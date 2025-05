Lecture Zen Résumer l'article

Le destin de ce personnage a été changé dans la série The Last of Us, comme on l’apprend dans l’épisode 7 de la saison 2.

Contrairement à la saison 1, la saison 2 de The Last of Us prend un peu plus de libertés avec le jeu vidéo dont la série est issue. Malgré tout, la plupart des événements majeurs ont lieu. Néanmoins, le tout dernier épisode, diffusé le 26 mai 2025, supprime une séquence qui, dans le jeu, en avait marqué plus d’un. Attention, spoilers sur le dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Que devient Paillette dans la série The Last of Us ?

Si la série ne prend pas toujours une route similaire au jeu dans sa construction, il y a une constante : les morts sont les mêmes. Riley, Joel, et maintenant, Jesse, notamment. Mais, souvenez-vous de The Last of Us Part II : à Seattle, alors qu’Ellie et Dina sont sur son dos, Paillette (Shimmer) saute par-dessus un barbelé qui cachait des explosifs. La jument, qui accompagnait nos héroïnes depuis un certain temps, se couche, blessée, puis est abattue d’une balle dans la tête par l’un des soldats des Wolfs.

Une mort brutale, et marquante. On redoutait forcément de la voir apparaître en live-action dans la série HBO.

Ellie et Dina, avec Paillette, dans la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO

Mais étonnamment… Paillette a seulement disparu de l’écran. Jusqu’à ce que Jesse y fasse référence, au cours de l’épisode 7, lorsque Ellie lui demande le chemin qu’il a pris pour les retrouver. « J’ai trouvé l’endroit où tu as caché Shimmer. Elle y est toujours et elle va bien. Non pas que tu aies demandé. » Contrairement à The Last of Us Part II, donc, Paillette a survécu à Seattle.

Il faut admettre que dans l’univers de The Last of Us, toute survie est bonne à prendre. En général, ce sont plutôt les morts subites qui nous prennent de court.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama