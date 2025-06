Lecture Zen Résumer l'article

Poussé par la Commission européenne à ouvrir les services exclusifs de l’iPhone à ses concurrents, Apple tente par tous les moyens de repousser certaines obligations. Selon certains observateurs, le risque pour les clients européens est de voir des fonctions populaires disparaître.

En mars 2025, la Commission européenne avait annoncé son intention de forcer Apple à ouvrir l’iPhone à ses concurrents, après l’ouverture d’une enquête en décembre 2024. Parmi les sujets sur la table : AirPlay, l’accès aux messages, un plus grand contrôle des réglages, des notifications ouvertes aux développeurs et, in fine, la possibilité de jumeler des montres, des écouteurs et des casques avec un iPhone comme s’il s’agissait de terminaux Android. Apple avait répondu qu’il regrettait que l’Europe ne le cible que lui. Selon l’entreprise, les demandes de la Commission européenne favorisent l’utilisation des données de ses clients au détriment de l’expérience utilisateur. Apple a finalement fait appel le 30 mai, pour repousser l’échéance.

Dans la presse américaine, un sujet alimente les débats : Apple va-t-il être « obligé » de supprimer des fonctions comme AirDrop en Europe ? Tim Sweeney, le patron d’Epic Games à l’origine du procès contre l’App Store, fait partie des personnes qui dénoncent cette hypothétique position d’Apple. Mais ces craintes sont-elles fondées ?

It’s insane that Apple would block a major feature of their operating system rather than opening it up to competition so competitors can compete with Apple on a level playing field. It’s not like Apple’s AirDrop is better than similar functionality a competitor could make. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 3, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

AirDrop supprimé en Europe ? Pas si vite

Sur des sites comme 9to5mac et Daring Fireball (le blog de John Gruber, grand fan et spécialiste d’Apple), on lit le 3 juin 2025 que certaines fonctions emblématiques de l’iPhone sont menacées dans l’Union européenne. En cause, ce passage dans un communiqué envoyé par Apple à plusieurs médias, dont Numerama :

« Ces règles profondément erronées, qui visent Apple et aucune autre entreprise, limiteront considérablement notre capacité à proposer des produits et des fonctionnalités innovants en Europe, ce qui se traduira par une expérience utilisateur de qualité inférieure pour nos clients européens. Nous faisons appel de ces décisions en leur nom et afin de préserver l’expérience de haute qualité que nos clients européens attendent », écrit la marque.

En Europe, la fonction iPhone Mirroring, pour voir son iPhone sur Mac, est bloquée. // Source : Capture d’écran Numerama

Il n’en fallait pas plus pour alimenter des soupçons. « Si AirDrop était tout nouveau, les utilisateurs de l’UE ne l’obtiendraient pas non plus, je pense. Et si ce mandat est maintenu, les utilisateurs de l’UE pourraient perdre AirDrop. Il en va de même pour des appareils entiers tels que les AirPods et l’Apple Watch », écrit notamment John Gruber, repris par une partie de la presse américaine spécialiste d’Apple.

Faut-il s’inquiéter pour AirDrop ? Si Apple bloque bel et bien plusieurs fonctions en Europe, souvent pour des « incertitudes règlementaires » difficiles à justifier, l’interprétation de John Gruber nous semble erronée. D’abord parce que la Commission européenne ne demande pas explicitement l’ouverture d’AirDrop aux concurrents (mais souhaite que l’installation d’autres logiciels de transferts peer-to-peer soit possible), ensuite parce que le blogueur a tendance à ne présenter les choses que sous le prisme d’Apple. La marque a déjà prévenu qu’elle ne toucherait probablement pas aux fonctions existantes, mais qu’elle serait amenée à décaler certains lancements en Europe. On ne voit pas trop pourquoi elle porterait un coup aussi important à ses clients, alors qu’elle explique faire appel en leur nom.

AirDrop entre un iPhone et une Apple Watch. // Source : Apple

En mars 2025, Apple avait indiqué à Numerama que des premiers changements sous impulsion européenne devraient arriver sur les iPhone dès l’automne, avec le prochain iOS (iOS 19 rebaptisé iOS 26 selon les rumeurs). L’appel pourrait repousser l’échéance. Il est néanmoins probable que plusieurs nouveautés d’iOS 26 soient bloquées en France, dans un contexte politique compliqué pour la marque américaine.

En attendant, d’autres changements exclusifs ont déjà eu lieu. Parmi eux : l’installation de concurrents de l’App Store, le changement de certaines applications par défaut ou le remplacement d’Apple Pay. Apple a aussi bloqué pendant de longs mois Apple Intelligence et empêche toujours les Européens de contrôler leur iPhone depuis leur Mac.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama