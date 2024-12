Lecture Zen Résumer l'article

L’Apple Vision Pro n’est plus le seul « ordinateur spatial » haut de gamme. Google et Samsung ont présenté à la presse américaine le « projet Moohan », un appareil conçu pour propulser Android à l’ère de la réalité mixte. Le produit devrait être commercialisé par Samsung en 2025.

Présenté par certains comme un flop, l’Apple Vision Pro vient tout juste d’être désigné « innovation de l’année » par le média Popular Science. L’informatique spatiale, à laquelle certains ne croient pas une seconde, vient de bénéficier d’une inattendue : Google et Samsung ont annoncé, à la surprise générale, le « Project Moohan » le 12 décembre. Il s’agit d’un casque de réalité mixte concurrent du produit d’Apple, qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat initié en février 2023 pour préparer le monde à l’informatique spatiale.

Au programme de cette réplique du Vision Pro par les meilleurs ennemis d’Apple : un nouveau système d’exploitation (Android XR), une interface très similaire et de l’intelligence artificielle.

https://twitter.com/LelloucheNico/status/1867240066244083717

Project Moohan : Samsung et Google dévoilent leur premier casque de réalité mixte

À 17 heures le 12 décembre, la quasi-totalité des médias tech américains ont publié leur prise en main du « Project Moohan », que Google et Samsung ont présenté en début de semaine lors d’un événement secret. La presse européenne n’était pas conviée à l’événement, ce qui peut laisser penser que la France sera privée du casque au lancement.

Au programme de ce partenariat entre Google et Samsung, il y a d’abord la création d’un nouveau système d’exploitation attendu depuis plusieurs mois : Android XR. Cet OS, qui se destine aussi bien aux casques VR qu’aux lunettes de réalité augmentée, vise à concurrencer visionOS (Apple) et Horizon OS (Meta). Son interface est extrêmement similaire à ce que proposent Apple et Meta dans ses dernières mises à jour, avec des fenêtres flottantes que l’on peut placer à l’endroit de son choix.

L’interface d’Android XR est globalement un copier-coller de visionOS, avec quelques outils d’IA pour analyser le contenu d’une application. // Source : Google

Pour se distinguer d’Apple, Google indique à Bloomberg qu’il mise sur l’IA. Tout Android XR est pensé pour tirer parti de Gemini, avec des outils de reconnaissance de l’image très sophistiqués. Android XR ne sera pas réservé aux appareils Samsung et vise à équiper le reste du marché des casques VR/MR/AR. Il s’agit sans doute d’une grande menace pour les équipes Meta Quest.

Le projet Moohan, le premier produit conçu pour Android XR, a été fabriqué par Samsung. Il s’agit d’un casque de réalité mixte au design très proche de celui d’Apple, avec une batterie externe qui se glisse dans la poche. Samsung compte néanmoins offrir plus de choix qu’Apple, puisqu’il indique qu’il commercialisera des batteries de différentes capacités.

Le casque de Samsung est très ressemblant à celui d’Apple. // Source : Samsung

Selon Bloomberg, le casque de Samsung est plus léger et plus confortable que celui d’Apple, notamment grâce à des coussins à l’arrière du crâne. Le champ de vision serait également supérieur, ce qui n’est pas surprenant puis l’annonce du casque Vision Pro date de 2023. Sur le côté, l’utilisateur peut passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée (avec des caméras) grâce à un double tap. Sur l’Apple Vision Pro, il faut faire tourner une couronne pour faire la même chose.

Absentes de visionOS, les applications Google les plus populaires sont évidemment intégrées à Android XR.

Google Maps, Google Photos, Google Docs, Chrome et YouTube ont tous droit à une version conçue pour la réalité mixte. Les applications se contrôlent avec le regard et la main, comme chez Apple. Android XR supporte aussi le clavier et la souris, comme visionOS.

YouTube pour Android XR. // Source : Google

Le prix du Project Moohan est encore inconnu, mais il devrait être inférieur aux 3 999 euros d’Apple selon Bloomberg.

Le casque utilise la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm et devrait être dévoilé plus longuement début 2025, peut-être en même temps que les Galaxy S25. Sa commercialisation devrait intervenir l’année prochaine.

D’autres casques sous Android XR pourraient arriver rapidement, sans doute à des prix inférieurs à celui du produit de Samsung. Avec son OS, Google dit vouloir proposer des casques pour des besoins spécifiques, comme le sport par exemple.

Les Google Glass font leur grand retour, avec Android XR

En plus du casque conçu avec Samsung, Google profite de l’annonce d’Android XR pour officialiser son prototype de lunettes pensées pour l’intelligence artificielle. Grâce à Gemini et au projet Astra, Google proposera prochainement des lunettes de réalité augmentée avec des applications projetées au milieu de la vision. La marque répond ici à Meta et à son projet Orion.

Google Maps avec les lunettes Google. // Source : Google

En plus du projet de Google, Samsung pourrait aussi dévoiler ses propres lunettes connectées début 2025. La logique voudrait qu’elles utilisent aussi Android XR.

Les développeurs ont désormais quelques mois pour créer de premières applications, en attendant la sortie du premier casque de Samsung.

