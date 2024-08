Lecture Zen Résumer l'article

Deux dragons sont mis en scène à la toute fin de l’épisode 8, dans la saison 2 de House of the Dragon. L’un est sauvage, l’autre est monté par un dragonnier. Ils viennent compléter une galerie de dragons déjà conséquente dans la série.

C’était une promesse de la production : plusieurs dragons devaient être visibles lors de la saison 2 de House of the Dragon. On a ainsi pu voir en action Feux-du-Soleyl et Danselune, mais aussi Aile d’Argent et Voleur-de-Moutons. D’autres, jusqu’à présent très discrets dans la série, sont apparus au grand jour, tels Vermithor. Et puis, il y en a encore eu un autre.

Attention, la suite contient des spoilers.

Libre à vous de poursuivre…

Un dragon bleu dans House of the Dragon ? C’est Tessarion

Dans le dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon, deux reptiles ailés sont mis en scène. Le premier d’entre eux est Voleur-de-Moutons. C’est celui qu’on voit le mieux à l’écran. C’est un dragon sauvage et affreux, en train de se repaître de cadavres d’animaux. On le voit hurler en direction de Rhaena Targaryen quand il la voit.

L’autre est visible quelques minutes auparavant. Alors que l’on voit une colonne de fantassins marcher en rangs serrés, un dragon survole alors la troupe. L’animal possède des écailles bleues ainsi qu’une selle sur le dos. Il a de toute évidence un dragonnier, mais on ne le distingue pas. Cependant, on sait à la couleur à qui il appartient.

Tessarion. // Source : HBO

Le dragon répond au nom de Tessarion et appartient à Daeron Targaryen, le fils de Viserys Ier Targaryen et d’Alicent Hightower. C’est la première apparition du reptile comme de son maître dans la série. En effet, l’un et l’autre se trouvaient jusqu’à présent à Villevieille, le siège de la maison Hightower, très loin de la capitale Port-Réal.

Daeron est donc le frère d’Aemond, d’Aegon II et d’Helaena. C’est aussi le plus jeune de la fratrie. Un indice supplémentaire est d’ailleurs donné dans la séquence : non seulement l’animal n’est pas hostile avec les soldats, mais en plus la caméra montre l’emblème de la maison Hightower frappé sur le plastron : un immense phare crachant un feu vert.

Si on n’a pas encore vu le visage de Daeron, on a eu droit à un portrait plutôt flatteur de Gwayne Hightower, le frère d’Alicent. On sait qu’il est un jeune homme de 16 ans, vigoureux et intelligent, beau garçon, bon bretteur ainsi que musicien. Surtout, il est décrit comme « gentil », ce qui tranche avec le caractère impossible de ses deux frères.

Daeron, qu’on connaitra plus tard comme « le Hardi », connaitra quelques épisodes militaires. Tessarion, qui a aussi un surnom, la « Reine Bleue », est toutefois un dragon de relative petite envergure. L’animal est loin du gabarit qu’ont des créatures comme Vhagar ou Vermithor. Tessarion est proche de Feux-du-Soleyl et de Fumée-des-mers.

Comme bien d’autres dragons, Tessarion connaîtra au bout du compte une fin tragique. Elle prendra part à un combat aérien avec Fumée-des-mers et Vermithor, avant de chuter au sol et d’être achevé par un archer se trouvant dans les parages. Daeron, lui aussi, trouvera la mort, mais lors d’un autre épisode et dans des circonstances obscures.

