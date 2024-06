Lecture Zen Résumer l'article

HBO Max est disponible en France depuis le mardi 11 juin 2024. Voici comment s’abonner à ce nouveau service de streaming.

Une nouvelle plateforme de SVOD est disponible en France, sur un marché déjà bien rempli. C’est ce mardi 11 juin 2024 qu’est lancé Max, le nouveau service du géant Warner Bros. Discovery. Il permet d’accéder à un catalogue très fourni, réunissant plusieurs licences phares (super-héros DC Comics, Game of Thrones, Harry Potter…).

Qui dit nouvelle plateforme de SVOD, dit nouvel abonnement et, par ricochet, nécessité de s’inscrire et de souscrire. Max existe en trois formules :

En option, on peut prendre le pack Sport pour 5 € de plus par mois, sachant qu’il ne sera pas obligatoire pour regarder les Jeux olympiques 2024.

Il existe plusieurs moyens de s’abonner à HBO Max

Via le site web

C’est la méthode la plus directe pour s’abonner à Max : se rendre à cette adresse, choisir une formule et s’inscrire. Le site vous demandera votre adresse mail, un mot de passe puis un mode de paiement. Il est possible de payer via une carte de crédit ou un compte PayPal. L’abonnement, si mensuel, sera renouvelé automatiquement sans intervention de votre part.

On choisit un abonnement Et on crée son compte pour payer

Via l’application

Max existe bien évidemment sous la forme d’une application, disponible sur iOS comme sur Android. Il est possible de s’abonner au service directement dessus, avec une petite subtilité tout de même : l’option Sport n’est réservée ici qu’à la formule Premium, pour un coût total de 18,99 € par mois. Sur le web, rien ne vous empêche d’associer l’option Sport à la formule Basic avec pub.

Via Canal+

Max est compris dans certaines formules de Canal+, ce qui veut dire que les personnes concernées n’auront rien à faire : si vous êtes abonné, vous pourrez accéder au catalogue HBO Max depuis myCanal. Notez qu’il s’agit de la formule Standard, soit l’intermédiaire (sans 4K UHD).

S’abonner à HBO Max. // Source : Capture d’écran

Via Amazon Prime Video

Il est par ailleurs possible de s’abonner à Max via Amazon Prime Video — qui occupe alors le rôle de fournisseur. Le service vient remplacer le Pass Warner. « Votre abonnement deviendra automatiquement un abonnement Max au 11 juin sans changement de prix. Eurosport sera offert sans coût additionnel jusqu’au 11 décembre 2024. Après cette date, il faudra payer 5 € par mois supplémentaires pour garder Eurosport », a fait savoir la multinationale dans un tweet publié le 9 juin. Vous aviez un pack Pass Warner + Pass Ligue 1 ? Il devient un abonnement Max à 9,99 € par mois, avec Eurosport offert jusqu’au 11 décembre.

S’abonner à HBO Max via Amazon Prime Video. // Source : Capture d’écran

Sur Prime Video, Max n’est proposé qu’en deux formules : Max Ad lite (5,99 €) et Max Ad-free (9,99 €). Elles correspondent aux deux premiers niveaux des formules classiques, même si certains contenus sont en 4K UHD sans coût supplémentaire.

