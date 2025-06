Lecture Zen Résumer l'article

Grâce au Digital Markets Act, Microsoft va devoir abandonner certaines pratiques concernant son navigateur web, Edge. Sur Windows, Microsoft vous forcera donc moins la main pour utiliser son logiciel.

C’est devenu une bonne blague : tous les moyens que Microsoft met en œuvre pour vous forcer à utiliser son navigateur Edge. Et tous les moyens qu’il a trouvés pour vous décourager d’installer un autre navigateur. Mais l’Union européenne et son Digital Markets Act (DMA) sont passés par là : Microsoft va devoir lâcher du lest.

Microsoft Edge va moins vous culpabiliser si vous ne l’utilisez pas

C’est dans un billet de blog publié ce 2 juin que Microsoft a annoncé réaliser quelques changements concernant Windows, afin de « se conformer au Digital Markets Act ». Microsoft y liste tous les changements, qui sont pour la plupart mineurs.

Edge qui forçait pour le garder // Source : Capture d’écran

Le plus important d’entre eux concerne Edge, son navigateur : vous ne recevrez plus de notifications vous demandant de définir Microsoft Edge comme navigateur par défaut. D’autant plus avec le message expliquant que cela vous permettra de « tirer pleinement parti de votre PC ». Cette notification apparaissait lorsqu’on changeait de navigateur par défaut.

Cette loi européenne force Microsoft à s’ouvrir aux concurrents

Grâce au DMA, lorsqu’on choisira un autre navigateur par défaut, il sera automatiquement épinglé à la barre des tâches de Windows et on pourra ouvrir davantage de types de fichiers avec (.svg, .xml, .ftp). Le texte européen force également Windows à vous laisser désinstaller Microsoft Edge (ainsi que le Microsoft Store). La barre de recherche de Windows change aussi : vous n’aurez plus besoin d’utiliser forcément Bing comme moteur de recherche sur Internet.

On ne sera plus obligé d’utiliser Bing dans la barre de recherche de Windows // Source : Microsoft

Des changements qui ne sont toutefois pas encore en place : pour le moment, ils sont déployés sur les bêtas de Microsoft Edge et de Windows. On s’attend à une arrivée pour tout le monde dans le courant du mois de juin, ou en juillet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama