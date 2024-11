Lecture Zen Résumer l'article

Quatre ans après sa défaite face à Joe Biden, le républicain Donald Trump semble en bonne position pour reprendre la Maison-Blanche. Sa victoire dépasse désormais les 90 % de probabilité, avec pour seul espoir pour Kamala Harris que les grandes villes renversent la tendance.

Le 5 novembre 2024, les États-Unis ont voté. Après deux ans de campagne, le nom du 47ᵉ président américain, qui prendra fonction le 20 janvier 2025, ne devrait plus tarder à être connu. Le premier candidat avec 270 grands électeurs deviendra président-élu.

À 5h30 le 6 novembre, une tendance forte se dégage. Même si certains résultats importants pourraient arriver plus tard, Donald Trump semble désormais le favori pour reprendre la Maison-Blanche, alors que les sondages le plaçaient au coude-à-coude avec Kamala Harris dans les swing states (l’Arizona, la Georgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin). Certains de ses soutiens revendiquent déjà la victoire.

L’indicateur du New York Times annonce Trump avec 90 % de chance

Le New York Times, qui propose un des meilleurs sites pour suivre les résultats en temps réel, dispose depuis 2016 d’un algorithme chargé de prédire l’issue de l’élection. S’il s’est trompé à plusieurs reprises par le passé (il donnait Hillary Clinton gagnante à 99 % au début du dépouillement de 2016), il s’avère généralement plutôt correct une fois les premiers bulletins dépouillés. L’algorithme du NYT se base notamment sur l’avancée des dépouillements dans les états clés, pour déterminer les chances d’inversion de la courbe.

Selon ce fameux algorithme, Donald Trump a 90 % de chance d’être élu président des États-Unis. Le système prédit entre 251 et 327 grands électeurs pour le Républicain, avec une grande chance de finir à 301. Pour gagner, Donald Trump a besoin de 270 voix.

À 5h30 le 6 novembre, l’algorithme du New York Times prédisait la victoire de Donald Trump. // Source : Capture Numerama

Le vote populaire, qu’aucun Républicain n’a remporté depuis 2004, pourrait aussi tomber dans le camp de Donald Trump. La vague rouge pourrait dépasser celles de 2016 et de 2020.

La courbe de prédiction du New York Times au fil de la soirée. // Source : Capture Numerama

Sur des sites spéculatifs, comme Polymarket, cette tendance se fait aussi sentir. Donald Trump est passé de 60 % de chance à 92 % de chance, puisque sa défaite semble de moins en moins probable.

La courbe de prédiction de Polymarket. // Source : Capture Numerama

Comment expliquer cette avance ? Donald Trump domine actuellement dans tous les États-clés, ceux où l’élection se joue. Rien n’est encore fait, mais Kamala Harris a beaucoup de retard.

Kamala Harris peut-elle encore inverser l’élection de 2024 ?

Kamala Harris peut-elle encore gagner ? Oui, si ses performances dans les grandes villes des swing states dépassent les attentes.

La carte électorale est très rouge le 6 novembre 2024 à 5h30, mais elle l’était aussi en 2020 à la même heure. Le dépouillement des votes par correspondance, qui s’était étalé sur plusieurs jours, avait permis à Joe Biden de repasser devant.

Kamala Harris peut donc encore le faire, mais il faudra que des villes comme Philadelphie, en Pennsylvanie, aient très majoritairement voté pour elle. Autrement, Donald Trump est désormais quasiment assuré de remporter tous les swing states, et donc de gagner l’élection présidentielle avec une très grande marge.

Dans les États serrés, avec souvent la majorité des voix dépouillées, Donald Trump est devant. // Source : Apple News

« Jet, set et match » Elon Musk annonce déjà la victoire de Donald Trump

Si Donald Trump ne revendique encore rien, ses soutiens considèrent désormais la victoire acquise.

Elon Musk voit en cette victoire annoncée la preuve que X, ex-Twitter, n’est pas une bulle. Le milliardaire a tweeté un « Jeu, set et match », alors qu’il se trouve actuellement dans la demeure de Donald Trump en Floride, pour suivre les résultats de l’élection, La vague rouge ravit aussi la cryptosphère, que Donald Trump soutient massivement.

Elon Musk commence déjà se féliciter d’avoir soutenu Trump. // Source : Numerama

Comment va réagir le monde ?

Au réveil le 6 novembre, le monde entier va découvrir l’avance de Donald Trump. Elle ne sera probablement pas aussi choquante qu’en 2016, où personne n’avait rien vu venir, mais cette possible victoire rabat forcément plusieurs cartes à l’international.

Si Donald Trump gagne l’élection, il réussirait un « come-back » inédit dans l’histoire de la politique américaine. Mauvais perdant en 2020, persona non grata dans le monde entier, condamné pour crimes, notamment après une tentative d’insurrection, et habitué des polémiques, Donald Trump s’apprête à réussir la revanche du siècle. Seules les grandes villes, et les résultats des votes par correspondance, peuvent sauver Kamala Harris et les démocrates.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+