Grand ennemi d’Elon Musk, qui conseille Donald Trump depuis sa réélection, Sam Altman affirme que « Trump sera très bon » quand on l’interroge sur la politique du président-élu vis-à-vis de l’intelligence artificielle. Mais ChatGPT sera-t-il traité comme les autres ?

Sam Altman, invité vedette de la chaîne conservatrice Fox News ? Ce n’est certainement pas une coïncidence : le patron d’OpenAI veut parler au clan de Donald Trump en montrant qu’il n’est pas « le wokiste de gauche radicale » décrit par Elon Musk et son entourage. Il faut dire que le patron de Tesla rêve de faire tomber OpenAI, à qui il reproche de vouloir gagner de l’argent. Elon Musk aurait aimé qu’OpenAI et Tesla fusionnent, mais il n’y est pas parvenu. Il a depuis lancé son propre concurrent d’OpenAI (xAI) et nourrit une rancœur personnelle à l’encontre du créateur de ChatGPT.

Le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump est-il une menace pour OpenAI ? Potentiellement. Pour s’assurer de protéger sa propre structure, qui est aujourd’hui valorisée à 157 milliards de dollars, Sam Altman mise sur la carte séduction. Sur Fox News le 1ᵉʳ décembre, qui est la chaîne préférée du président-élu, il l’a longuement complimenté.

L’interview de Sam Altman est disponible en replay sur le site de Fox News. // Source : Fox News

« Trump sera très bon », Sam Altman dit soutenir Donald Trump

Dans son interview à Fox News, Sam Altman a d’abord évoqué les craintes qu’ont certains Américains à l’encontre de l’intelligence artificielle. « Quand nous avons fabriqué ChatGPT, nous avons fait le nécessaire pour nous assurer qu’on ne puisse pas l’utiliser pour des choses négatives », explique le patron d’OpenAI. La journaliste l’a aussi interrogé sur certaines de ses déclarations au Congrès, avec un accent mis sur la responsabilité d’un groupe comme OpenAI vis-à-vis de la liberté d’expression.

Faut-il réguler l’IA ? Sam Altman dit que oui. « Pour toute technologie de cette ampleur, je m’attends à ce qu’il y ait une législation à un moment ou à un autre », déclare le créateur de ChatGPT.

Sam Altman sur Fox News. // Source : Capture Numerama

Et puis, il y a eu le sujet Donald Trump. Au bout de trois minutes d’interview, la journaliste a interrogé Sam Altman sur son avis sur la future administration. Shannon Bream a mis en avant le fait que personne ne connaissait vraiment la position de Donald Trump vis-à-vis de l’IA, puisque le Républicain ne s’est jamais prononcé officiellement. Tout ce que l’on sait est que Donald Trump compte déréguler et annuler les lois signées par Joe Biden, officiellement pour aller plus vite que la Chine, sans que l’on sache ce qu’il prévoit lui-même.

« L’IA est différente des autres logiciels parce qu’elle a besoin d’infrastructures massives. Nous devons les fabriquer ici », répond Sam Altman, qui va dans le sens du made in the USA si cher à Donald Trump. « Je pense que le président-élu Donald Trump sera très bon avec ça. J’ai hâte de travailler avec son administration là-dessus », s’enthousiasme Sam Altman, qui n’avait jamais évoqué Donald Trump avant ça.

Sam Altman sera-t-il bien reçu par Donald Trump ?

Pour de nombreux conservateurs, ChatGPT est un logiciel « wokiste » qui prône l’inclusivité quand on l’interroge sur des questions raciales ou politiques. L’intelligence artificielle la plus populaire de la planète est devenue inutilisable pour une partie de l’électorat conservateur, qui préfère l’alternative Grok d’Elon Musk. Sam Altman sait donc qu’il devra réussir à se mettre Donald Trump dans la poche, comme Tim Cook d’Apple avait pu le faire durant son premier mandat, pour protéger son entreprise.

Elon Musk est devenu proche de Donald Trump, qui le favorisera sans doute si nécessaire. // Source : Kai Trump / YouTube

Pour l’instant, il n’y a pas eu de contact public entre Sam Altman et Donald Trump. Les deux hommes finiront probablement par se rencontrer, même si Elon Musk pourrait tout faire pour diaboliser son rival auprès du futur président. Le patron d’OpenAI sait que le développement de son entreprise, qui est devenue un géant de la Silicon Valley en très peu de temps, passera nécessairement par une entente cordiale avec la Maison-Blanche. Donald Trump aime protéger les champions américains, mais est aussi connu pour favoriser ses propres amis.

