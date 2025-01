Lecture Zen Résumer l'article

En 2024, l’intelligence artificielle était sur toutes les lèvres. Cette année a aussi été marquée par la première grande innovation d’Apple en 10 ans et une régulation européenne susceptible de déconnecter le Vieux Continent des grands progrès technologiques.

Que faut-il retenir de 2024 d’un point de vue technologique ? Si l’année n’avait pas très bien commencé, avec un CES en retrait par rapport aux années précédentes (les écrans transparents étaient la grande sensation du salon de Las Vegas, ce qui traduit une difficulté à innover), 2024 restera dans les annales comme un des moments charnières de l’histoire de la tech.

Cette année, l’intelligence artificielle générative a confirmé son statut de révolution planétaire, pendant que l’Union européenne a déployé son arsenal anti-GAFAM qui restructure totalement le monde de l’innovation. Voici notre sélection des 5 choses qui ont fait 2024 :

1) L’intelligence artificielle change le monde (ChatGPT, Google, Perplexity, Sora, Tesla…)

En 2023, ChatGPT a tout renversé. Le robot conversationnel d’OpenAI, que personne ne connaissait un an plus tôt, s’est soudainement imposé dans des milliers de foyers. Une question était alors sur toutes les lèvres : l’IA est-elle la prochaine grande révolution technologique ?

Un an plus tard, ChatGPT est utilisé par plus de 300 millions de personnes chaque semaine. L’IA générative n’est pas qu’un effet de mode, comme d’autres tendances éphémères (coucou le métavers), mais bien une transformation majeure de notre société. Toutes les grandes marques se se lancées en 2024, à commencer par Samsung dès le début d’année avec Galaxy AI. Apple l’a rejoint en juin avec Apple Intelligence, tandis que toutes les marques chinoises revendiquent désormais de proposer des appareils « IA ». Les assistants vocaux ont aussi connu des avancées notables grâce à ChatGPT Search et Gemini Live. N’oublions pas non plus les progrès dans la génération d’images, et dorénavant de vidéos, notamment avec Sora et Veo 2.

Dans le viseur de l’IA générative en 2024 : la recherche en ligne. Google semblait intouchable il y a encore un an, il paraît aujourd’hui condamné à une transformation radicale de son activité. Les habitudes vont changer avec l’émergence de nouveaux moteurs de recherche intelligents comme Perplexity et ChatGPT Search, ce qui conduit Google à expérimenter lui-même la recherche résumée par IA. De quoi modifier totalement l’économie du web et couler de nombreuses entreprises ? Bientôt, la liste des sites pourrait être remplacée par une réponse directe et précise.

Robot Optimus, un possible indiscret dans les foyers et entreprises ? // Source : Extrait vidéo Marques Brownlee

Elon Musk, lui aussi, revient dans la course. Avec xAI, sa réponse à OpenAI (qu’il tente de faire fermer avec beaucoup de mauvaise foi), le milliardaire rattrape progressivement les autres géants de l’IA. L’annonce du robot Tesla Optimus a créé la sensation en octobre 2024, avec une présentation truquée aujourd’hui, mais annonciatrice d’une révolution dans un futur plus ou moins proche. Les majordomes robots contrôlés par IA envahiront-ils nos foyers à l’avenir ? Pour certains analystes, il s’agit du prochain marché comparable à l’automobile.

Autre sensation IA de 2024 : la réponse de la Chine, enfin au niveau des Américains. Quelque chose nous dit que l’IA sera, en 2025, encore première de cette liste. La question de sa régulation se pose à l’heure où une phrase suffit à générer une fausse vidéo réaliste.

2) Apple Vision Pro : top ou flop ? Peu importe

En février 2024, Apple a commercialisé sa première nouvelle catégorie de produits en presque 10 ans (l’Apple Watch avait été lancée en 2015) : l’Apple Vision Pro. Ce casque de réalité mixte à 4 000 euros, qu’Apple préfère qualifier d’ordinateur spatial, vise à réinventer l’informatique avec des écrans qui se portent au lieu de se regarder.

Quand on enfile un Vision Pro, on voit le monde grâce à des caméras, mais on peut aussi ajouter des fenêtres virtuelles dans son environnement réel. Le Vision Pro permet aussi de se téléporter dans des mondes immersifs, de regarder un film dans une salle de cinéma privatisée ou de travailler sur un écran géant.

L’Apple Vision Pro. // Source : Nino Barbey / Numerama

À 4 000 euros, Apple n’a pas vendu des millions de Vision Pro : on estime ses ventes à 100 000 exemplaires.

La marque reconnaît que le succès de cette nouvelle catégorie de produits prendra du temps, mais que ce premier pas était nécessaire pour préparer les applications de demain. Notre test du Vision Pro a constaté beaucoup de défauts, notamment au niveau du confort sur la tête ou de la qualité optique, mais se veut très encourageant sur l’avenir. Le concept est prometteur, mais le premier produit doit encore être perfectionné.

En décembre 2024, Google a dévoilé Android XR, sa réponse au visionOS d’Apple. Ce lancement tardif confirme que l’Apple Vision Pro n’est pas le flop annoncé (et espéré) par certains, mais le début d’une nouvelle catégorie encore trop niche. 2025 devrait voir plus de casques similaires arriver, chez Samsung entre autres.

Enfin, le secteur des lunettes connectées, porté par les Meta Ray-Ban, est en vogue. Quand la technologie sera prête, les efforts d’Apple avec visionOS pourraient bénéficier à cette catégorie.

3) DMA et USB-C : l’Europe régule comme jamais et coupe la planète en deux

Le 6 mars 2024, le Digital Markets Act est entré en vigueur. Ce nouveau règlement européen est très certainement la plus grande régulation de l’histoire de la tech. Il vise à encadrer les grands services utilisés en Europe avec des règles strictes, qui forcent notamment les grandes plateformes à s’ouvrir aux solutions concurrentes. Apple en a particulièrement fait les frais et a dû ouvrir son iPhone aux applications tierces, aux méthodes de paiement alternatives et doit adapter chaque mois son iOS à l’Europe avec de nouvelles fonctions, comme la suppression de toutes les applications installées par défaut, y compris les applications système.

Les règles du DMA embêtent les géants de la tech qui semblent avoir décidé de traiter l’Europe comme un marché de seconde zone.

Depuis l’entrée en vigueur du DMA, la quasi-totalité des nouveautés Google, OpenAI, Apple ou Meta sont d’abord lancés à l’étranger, puis adaptés dans un second temps à l’UE. Sora, le générateur de vidéos de ChatGPT, est ainsi bloqué en Europe, au même titre qu’Apple Intelligence, qui attendra avril 2025 pour se lancer. Le risque pour les Européens est d’être tenu à l’écart de l’innovation immédiate, en représailles de la règlementation européenne — qui a évidemment du bon, même si les GAFAM ne le voient pas de cet œil.

Un port USB-C. // Source : supersmario

Autre régulation historique en 2024 : le texte sur le port de recharge universel, qui est entré en vigueur le 28 décembre. Depuis fin 2024, les constructeurs électroniques n’ont plus le droit de vendre de produits avec un câble propriétaire. L’Europe concrétise ici un projet initié il y a 10 ans.

4) Snapdragon X Elite : les PC entament leur révolution M1

Après trois ans de domination d’Apple Silicon sur le marché des processeurs ARM, l’industrie du PC est entrée dans une nouvelle ère avec le Snapdragon X Elite de Qualcomm. Cette puce représente un tournant majeur pour l’écosystème Windows, puisqu’elle est capable de rivaliser directement avec les processeurs Apple M1/M2/M3/M4.

La puce Snapdragon X Elite marque un tournant dans le monde du PC. // Source : Qualcomm

Les caractéristiques du Snapdragon X Elite sont impressionnantes. Équipé de 12 cœurs Oryon à haute performance, ce SoC serait plus efficace que l’Apple M3, tout en pulvérisant les performances de certaines puces Intel, notamment au niveau de la consommation énergétique.

D’après TechInsights, les processeurs ARM devraient représenter 20 % des ventes d’ordinateurs portables dès 2025, pour atteindre plus de 40 % d’ici à 2029. Cette transition aurait été impossible il y a encore quelques années et pourrait enclencher le début d’une révolution informatique. La puce de Qualcomm se distingue aussi par son coprocesseur dédié à l’IA, conçu pour l’intégration de Microsoft Copilot aux PC Windows. La fin d’Intel et le début des PC avec deux-trois jours de batterie et le support de la 5G ?

5) Donald Trump, un comeback aux couleurs de la Silicon Valley

L’autre grand gagnant de 2024 s’appelle Donald Trump. Chassé de la Maison-Blanche et des grands réseaux sociaux en 2020, le milliardaire s’apprête à faire son retour à Washington après son écrasante victoire à l’élection présidentielle de 2024. Il y a néamoins quelque chose qui a changé par rapport à 2016 : son rapport aux géants de la tech.

Cette année, Donald Trump s’est entouré des « tech bros », des hommes qui ont fait fortune dans la Silicon Valley. Le plus connu d’entre eux s’appelle Elon Musk et a consacré une partie de son temps et de son argent à la victoire du Républicain, avec la clé un poste de conseiller et un presque-ministère.

Elon Musk et Donald Trump, la bromance de 2024. // Source : Kai Trump / YouTube

Sans être de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump secoue déjà l’industrie des nouvelles technologies. Il plaide contre la régulation de l’IA (pour favoriser les États-Unis face à la Chine), ne cesse de déclarer sa flamme aux cryptomonnaies (et a provoqué une envolée du Bitcoin) et menace l’Europe et les autres forces qui attaquent les pépites américaines. Autre décision plus surprenante : sauver TikTok, le réseau social chinois sous la menace d’une interdiction aux États-Unis le 19 janvier. Bref, Donald Trump rabat les cartes.

Quelles seront les surprises de 2025 ?

En 2025, l’intelligence artificielle générative devrait continuer son envolée folle. D’autres tendances, comme la 5G SA (5G+) ou la maison connectée, pourraient être au cœur des grandes annonces du secteur.

Numerama vous donne rendez-vous dès janvier 2025, depuis le CES 2025 de Las Vegas, pour suivre les grandes tendances de l’année.

