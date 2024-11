Lecture Zen Résumer l'article

Malgré les grandes promesses d’Elon Musk, les humains resteront indispensables. Tesla recrute actuellement pour concevoir une plateforme de téléopération destinée à ses robotaxis et robots humanoïdes. Un aveu que la révolution des robots n’est pas encore pour demain ?

Lors de la présentation du Cybercab en octobre, les robots humanoïdes Optimus avaient impressionné en réalisant des cocktails, dansant et interagissant avec les invités. Les progrès réalisés par Tesla en quelques mois semblaient énormes. Hélas, tout ceci n’était qu’une mise en scène de plus pour en mettre plein les yeux. En coulisse, des humains contrôlaient à distance (en réalité virtuelle) les gestes et interactions des robots.

Derrière le rêve d’un monde rempli de robots autonomes, la réalité est un peu moins glamour. Elon Musk promet des robots autonomes grâce à l’IA, mais cela nécessitera encore des années de développement avant d’atteindre ce résultat. Pour l’heure, rien n’est prêt et il n’y a rien d’anormal à cela. D’ailleurs, Tesla recrute actuellement des développeurs pour créer la plateforme de communication avec les robots (Optimus et Cybercab), pour que des téléopérateurs puissent prendre la main à distance si nécessaire. C’est le média Electrek qui a repéré l’annonce sur le site Tesla le 25 novembre.

Robotaxis : une révolution… sous supervision humaine

À écouter Elon Musk, le Cybercab de Tesla est censé changer la donne dans l’univers des robotaxis : pas de volant, pas de pédales, une conduite 100 % autonome. Pourtant, les limitations techniques du Full Self-Driving (FSD) ne sont pas toutes résolues. Des infractions, des accidents, des hésitations dans des situations complexes et des régulateurs peu enclins à valider une autonomie totale viennent mettre des bâtons dans les roues de Tesla.

Tesla n’a finalement pas d’autre choix que de suivre l’exemple de ses concurrents comme Waymo et Cruise avec une flotte autonome, supervisée à distance par des opérateurs humains. Ces derniers interviendront dans les situations délicates où l’intelligence artificielle seule ne suffit pas. Pourtant, Elon Musk a toujours jugé cela archaïque et pense pouvoir faire mieux.

C’est de toute façon un des prérequis pour obtenir une licence pour tester la conduite autonome en Californie. Même si Tesla n’a jamais été du genre à se conformer aux réglementations locales pour effectuer ses tests ou mettre des fonctionnalités à disposition de ses clients. Des Cybercab ont déjà été aperçus roulant sur les terrains Tesla.

Si cette approche pragmatique pourrait permettre à Tesla de déployer ses robotaxis plus rapidement, elle écorne néanmoins l’image d’une révolution technologique promise depuis des années.

Une plateforme également pensée pour le robot Optimus

Le rêve d’Elon Musk est de mettre des Optimus dans tous les foyers. Le robot humanoïde censé accomplir des tâches variées dans les foyers et les entreprises, prend lui aussi un tournant. L’annonce d’emploi Tesla mentionne que la future plateforme de téléopération servira également pour Optimus. Mais cela soulève des doutes, surtout après que des équipes Tesla se sont fait épingler à partager des images captées à l’insu des propriétaires par les caméras des voitures Tesla. Et si cela se reproduisait à grande échelle avec les robots Optimus ? Imaginez si le robot utilisé en usine permettait à Tesla d’avoir accès à des secrets industriels.

Tesla devra certainement apporter des réponses claires à ce sujet. Est-ce que ces machines télécommandées méritent encore le qualificatif de « révolutionnaires » ? Ou s’agit-il simplement d’un moyen de maquiller les lacunes techniques du projet ?

Pour l’instant, les promesses d’un monde sans conducteurs et sans intervention humaine restent vaines.

