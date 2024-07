Lecture Zen Résumer l'article

Il y a un drôle de personnage dans l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon. Il se prénomme Ulf et il raconte qu’il est lié à la famille Targaryen. Vraiment ? En tout cas, il va avoir un rôle de plus en plus important dans l’histoire de House of the Dragon. Et surtout, pour le pire de l’histoire.

Les spectateurs et spectatrices qui ont regardé l’épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon ont pu avoir un drôle de sentiment au moment du générique de fin. Non pas à cause des œufs de dragon que l’on voit à un bref instant à l’image, mais en raison d’un personnage assez haut en couleur qui se revendique de la famille Targaryen. La suite contient des spoilers.

Ulf le Blanc, un descendant des Targaryen ?

Toute la scène se déroule dans une taverne, où l’on suit une conversation de quatre personnes attablées. L’une d’elles dit s’appeler Ulf et laisse entendre à ses camarades qu’elle est liée par le sang à la famille royale Targaryen. Plus précisément, l’individu serait le petit-fils de Jaehaerys I, le conciliateur. Et, donc, le demi-frère bâtard de Viserys I et de Daemon.

Ce serait pour cette raison, à l’entendre, que sa chevelure est grisâtre : il n’a pas les cheveux aussi blancs et aussi pâles que ceux des Targaryen, car il est un bâtard. Il n’a pas de sang noble et seul un des deux parents, Baelon, est un Targaryen pur jus. Cependant, il a malgré tout gagné le surnom « d’Ulf le Blanc » (ou « Ulf Blanc »).

L’impression qu’il laisse alors est d’être un individu fanfaron, plutôt porté sur l’alcool. Pourtant, lorsque surgit Aegon II Targaryen dans la taverne, pour des raisons privées, Ulf préfère s’écraser, plutôt que de révéler au Targaryen son identité supposée. En somme, il choisit de ne pas faire de vague et de porter tout de suite un toast au roi de Westeros.

Ulf le Blanc, quand il arrive en ville. // Source : HBO

Le fait est qu’il n’est pas démontré qu’Ulf est bien le descendant de Baelon. C’est ce qu’il affirme, mais les seuls enfants connus de Baelon sont Viserys I, Daemon et Aegon (ce dernier est mort très jeune). En outre, Baelon était heureux avec Alyssa, son épouse, et il n’a jamais manifesté l’envie de se remarier après son décès.

Outre son profil d’alcoolique et de prétentieux, il serait également un peu mythomane sur les bords. Mais alors, pourquoi la série s’intéresse-t-elle donc à un personnage aussi insignifiant ? Pourquoi lui consacrer une scène aussi longue (il apparait déjà dans l’épisode 2 : on le voit piquer un aliment et contempler la pendaison des chasseurs de rats ) ?

Un personnage vraiment… « haut en couleur » dans House of the Dragon

Vous le devinez : Ulf va jouer un rôle important par la suite. Si on ne connait pas grand chose de son passé, il va profiter d’un évènement appelé la « Semaison rouge » pour prendre de l’importance au sein de famille royale. Cet épisode de « Semaison rouge » est une tentative de la faction des Noirs d’augmenter le nombre de dragons en sa possession.

Or, il faut aussi des dragonniers pour contrôler ces dragons. Comme il n’y a pas assez de membres de la famille Targaryen, décision est prise de faire appel à des volontaires pour tenter de dresser et chevaucher des dragons. Il y a inévitablement de nombreuses déconvenues (comprendre : des morts). Mais Ulf va parvenir à en dompter un.

Le dragon qu’il va dominer s’appelle Aile-d’Argent. Évidemment, son succès va crédibiliser l’hypothèse qu’il descend de Baelon. Comment aurait-il réussi, en effet, à prendre la main sur une telle bête s’il n’avait pas, même un peu, de sang Targaryen dans les veines ? Cela dit, beaucoup ont prétendu la même chose, avec moins de chances.

Les bâtards des Targaryen sont surnommés la semence de dragon.

Ulf est ivrogne, crâneur, mytho. Un sacré personnage. // Source : HBO

Une fois officiellement dragonnier, il obtient également des terres et le titre de chevalier — ces récompenses étaient promises par Jacaerys Targaryen pour susciter des vocations. Par la suite, Ulf va participer à des conflits, à commencer par la bataille du Gosier et la prise de Port-Réal, la capitale (là où se trouve la taverne où il a raconté son histoire).

Par la suite, Ulf le Blanc va participer à la bataille de Chutebourg mais, lui et un autre, vont finalement retourner leurs dragons contre leurs anciens alliés. Lui et Hugh Marteau (qui est le dragonnier de Vermithor) vont gagner le triste surnom des Deux Traîtres. En somme, les deux hommes vont passer du camp des Noirs à la faction des Verts.

Progressivement, l’image d’Ulf le Blanc et Hugh Marteau va se dégrader de plus en plus. Ils ont des prétentions sans cesse croissantes (ils veulent être des seigneurs, puis Hugh désire devenir le roi de tout Westeros et siéger sur le Trône de Fer). Ils sont également régulièrement ivres, violeurs et cruels envers les femmes qui ne les satisfont pas.

Les deux hommes deviennent donc aussi des cibles à abattre aux yeux des Verts (les Noirs aussi veulent leur peau). Cependant, une nouvelle bataille éclate peu après, ce qui retarde leur assassinat. Le conflit, toutefois, finit par emporter Hugh Marteau et son dragon. Ulf en réchappe miraculeusement, tout comme son dragon.

Il pense alors avoir une ouverture pour réclamer à son tour la couronne de Westeros. Un conspirateur qui voulait tuer Ulf a toutefois lui aussi survécu et tente une dernière manœuvre pour le tuer : il lui proposer de trinquer, car il sait Ulf être très porté sur l’alcool. Ce dernier accepte, sans se douter que le vin est empoisonné. Cette fois, Ulf ne s’en relèvera pas.

