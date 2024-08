Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de House of the Dragon a mis en scène de nombreux nouveaux dragons. Mais il y en a encore une poignée qui n’a pas été montrée — ni même parfois évoquée. Voilà ceux que l’on pourrait finir par voir lors des deux dernières saisons.

Qu’il semble loin le temps où Game of Thrones montrait trois dragons à l’écran et l’on trouvait cela formidable ! House of the Dragon a renversé la table en deux saisons. En effet, on a pu admirer pas moins de 14 reptiles ailés — certains étant toutefois disparus ou morts depuis. Voilà la liste, à l’issue de la saison 2, avec les propriétaires actuels.

Si la généalogie dans la série vous est obscure, nous avons concocté une infographie sur la famille Targaryen. Nous avons par ailleurs détaillé chaque dragon de House of the Dragon, avec un descriptif général et un rappel des dragonniers et des dragonnières qui les ont montés. Mais, la série n’a pas encore tout montré. Voilà donc un récapitulatif :

Les dragons déjà montrés dans House of the Dragon

Chez la faction des Noirs :

Syrax (dragon de Rhaenyra Targaryen)

Caraxès, le Sanguinaire (dragon de Daemon Targaryen)

Vermithor, la Furie d’airain (dragon de Hugh Marteau)

Aile d’Argent (dragon de Ulf Blanc)

Fumée-des-Mers (dragon d’Addam de Carène)

Vermax (dragon de Jacaerys Velaryon)

Danselune (dragon de Baela Targaryen)

Nuée d’Orage (dragon d’Aegon III Targaryen)

Danselune. // Source : HBO

Chez les Verts :

Vhagar (dragon d’Aemond Targaryen)

Tessarion, la Reine Bleue (dragon de Daeron Targaryen)

Les dragons morts ou disparus :

Meleys, la Reine Rouge (dragon de Rhaenys Targaryen, faction des Noirs)

Arrax (dragon de Lucerys Velaryon, faction des Noirs)

Feux-du-Soleyl, le Doré (dragon d’Aegon II, faction des Verts)

Feux-du-Soleyl // Source : HBO

Les dragons sauvages :

Voleur-de-Moutons (censé être monté par Orties, une bâtarde, ou éventuellement Rhaena Targaryen, pour les Noirs)

À cette liste, on peut aussi ajouter un caméo amusant avec les trois œufs de dragon qui récupérera bien plus tard Daenerys Targaryen, dans 200 ans. On aperçoit en effet :

Drogon

Rhaegal

Viserion

Les dragons qui n’ont pas encore été vus dans le spin-off de Game of Thrones

Les dragons déjà évoqués :

Songefeu (dragon de Helaena Targaryen)

Tyraxès (dragon de Joffrey Targaryen)

Les dragons qui n’ont pas été mentionnés :

Gris Spectre (dragon sauvage)

Le Cannibale (dragon sauvage)

Morghul (dragon promis à Jaehaera Targaryen)

Shraïkos (dragon promis à Jaehaerys Targaryen)

Point du Jour (dragon promis à Rhaena Targaryen)

