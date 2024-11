Lecture Zen Résumer l'article

Contrairement à 2016, quand Donald Trump avait prononcé un discours de victoire écrit et rassembleur, le nouveau président-élu a fait le choix de l’improvisation et de l’humour, comme dans ses meetings, pour célébrer sa victoire en 2024. Il a longuement fait l’éloge d’Elon Musk, à qui il doit une partie de sa victoire.

Donald Trump a gagné l’élection présidentielle de 2024. Cela ne fait déjà quasiment aucun doute, le matin du 6 novembre, même si le dépouillement n’est pas encore totalement achevé — Trump peut compter sur le vote de 267 grands électeurs, il en faut 270 pour gagner. Le nouveau président-élu, qui retrouvera la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, doit une partie de sa réussite à Elon Musk et à plusieurs hommes riches de la Silicon Valley, qui l’ont nettement soutenu.

Elon Musk a fait campagne pour Donald Trump, a mis en place une loterie pour influencer les électeurs, a tweeté des centaines de fois sur l’élection et a financé la campagne républicaine. Ce faisant, il a assurément joué un rôle dans le comeback de Donald Trump. De nombreux électeurs, généralement indécis, ont rejoint le mouvement par admiration d’Elon Musk. La preuve, pendant son discours de victoire, des militants ont crié le nom « Elon » pour inciter le président-élu à parler de son généreux donateur.

Sans surprise, Donald Trump a mordu à l’hameçon. Le futur 47e président américain, qui était étrangement très bavard pour un discours diffusé dans le monde entier, a chanté les louanges d’Elon Musk pendant plusieurs minutes, dans un exercice d’improvisation dont il a l’habitude.

https://twitter.com/i/status/1854069606274449875

Elon Musk : une « star » avec une « magnifique fusée », comme « un enfant dans les bras »

Initialement, Donald Trump ne semblait pas avoir prévu de parler d’Elon Musk durant son discours de victoire. Le président-élu a d’abord remercié sa famille et son vice-président élu, JD Vance, avant de revenir sur son mouvement MAGA (Make America Great Again) et de faire l’éloge de son comeback.

Contrairement à 2016, lorsque Donald Trump semblait plus timide et modeste, le candidat républicain a transformé son discours de victoire en 2024 en un meeting politique, centré sur sa propre gloire. Il n’a pas eu de mot pour les électeurs démocrates.

Elon Musk, qui était présent à la soirée de victoire de Trump, a posté cette image, dans laquelle il plaisante sur sa future arrivée à la Maison-Blanche. // Source : X

Au bout de quelques minutes, un de ses fans a crié le prénom « Elon ! », pour demander à Donald Trump pourquoi le patron de Tesla et de SpaceX n’était pas sur scène. Le président-élu est alors parti en improvisation pendant 3 minutes pour raconter son lien avec l’homme le plus riche du monde :

« Nous avons une nouvelle star, une étoile est née : Elon. C’est un gars incroyable. Nous étions assis ensemble. Il a passé deux semaines à faire campagne à Philadelphie. Il a lancé une fusée il y a deux semaines. Je l’ai vue, elle était magnifique. Elle montait à 16 000 kilomètres par heure et brûlait comme jamais. J’ai demandé ce qu’il était arrivé à la peinture, et il m’a répondu qu’ils n’avaient jamais réussi à créer une peinture capable de résister à une telle chaleur. La fusée descendait et brûlait. Seul Elon pouvait réussir un tel exploit » s’est exclamé le président-élu, en faisant référence au rattrapage réussi du Starship.

Retour du Super Heavy sur Terre après le 5e vol du Starship. // Source : SpaceX

Donald Trump a ensuite continué à parler de la fusée, en expliquant avoir mis en attente un homme au téléphone pendant 45 minutes pour regarder l’engin d’Elon Musk : « Les moteurs brûlaient, j’ai vraiment cru qu’elle allait s’écraser. Mais elle a atterri parfaitement, les bras mécaniques se sont déployés, tenant la fusée avec autant de délicatesse qu’on tient un bébé dans les bras la nuit. J’ai demandé à Elon si c’était bien lui, et il a répondu oui. Alors, je lui ai demandé : qui d’autre pourrait faire ça ? La Russie ? La Chine ? Quelqu’un d’autre aux États-Unis ? Non. C’est pour ça que je t’adore, Elon. C’est génial. »

Ensuite, Donald Trump a parlé de l’ouragan Hélène : « Nous avions besoin de Starlink, alors j’ai appelé Elon et je lui ai demandé ce qu’était ce fameux Starlink. Il a tout mis en place si rapidement. Il a sauvé de nombreuses vies. Elon est un super génie, et nous devons protéger nos génies ; nous n’en avons pas beaucoup. »

Dans le futur gouvernement de Trump, Elon Musk pourrait avoir un rôle inédit. Le patron de Tesla, qui rêve d’être au centre du pouvoir depuis longtemps, a fait le bon pari en se consacrant au nouveau président-élu. Il est un des grands gagnants de l’élection présidentielle américaine de 2024… jusqu’à ce que les autorités s’interrogent sur son influence sur l’élection.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+