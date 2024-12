Lecture Zen Résumer l'article

Quels ont été les événements marquants pour la science en 2024 ? Des étoiles aux tempêtes solaires, en passant par la xénogreffe et le cœur humain, l’année fut riche en découverte.



En 2024, la science a une fois de plus repoussé les frontières de notre compréhension. De la découverte d’une exoplanète potentiellement habitable à l’avènement d’une IA révolutionnaire pour le diagnostic médical, en passant par des avancées médicales et des phénomènes astronomiques spectaculaires, l’année a été riche en événements marquants. Voici les 10 moments qui ont façonné l’année scientifique, selon la rédaction de Numerama :

1) Gliese 12b : une planète semblable à la Terre, potentiellement habitable

Deux équipes scientifiques internationales d’astronomes, indépendantes l’une de l’autre, ont fait la découverte d’une exoplanète similaire à la Terre. Leurs résultats ont été publiés le 23 mai 2024 dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Il s’agit de l’une des exoplanètes les plus proches de la Terre. Elle se nomme Gliese 12b et orbite autour d’une étoile naine rouge plus froide que notre Soleil, située dans la constellation dites « des Poissons », à 40 années-lumière d’ici. Sa température de surface est estimée à 42° C, sans atmosphère. L’atmosphère de Gliese 12b pourrait être source de précieuse information sur les « voies d’habitabilité » de la Terre. Elle sera étudiée plus en profondeur via le télescope James Webb pour voir si ces caractéristiques se rapprochent plus de celles de la Terre ou de Venus.

Illustration de la Terre comparée à divers modèles de Gliese 12 b // Source : NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

2) Une étoile située en dehors de notre galaxie est photographiée de près pour la première fois

Dans une étude parue le 21 novembre 2024, dans le journal Astronomy and Astrophysic, une équipe de chercheurs a pris pour la première fois la photo d’une étoile située en dehors de notre galaxie. Observée grâce au VLTI (le Very Large Telescope Interferometer), cette étoile s’appelle WOH G64. C’est une supergéante rouge située dans le Grand Nuage de Magellan à 160 000 années-lumière de la Terre. Grâce aux nouveaux instruments d’observation, les chercheurs ont pu déterminer que l’étoile était mourante.

Image de l’étoile WOH G64 prise par le VLTI // Source : ESO/K. Ohnaka et al.

3) Le Prix Nobel Médecine et Physiologie 2024 attribué aux découvertes sur le micro-ARN

Le 7 octobre 2024, le prix Nobel a été décerné à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte des micro-ARN. Ce sont de petites entités qui contrôlent la régulation de la production de protéines dans nos cellules. Leurs découvertes remontent au début des années 1990, alors qu’ils étaient post-doctorants au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ces découvertes ont permis le développement de nouveaux traitements.

4) Le séjour prolongé des naufragés de l’ISS

Suni Williams et Butch Wilmore sont les deux astronautes de la Nasa qui ont décollé en juin 2024 pour une mission sur l’ISS qui devait initialement durer une semaine. Six mois plus tard, ils y sont toujours. En cause : des dysfonctionnements dans la navette Starliner de Boeing qui les y a emmené. Cerise sur le gateau, la Nasa a annoncé mi-décembre 2024 que la mission Crew-10, qui devait les ramener sur Terre, était reportée de plusieurs mois. Le but est de pouvoir finir la construction du vaisseau spatial Dragon. Cela retarde encore un peu plus leur retour sur Terre.

Suni Williams et Butch Wilmore travaillant // Source : NASA

5) L’IA pour prédire les cancers du sein

Des chercheurs de l’université de Washington ont publié, en novembre 2024, un modèle d’IA basé sur le deep learning (l’apprentissage profond). Cette IA est capable d’identifier en quelques minutes des signes de cancer du sein sur des biopsies (càd un petit échantillon d’organe). Ce modèle pourra être utilisé pour n’importe quelle maladie dont on a une base de données suffisante. C’est un modèle particulièrement intéressant pour les maladies génétiques, puisqu’une IA peut être entrainée pour détecter instantanément une anomalie.

6) Le Brésil combat l’épidémie de dengue par les moustiques.

Pour combattre l’épidémie de dengue sans précédant au Brésil, le pays a décidé d’introduire chez les moustiques, en début d’année 2024, une bactérie nommée Wolbachia. Cette bactérie empêche la transmission du virus de la dengue, mais aussi du zika et du chinkungunya. Elle est « cultivée » dans le laboratoire de l’institut Fiocruz de Rio de Janeiro, destiné à la création de moustique dans le cadre du World Mosquito Program. Des résultats antérieurs, résultants d’expériences similaires dans d’autres villes, ont démontré une belle chute du taux de dengue.

7) Des aurores boréales dues à des tempêtes solaires

Cette année, le cycle solaire était quasiment à son pic, ce qui a provoqué de plus nombreuses et plus puissantes éruptions solaires. Quand elles ont lieu, il y a une éjection de masse coronale qui, parfois, se dirige vers notre planète. C’est cette matière émise vers la planète Terre qui donne à voir le spectacle des aurores boréales. Et, comme à la suite de ces éruptions solaires, le flux de particules dans l’air est plus chargé, les aurores boréales sont, elles, plus intenses, et donc visibles, notamment depuis nos latitudes françaises. C’est pour cette raison qu’il y a eu des aurores boréales à Paris.

Les internautes ont partagé de nombreuses photos très belles du ciel nocturne. // Source : Images partagées sur X/Twitter : @SiriusA_L // @SeannFr

8) La première greffe du porc vers un humain vivant

Rick Slayman a été le premier patient vivant du monde à recevoir, dans le courant de mars 2024, une greffe de rein d’un porc génétiquement modifié. L’opération a été réalisée par une équipe médicale américaine du Massachusetts General Hospital à Boston. Le patient de 62 ans est décédé sept semaines après sa transplantation. Jusqu’à présent, seuls des patients en état de mort cérébrale avaient reçu des greffes de reins de porc. L’hôpital de Boston a précisé dans un communiqué qu’ils ne savaient si les causes du décès étaient liés à cette xénogreffe.

9) L’Ozempic, un médicament contre le diabète pour perdre du poids

L’Ozempic, aussi connu sous le nom scientifique de sémaglutide, est initialement un médicament pour le diabète de type 2. Il mime les effets d’un petit peptide appelé le GLP (glucagon-like-peptide 1) qui a, entre autres, pour effet une perte de poids.

Depuis le 8 octobre 2024, il est commercialisé en Europe sous le nom de Wegovy et disponible comme traitement de l’obésité. Cependant, il y a eu beaucoup de mésusages par des patients n’étant pas en situation d’obésité ou avec des problèmes liés à un surpoids. Pour encadrer ces mésusages, les scientifiques ont décidé que la première prescription dans le cadre d’un traitement pour l’obésité doit être faite par un médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou compétent en nutrition. La suite des prescriptions peut se faire par n’importe quel médecin. Aux États-Unis, Ozempic est un véritable phénomène culturel, avec des milliers d’Américains qui le prennent pour avoir le ventre plat.

10) Une clé cachée pour réparer le cœur a été découverte

Parue dans le jounal Cardiology le 21 novembre 2024, une étude menée par l’Institut Karolinska en Suède a démontré que les cardiomyocytes, les cellules musculaires cardiaques, se régénéraient d’elles-mêmes. Cette situation se constate chez certains patients atteint d’insuffisance cardiaque traité par un LVAD (Left Ventricular Assisted Device). Par leur étude, les chercheurs ont confirmé qu’il s’agissait bien de nouvelles cellules produites par le cœur. Plus d’études vont être menées pour comprendre les mécanismes moléculaires cachées derrière ce phénomène.

