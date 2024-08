Lecture Zen Résumer l'article

Depuis le 16 août, l’Epic Games Store, le concurrent de l’App Store (Apple) et du Play Store (Google), est disponible sur iOS et Android dans l’Union européenne. Ce magasin permet à Fortnite de faire son grand retour sur iPhone et à Fall Guys, pour la première fois, d’arriver sur mobile (iOS et Android). On vous explique comment tout installer.

Fortnite est de retour sur iPhone ! Quatre ans après sa suppression de l’App Store, causée par la décision d’Epic Games de ne plus payer les commissions demandées par Apple, le plus célèbre des jeux de battle royale est de nouveau disponible sur iOS, grâce à un nouveau magasin d’applications. Il est accompagné de Fall Guys Mobile, qui arrive sur iOS et Android pour la toute première fois.

L’Epic Games Store, le concurrent de l’App Store rendu possible par le Digital Markets Act (une loi exclusive à l’Union européenne), est disponible depuis le 16 août sur les iPhone européens (et fonctionne sur les iPad sous iPadOS 18 bêta). L’Epic Games Store existe aussi sur Android peu importe votre emplacement géographique. On vous explique comment l’installer.

iPhone et iPad : un magasin réservé à l’Union européenne

Grâce au DMA, les habitants de l’Union européenne peuvent installer des magasins alternatifs sur leurs iPhone. Il leur suffit d’être physiquement présent dans l’Union européenne et de tourner au minimum sous iOS 17.6 pour être éligible au sideloading, le nom donné à la pratique d’installation d’applications en dehors de l’App Store. Sur les iPad, il faut utiliser iPadOS 18.0, qui sera disponible cet automne (on peut l’installer en bêta dès maintenant, avec une petite manipulation pour forcer l’installation).

Pour installer l’Epic Games Store, rendez-vous sur le site de l’entreprise. Cliquez sur Installer, puis acceptez les conditions proposées. Apple, qui n’est pas un grand fan du sideloading, vous forcera à aller dans l’application Réglages de votre appareil pour approuver l’installation. Revenez ensuite dans Safari, puis cliquez une nouvelle fois sur Installer, où une fenêtre vous permettra d’installer l’Epic Games Store. Vous pourrez télécharger l’Epic Games Store.

L’installation de l’Epic Games Store depuis Safari. // Source : Numerama

Une fois dans l’Epic Games Store, vous irez immédiatement accès aux jeux disponibles en téléchargement (Fortnite, Rocket League ou Fall Guys). À vous de choisir ceux que vous voulez installer.

Apple affichera de nouveaux messages un peu insistants à chaque installation, mais tout devrait fonctionner normalement. Les jeux seront ajoutés à votre page d’accueil après téléchargement.

Fall Guys dans l’Epic Games Store. // Source : Numerama

Par communiqué, Apple réagit au lancement de l’Epic Games Store dans l’UE : « le DMA nous obligeait à offrir de nouvelles fonctionnalités aux développeurs de l’UE, et nous avons travaillé pour les rendre aussi simples que possible pour les utilisateurs tout en essayant de protéger leur vie privée et leur sécurité », indique la marque. Elle ajoute que des nouveautés seront prochainement proposées pour améliorer l’expérience utilisateur.

Android : l’Epic Games Store est disponible dans tous les pays

Sur Android, l’Epic Games Store n’est pas nouveau, puisque le sideloading est possible depuis plusieurs années. Epic profite néanmoins de son lancement sur iPhone pour proposer une grande mise à jour, avec notamment l’arrivée de Fall Guys Mobile.

Pour installer l’Epic Games Store sur Android, rendez-vous sur le site de la marque depuis votre smartphone. Le système d’exploitation vous indiquera que le fichier d’installation est potentiellement dangereux, mais vous proposera de le Télécharger quand même. Ensuite, depuis le centre de notifications, cliquez sur l’installateur. S’il s’agit de votre première installation en dehors du Play Store, il vous faudra autoriser votre navigateur à installer des applications, puis cliquer sur Installer. Le magasin s’ajoutera alors à votre téléphone et vous pourrez l’ouvrir.

Le téléchargement de l’Epic Games Store depuis Google Chrome. // Source : Numerama

Dans l’Epic Games Store, la liste des jeux proposés vous permettra de télécharger ce que vous souhaitez installer (il vous faudra autoriser l’Epic Games Store à installer des applications, comme avec votre navigateur). L’application sera ensuite ajoutée à votre écran d’accueil.

L’installation de Fortnite, sur Android, depuis l’Epic Games Store. // Source : Numerama

S’il n’y a pas besoin d’un compte Epic Games pour télécharger un jeu, il vous faudra forcément vous connecter pour démarrer Fortnite ou Fall Guys. Les achats de contenus dans ces jeux passeront par le moteur de paiement d’Epic Games, qui n’a plus besoin de payer de commission à Apple ou Google.

