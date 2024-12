Lecture Zen Résumer l'article

Bloqué dans l’Union européenne, Sora est disponible dans plus de 160 pays depuis le 9 décembre. Cette interdiction peut être contournée à l’aide d’un VPN. On vous explique comment faire.

10 mois après son annonce, Sora, l’impressionnant générateur de vidéos d’OpenAI, est disponible. L’entreprise a annoncé sa sortie le 9 décembre et propose aux utilisateurs de 160 pays, qui disposent d’un abonnement payant à ChatGPT, de générer des vidéos ultra-réalistes grâce à des phrases, depuis le site sora.com.

En Europe, Sora est bloqué. Pour des raisons règlementaires, OpenAI a décidé de repousser la sortie de son service dans l’Union européenne (comme il avait pu le faire avec ChatGPT Voice). La bonne nouvelle est qu’il est possible de contourner l’interdiction.

Un VPN permet d’accéder à Sora depuis la France

Quand on se connecte à Sora depuis une adresse IP européenne, l’option « Se connecter » n’est pas disponible. OpenAI indique que « Sora n’est pas encore disponible en France ».

Sora indique détecter le pays et empêche de se connecter. // Source : Capture Numerama

Selon les tests de Numerama, OpenAI procède à un blocage par IP. Il suffit d’un VPN (NordVPN dans notre test) pour débloquer le service. Connectez-vous aux États-Unis pour être sûr de débloquer Sora. Rechargez ensuite la page : l’option « Login » devrait être disponible.

Avec un VPN (ou depuis l’étranger), Sora permet de se connecter. // Source : Capture Numerama

Comment générer une vidéo avec Sora depuis la France ?

À la première inscription, Sora vous demandera d’abord de vous connecter à votre compte ChatGPT, puis d’insérer votre date de naissance. Le service est interdit aux mineurs.

Il faut donner sa date de naissance pour accéder à Sora. // Source : Capture Numerama

Ensuite, OpenAI vérifiera votre abonnement. Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT sont exclus de Sora : il faut impérativement un abonnement payant pour y avoir accès.

Deux formules sont proposées : ChatGPT Plus (20 dollars par mois, avec 50 vidéos par mois, une restriction 720p et des vidéos de 5 secondes) ou ChatGPT Pro (200 dollars par mois, 50 vidéos, du 1080p et 20 secondes). Il y a un système de crédits à chaque vidéo, en fonction de la demande.

Les différents abonnements pour accéder à Sora. // Source : Numerama

Après ça, OpenAI vous proposera une courte introduction en vidéo. La génération d’une première création est assez simple : il suffit d’insérer une demande (le français est supporté) dans la barre en bas de la page, en choisissant des réglages vidéo.

La barre de génération de ChatGPT. // Source : Capture Numerama

La génération de vidéo est censée être rapide, mais Sora est rapidement tombé en panne après son lancement. En haut à droite du site, un système de file d’attente permet de savoir où en est sa demande.

