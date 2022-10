Un nouveau dragon est montré dans l’épisode 10 de la saison 1 de House of the Dragon. Son nom n’est pas donné, mais on sait de quelle bête il s’agit.

C’est un passage qui a presque été éclipsé par la scène finale du dernier épisode de la saison une de House of the Dragon. Rien d’étonnant : les ultimes minutes de La Reine Noire — titre de l’épisode — marquent un point de non-retour entre les Noirs et les Verts, les deux factions qui se déchirent pour avoir le pouvoir sur le royaume des Sept Couronnes.

La suite contient des spoilers.

Attention aux spoilers !

Le passage en question a quelque peu intrigué les spectateurs et spectatrices, car il a mis en scène Daemon Targaryen à Peyredragon, le fief de la maison Targaryen sur le continent Westeros, avec un dragon non identifié. Dans l’obscurité de la grotte, Daemon se met à chanter une chanson en haut valyrien, pour attirer l’attention de la bête et lui indiquer qu’il est amical.

Le reptile ailé réagit vivement, en crachant des gerbes de feu, avant de scruter plus attentivement Daemon et de le reconnaître comme l’un des Targaryen — les dragons peuvent flairer le sang de cette famille, qui vient comme eux de l’autre continent, Essos. On devine aussi qu’il s’agit d’un dragon assez vieux, vu son état, et que l’on n’a pas encore croisé dans la série.

Il a gardé du souffle. // Source : HBO

Vermithor, la furie d’airain

Ce dragon, c’est Vermithor. On l’appelle aussi la furie d’airain. C’est une bête qui serait capitale pour les Noirs (faction à laquelle appartient Daemon) face aux Verts, qui possèdent un dragon énorme : Vhagar. S’ils en prenaient le contrôle, ils auraient une puissance de frappe équivalente et dissuaderaient sans doute les Verts de mener des attaques inconsidérées.

Vermithor est un dragon qui n’a pas de cavalier (ou de dragonnier), mais il n’est pas totalement sauvage. En fait, ce dragon avait un maître : Jaehaerys Ier Targaryen, qui n’est autre que le grand-père de Viserys et Daemon. On a un aperçu du personnage dans le prologue de House of the Dragon, lorsqu’il faut décider qui de Viserys ou de Rhaenys succédera à Jaeharys Ier.

Daemon, solide sur ses appuis face à Vermithor. // Source : HBO

Depuis la disparition de Jaeharys, il y a une trentaine d’années, Vermithor n’a plus été monté. L’irruption de Daemon montre que le Targaryen saisit les enjeux qui se préparent et qu’il faut mettre toutes les chances du côté des Noirs. Vermithor est un dragon âgé — il a une centaine d’années — et il a un gabarit qui avoisine celui de Vhagar, qui avoisine les 180 ans.

Qui montera Vermithor ? Sera-t-il monté, d’ailleurs ? Ce que l’on peut vous dire, c’est que ce ne sera pas Daemon : lui a déjà Caraxès, un dragon rougeoyant et difforme, mais qui lui donne pleine satisfaction (et, en outre, qu’il sait diriger). Ce que l’on peut aussi ajouter, c’est que ce dragon jouera un rôle terrible dans la suite de la Danse des Dragons.

Vermithor reconnait sans doute le descendant de Jaeharys Ier. // Source : HBO

Comment voir House of the Dragon ?

La série est une exclusivité HBO, diffusée par OCS en France. Vous pouvez vous abonner à OCS par Canal+ ou Amazon Prime Video.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.