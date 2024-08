Lecture Zen Résumer l'article

La reine du camp des Noirs semble avoir pris une décision radicale pour l’avenir de Westeros, dans le final de la saison 2 de House of the Dragon. Que cela signifie-t-il pour la suite de la série ? Explications.

La saison 2 de House of the Dragon s’est terminée dans un festival de dragons enfin mis en scène, de visions terrifiantes et de révélations funestes. Parmi toutes ces séquences, une discussion impliquant Rhaenyra pourrait avoir un impact considérable sur la saison 3 à venir, révélant son plan pour vaincre enfin l’équipe des Verts.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la saison 2 de House of the Dragon, et particulièrement sur l’épisode 8, mais aussi sur la suite de la série.

Dans l’ultime épisode de la saison 2, une discussion en particulier a surpris les fans : une nouvelle confrontation entre Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, à Peyredragon. C’est cette dernière qui a provoqué la rencontre, souhaitant mettre fin à la guerre et au bain de sang qui en découle. Aux yeux de Rhaenyra, toutefois, il est trop tard pour arrêter cette machine bien en marche.

Que signifie cette discussion pour la relation entre Alicent et Rhaenyra ?

Cet échange fait écho à leur précédente conversation, dans l’épisode 3 de la saison 2. À l’époque, la situation était inversée : Rhaenyra venait demander la paix et Alicent la refusait. Le final de la saison 2 se place même en miroir de leur relation : Alicent propose ainsi à son ancienne amie de fuir à ses côtés, elle qui a toujours été la plus fidèle à ses devoirs royaux, tandis que Rhaenyra rêvait de liberté dans leur enfance.

Rhaenyra & Alicent dans leur enfance. // Source : HBO

Dans le tout premier épisode de House of the Dragon, c’est même Rhaenyra qui suggérait à son amie de s’envoler sur le dos d’un dragon pour voir les merveilles du monde. Leur relation a, depuis, bien changé, même si certains fans espèrent toujours assister à une romance lesbienne entre ces deux personnages iconiques, à la trajectoire maudite.

Une théorie appuyée par la réalisatrice du final de la saison 2, Geeta Vasant Patel, qui parle au média IndieWire de Rhaenyra et Alicent comme de « deux amantes qui ont divorcé, mais qui s’aiment toujours. Elles veulent être l’une avec l’autre, d’une manière qu’elles ne peuvent ni comprendre, ni exprimer. C’est comme un premier amour. »

Rhaenyra va-t-elle envahir Port-Réal ?

Ce serait en tout cas sa meilleure tactique. Cela lui permettrait de porter un coup décisif au camp des Verts, en attaquant directement sur leur terrain. D’autant que dans cette séquence, Alicent lui promet de lui ouvrir les portes de la ville. L’équipe des Noirs, menée par Rhaenyra, possède également des atouts de taille : de nouveaux dragons et dragonniers pour les commander sur le champ de bataille.

Si l’on en croit les livres Feu & Sang, Rhaenyra va effectivement prendre le contrôle de Port-Réal, après une longue bataille ensanglantée. Alicent et sa fille, Helaena, seront même faites prisonnières. Des événements que l’on espère enfin voir dans la saison 3 de House of the Dragon.

Rhaenyra va-t-elle tuer Aegon II ?

Pendant cette fameuse discussion, Rhaenyra maintient que pour que la paix revienne à Westeros, elle doit obtenir « un fils pour un fils », après la mort tragique de son enfant Lucerys, à la fin de la saison 1. Pour cela, elle a deux choix : tuer Aemond ou Aegon II. Ce dernier étant le roi légitime du camp des Verts, la décision se porte évidemment sur lui.

Aegon II, gravement blessé depuis l’épisode 4 de la saison 2. // Source : HBO

Le problème, c’est que dans les livres Feu & Sang, Rhaenyra ne tue pas Aegon II, qui vient de fuir Port-Réal en compagnie de Larys Fort à la fin de la saison 2, comme dans les romans. Cela signifie que même si elle envahit la cité dans la suite de la série, le roi ne sera pas sur place. Dans la saga littéraire, c’est même le contraire qui se produit : Aegon II tue Rhaenyra. Mais depuis ses débuts, House of the Dragon a déjà pris quelques libertés avec les livres. Tout peut encore arriver et les scénaristes pourraient choisir d’assassiner Aegon II plus tôt que prévu.

Alicent approuve-t-elle la mort de son fils Aegon II ?

Alicent semble étonnamment accepter cette option. Sans pour autant le verbaliser, l’ancienne femme de Viserys Ier paraît en tout cas hocher la tête en ce sens et se résoudre à ce destin inévitable, au nom de la paix. Si cela peut être considéré comme une trahison à son camp, Alicent n’a en réalité pas de marge de manœuvre : elle cherche surtout à protéger sa fille unique, Helaena, et à empêcher Rhaenyra de décimer sa famille dans son entièreté, grâce à la mort d’Aegon II, par ailleurs coupable de nombreux crimes.

