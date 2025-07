Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a officiellement confirmé mener des travaux de recherche et développement concernant la réalité virtuelle, via son dernier rapport financier.

Nintendo vient de lancer la Switch 2, une console solide, digne héritière de la première Switch. Si elle marque un réel progrès sur le plan technique, elle laisse néanmoins un goût d’inachevé à de nombreuses joueuses et joueurs, déçus par l’absence d’innovations marquantes qui faisaient autrefois la signature du fabricant japonais. L’entreprise, connue pour sa volonté constante de bousculer les codes du jeu vidéo, propose une simple itération de sa machine à succès. À moins que la véritable innovation n’arrive prochainement ?

Nintendo a récemment publié un rapport financier pour l’année 2025 où il est, entre autres, question de réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. Dans la partie concernant les activités du département R&D, la marque annonce « mener des activités de recherche et développement pour examiner l’applicabilité de diverses technologies au domaine du divertissement à domicile, notamment […] la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA) et la réalité mixte (RM) ». Cela ne signifie pas que Nintendo a prévu de sortir un casque de réalité virtuelle, mais que l’idée est étudiée en interne, et que la VR pourrait jouer un rôle important dans la stratégie future de Nintendo.

La dernière incursion de Nintendo dans la VR. // Source : Nintendo

Le Virtual Boy, l’enfant terrible de la réalité virtuelle

Nintendo n’en est bien sûr pas à son premier coup d’essai en ce qui concerne l’utilisation de la VR dans les jeux vidéo. En 1987, le fabricant sort le Famicom 3D System, sorte de casque qui permet d’afficher une image stéréoscopique sur certain jeu, pour un rendu 3D. Le casque est un échec et ne sortira pas en dehors du Japon. Nintendo remet le couvert en 1995 avec le fameux Virtual Boy, nouvelle tentative d’intégrer la réalité virtuelle dans les jeux, et nouvel échec. En 2019, Nintendo commercialise un Kit VR pour son expérience en carton Nintendo Labo. Les lunettes VR Toy-Con peinent encore à convaincre, malgré une utilisation plus ludique.

À l’heure actuelle, la Nintendo Switch 2 ne propose aucune compatibilité pour la réalité virtuelle. Au vu de l’historique de la compagnie avec la VR, il est fort à parier que Nintendo n’en a pas fini avec cette technologie, alors que Sony dispose déjà de son casque PS VR2, tandis qu’un Meta Quest 3S aux couleurs de la Xbox vient de sortir aux États-Unis. Pour l’instant, les joueuses et les joueurs peuvent seulement rêver de parcourir les vastes paysages d’Hyrule de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, casque sur les yeux (avec un résultat horrible). L’espoir reste permis qu’un jour, cette immersion devienne réalité.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama