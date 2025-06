Lecture Zen Résumer l'article

WhatsApp a précisé à la CNIL irlandaise que les publicités n’arriveront pas dans l’application avant 2026, au plus tôt. L’application ne pourra pas les mettre en place avant à cause de deux textes européens : le RPGD et le DMA.

Deux textes juridiques de l’Union européenne vont laisser du répit aux utilisateurs européens de WhatsApp. Meta a annoncé au gendarme des données irlandais que les publicités n’arriveront pas sur WhatsApp tout de suite, comme l’a rapporté Politico ce 19 juin 2025.

La publicité sur WhatsApp n’arrivera pas avant 2026 en Europe

Cette semaine, WhatsApp a annoncé qu’il y aura désormais de la publicité dans l’application, ce qui n’a jamais été le cas depuis son lancement. Cependant, l’app a précisé à l’autorité irlandaise chargée de la protection des données (la DPC) que la publicité n’arrivera pas avant 2026 pour les utilisateurs de l’Union européenne. Le déploiement pour le reste du monde est prévu dans les prochains mois.

Ce changement a inquiété certaines organisations de défense de la vie privée. Elles s’inquiètent que Meta puisse utiliser les « préférences publicitaires et les informations de l’ensemble de leurs comptes Meta ». Dans son billet de blog, WhatsApp précise que ce ne sera le cas que pour « les personnes qui ont choisi d’ajouter leur compte WhatsApp à l’Espace Comptes » de Meta.

Meta a des doutes sur la légalité de sa publicité

Le commissaire irlandais Des Hogan a déclaré en conférence de presse ce jeudi 19 juin vouloir rencontrer Meta pour discuter de l’arrivée de la publicité, indique Politico. Meta semble avoir des doutes au regard de la législation européenne et préférer prendre ses précautions, pour éviter une amende salée.

Ce qui préoccupe Meta et les autorités européennes, c’est donc le partage d’informations entre comptes Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta doit s’assurer que les utilisateurs savent à quoi sert l’ajout de leur compte WhatsApp dans l’Espace Comptes. Sauf que le RGPD impose que le consentement de l’utilisation de ces données soit libre, spécifique et éclairé.

Autre problème juridique : le DMA, qui restreint ce que Meta peut faire avec ses plateformes. WhatsApp, Facebook et Instagram sont considérées comme des « gatekeepers » : elles doivent obtenir un consentement libre pour combiner les données personnelles. Les utilisateurs doivent par ailleurs pouvoir refuser cette combinaison sans préjudice.

D’autant plus que la Commission européenne et les associations de défense de la vie privée mettent en cause Meta et son modèle « consentez ou payez » : si vous ne voulez pas que vos données soit combinées, il faut payer. Un modèle qui n’est pas légal : en avril dernier, Meta se voyait infliger une amende de 200 millions d’euros pour non-respect du DMA.

Depuis, le système a été changé, mais est toujours pointé du doigt par des associations, comme l’organisation autrichienne NOYB (dont le signe fait référence aux mots « None Of Your Business »). Pour elle, le nouveau modèle publicitaire de WhatsApp est illégal : « Les données de ses différentes plateformes sont reliées entre elles et les utilisateurs sont suivis à des fins publicitaires sans avoir véritablement le choix », a expliqué son président Max Schrems. La solution pour WhatsApp serait alors de renoncer à la publicité ciblée, ce qui rendrait les annonces commerciales moins rentables pour l’application.

