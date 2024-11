Lecture Zen Résumer l'article

Comme attendu, Elon Musk aura bien un rôle majeur dans la présidence de Donald Trump. Il s’occupera du Department of Government Efficiency (DOGE) pour optimiser la bureaucratie et réduire les dépenses au maximum.

Elon Musk ne peut pas devenir président des États-Unis. Mais il tiendra un rôle majeur dans le gouvernement de Donald Trump. Le 12 novembre, soit une semaine après sa victoire, le président-élu a annoncé la création du Department of Government Efficiency (que l’on pourrait traduire par Département de l’efficience gouvernementale), que pilotera Elon Musk en compagnie de Vivek Ramaswamy (un investisseur dans la biotech). Oui, ça fait DOGE, pour la blague.

Le rôle du duo est clair : fournir des conseils à la Maison-Blanche afin de mener à bien une profonde restructuration des administrations. Le Department of Government Efficiency vise à « démanteler la bureaucratie gouvernementale, en terminer avec les régulations excessives, couper les dépenses inutiles et restructurer les Agences Fédérales ». Les économies réalisées pourraient être immenses.

Elon Musk sera un conseiller de Donald Trump

« Cela va provoquer des ondes de choc au sein du système, et pour tous ceux impliqués dans le gâchis gouvernemental, ce qui représente beaucoup de personnes », a fait savoir Elon Musk. Certains fonctionnaires américains peuvent donc commencer à trembler puisque des têtes vont tomber dans un futur proche. Donald Trump nourrit le désir de former et gérer son gouvernement avec une « approche entrepreneuriale », nourrie par le slogan « Save America ». En ce sens, la nomination d’Elon Musk n’a rien d’illogique au regard de son passif et de ses réussites dans le monde de l’entreprise, en dépit de décisions controversées — au rachat de Twitter, il a par exemple licencié la quasi-totalité des employés.

Donald Trump est persuadé qu’un gouvernement plus petit et mieux piloté sera bénéfique pour les Américains, en raison d’une importante réduction des dépenses qui profiterait à tout le monde. Vivek Ramaswamy et Elon Musk ont semble-t-il jusqu’au 4 juillet 2026 pour « révolutionner » les institutions américaines. Ils devraient pouvoir continuer à exercer dans le privé parallèlement, puisque Donald Trump ne semble pas s’inquiéter d’eventuels conflits d’intérêt.

Le 26 octobre, lors d’un meeting en Pennsylvanie, Elon Musk déclarait : « Nous allons être très ouverts et transparents sur ce que nous allons faire (…). Nous allons dépenser moins. Et si quelqu’un a une meilleure idée pour dépenser moins, qu’il le dise. Si nous ne prenons pas ce chemin, nous allons mettre le pays en faillite. Nous devons faire quelque chose. Et il y aura de grandes manœuvres. » Il a ensuite réutilisé une expression suggérée par le public : « drainer les marécages ». On rappelle qu’Elon Musk a été un artisan majeur de la campagne de Donald Trump, faisant notamment appel à son influence médiatique fournie par le réseau social X (ex-Twitter).

À noter que le communiqué de Donald Trump a tout d’un article que pourrait écrire un média spécialisé dans les canulars :

Les initiales du Department of Government Efficiency forment le mot DOGE, en référence à la cryptomonnaie portée par Elon Musk ;

Elon Musk est nommé le « Great Elon Musk » (« Elon Musk le Grand »), quand Vivek Ramaswamy se contente d’un « American Patriot » ;

Ils sont aussi décrits comme des « Wonderful Americans », soit des Américains incroyables ;

Donald Trump cite le projet Manhattan pour qualifier cette initiative, projet Manhattan qui renvoie à la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça.

