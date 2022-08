Ce n’est pas la dernière fois que vous verrez ce dragon, introduit à la fin de l’épisode 1 aux côtés de Daemon Targaryen, dans House of the Dragon.

Direction Westeros pour la première fois depuis 2019 : ce dimanche 21 août 2022, le premier épisode de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, a été diffusé sur HBO et, en France, chez OCS. On y rencontre les ancêtres de Daenerys, puisque la série est centrée sur la maison des Targaryens, 200 ans avant « GOT ».

À l’issue de cet épisode, pour celles et ceux qui n’ont pas déjà lu le livre, un détail vous a peut-être échappé : un dragon qui a toute son importance. Mais, avant, récapitulons les événements.

Attention, vous entrez dans une zone à spoilers !

Caraxès

À la fin de l’épisode, Daemon n’est finalement pas désigné comme héritier de Viserys. En cause, son tempérament violent très contesté, auquel on a pu assister lors d’un massacre généralisé. Il s’est également permis de se moquer, en public, dans une taverne, du nourrisson mort-né de Viserys et de feu Aemma — en le qualifiant d’« héritier d’un jour ». Ce comportement lui a valu les foudres de son frère. Résultat, Rhaenyra est désignée comme héritière officielle du trône de fer lors d’une cérémonie — une première pour une femme dans l’histoire des Targaryens.

C’est à l’issue de ces événements que Daemon s’en va. Il est alors accompagné de Mysaria, sa maîtresse, et s’envole à dos de dragon vers le château de Peyredragon (Dragonstone). Le dragon en question n’est pas n’importe qui.

Son nom : Caraxès. Il a même un surnom : le Sanguinaire. Il est d’ailleurs parfaitement reconnaissable. Dans l’ouvrage originel, Feu & Sang, il est décrit comme svelte et surtout de couleur rouge sang. C’est le dragon attitré de Daemon — vous comprenez au surnom du dragon que tous deux vont bien ensemble. D’ailleurs, pour vous donner un petit aperçu, Caraxès est décrit dans Feu & Sang comme « aimant mettre le feu ».

Si la série suit la même histoire que l’ouvrage, attendez-vous à ce que Caraxès joue un rôle déterminant lors d’un épisode historique important, d’ici quelques épisodes.

