujours aussi chaotiques et bizarres que les précédents.

Andor, saison 2, le 22 avril sur Disney+

La meilleure série de l’univers Star Wars sera également de retour en 2025, avec une saison 2 toujours aussi politique. Prévue pour le 22 avril sur Disney+, cette suite d’Andor sera divisée en 12 épisodes et a même déjà battu un immense record pour la saga.

The Last of Us, saison 2, au printemps 2025, sur Max et Canal+

Prêts à sortir les mouchoirs ? La saison 2 de The Last of Us débarquera sur nos petits écrans dès le printemps 2025, sur Max et Canal+, en France. L’occasion de retrouver Joel et Ellie, incarnés par Pedro Pascal (Gladiator II) et Bella Ramsey (Game of Thrones), dans un monde toujours aussi dévasté par une apocalypse zombie. Clairement l’événement du début de l’année 2025.

Et aussi…

En 2025, les plateformes de streaming mettront également en ligne de nouvelles saisons pour les séries suivantes :

