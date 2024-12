Lecture Zen Résumer l'article

Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2024, le Bitcoin a franchi le seuil symbolique des 100 000 dollars. Avant l’élection de Donald Trump, seulement un mois auparavant, il s’échangeait autour de 68 000 dollars.

Le 9 février 2011, le Bitcoin atteignait pour la première la parité avec le dollar américain. Un Bitcoin s’achetait 1 dollar… et beaucoup craignaient déjà qu’il s’agisse d’une arnaque, d’une bulle prête à exploser.

Ensuite, la plus célèbre des crypto-monnaies a progressivement pris de la valeur. 10 dollars en juin 2011, 100 dollars en avril 2013, 1 000 dollars en novembre 2013, 10 000 dollars en novembre 2017, puis 50 000 dollars en février 2024, après être plusieurs fois tombée et remontée… Le cours du Bitcoin ne cesse de surprendre, tant son schéma ne ressemble à aucun autre.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2024, aux alentours de 3 heures du matin, le Bitcoin est brusquement passé de 98 000 dollars à 102 000 dollars, dépassant ainsi le seuil symbolique des 100 000 dollars. En cause notamment : les signes positifs envoyés par Donald Trump pour les crypto-monnaies.

La courbe de progression du Bitcoin en un mois est impressionnante. Il a pris + de 50 % de valeur. // Source : Capture Perplexity

Donald Trump, monsieur Bitcoin ?

Comment expliquer cette envolée fulgurante, alors que le Bitcoin valait 68 000 dollars il y a un mois, à la veille de l’élection de Donald Trump ?

Le président-élu, avec son entourage pro-tech, semble beaucoup plus favorable à l’industrie des crypto-monnaies que l’administration précédente. Donald Trump commercialise des NFT à son effigie, mais semble aussi vouloir réguler. Quelques heures avant le passage aux 100 000 dollars, il a nommé Paul Atkins à la tête de la SEC (Securities and Exchange Commission), un fervent défenseur de l’innovation numérique et de la blockchain. Paul Atkins, s’il est confirmé à ce poste, ne devrait mettre aucun obstacle aux crypto-monnaies.

Le Bitcoin s’approchait des 100k depuis l’élection de Trump, mais la nomination de Paul Atkins a provoqué ce passage. // Source : Truth Social

Le Bitcoin va-t-il continuer son impressionnante envolée ? À en croire plusieurs analystes, oui. Si Donald Trump n’oublie pas sa promesse et applique bel et bien une politique pro-crypto, alors le Bitcoin pourrait continuer de croitre dans les prochains mois. Il faut évidemment être prudent avec son argent (spécifiquement avec une valeur aussi spéculative que le Bitcoin), mais l’effet Trump risque de continuer.

