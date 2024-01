Si certains romans sont réputés inadaptables à l’écran, d’autres parviennent à tirer leur épingle du jeu, même sous format sériel. C’est notamment le cas de 4 séries disponibles sur Prime Video : Big Little Lies, Daisy Jones and the Six, Le Pouvoir ainsi que Paper Girls.

Lorsque l’on a tant aimé des personnages littéraires, il peut être difficile de trouver l’adaptation qui leur rendra justice à nos yeux, que ce soit en version film ou bien série. Mais puisque les plateformes de SVOD ont décidé de capitaliser à fond sur les succès en librairies, il faut bien se faire une raison.

Et heureusement, certaines adaptations parviennent à s’en sortir haut la main, respectant fidèlement l’œuvre originale, tout en donnant vie de façon brillante à nos protagonistes de papier préférés.

Daisy Jones & The Six // Source : Amazon Studios

Sur Prime Video, vous avez ainsi le choix entre la sororité inspirante de Big Little Lies, l’énergie musicale de Daisy Jones and the Six, l’ambiance électrique du Pouvoir, ou les voyages temporels de Paper Girls.

Big Little Lies sur Prime Video, pour le casting cinq étoiles

Jane Chapman, une jeune mère célibataire, vient de débarquer dans une petite ville côtière des États-Unis avec son fils, Ziggy. Elle y rencontre la très extravagante Madeline, ainsi que Celeste, une ancienne avocate. Les trois femmes se lient alors d’amitié, jusqu’à ce qu’un incident ne vienne bouleverser ce petit monde fait de luxe et de faux semblants…

N’hésitez même pas à lancer la série : Big Little Lies est tout simplement l’une des meilleures productions HBO. Avec son casting d’exception (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et même Meryl Streep), cette adaptation du roman de Liane Moriarty est un sommet féministe, qui tisse une intrigue bien ficelée autour d’un meurtre mystérieux.

Les cliffhangers s’enchaînent ainsi au rythme des deux saisons de Big Little Lies, qui développent des personnages féminins ultra badass ainsi qu’une jouissive satire des riches. À noter que la série est disponible sur Prime Video via le pass Warner, au tarif de 9,99€ par mois.

Daisy Jones and the Six sur Prime Video, pour l’amour du rock’n’roll

Parfois, une adaptation peut parfaitement compléter l’œuvre originale, en apportant des éléments impossibles à transcrire en littérature. C’est le cas de la musicale Daisy Jones and the Six, tirée du roman de Taylor Jenkins Reid. Grâce à la série, on peut ainsi entendre avec bonheur les compositions de ce groupe fictif des années 1970, qui a brutalement décidé de se séparer au sommet de sa gloire.

Malgré une histoire totalement inventée, le récit se pose à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, mêlant entretiens face caméra et flashbacks. Devant Daisy Jones and the Six, on pense évidemment à des groupes existants comme Fleetwood Mac, dont l’ascension rock hors norme se rapproche de ce récit hypnotisant au cœur des années 1970.

Riley Keough (The Girlfriend Experience) et Sam Claflin (Peaky Blinders, Enola Holmes) mènent tambour battant cette adaptation rythmée aux couleurs hippies, en seulement 10 somptueux épisodes.

Le Pouvoir sur Prime Video, pour électriser les foules

Un beau matin, les femmes du monde entier se réveillent avec un pouvoir inattendu : générer de l’électricité d’un simple geste de la main. Désormais capable d’infliger le meilleur comme le pire, le « sexe faible » domine le monde à sa guise, jusqu’à la politique ou la religion. Si ce résumé pourrait ressembler à un début d’utopie, prenez garde : Le Pouvoir est bien plus complexe et nuancé.

Véritable chef-d’œuvre de la SF, ce roman de Naomi Alderman a enfin connu une adaptation en 2023, sur Prime Video. Les relations de pouvoir y sont bien évidemment bouleversées dans cette série chorale qui frappe fort. Une sorte de réponse à The Handmaid’s Tale, révolutionnaire et explosive.

Paper Girls sur Prime Video, pour traverser le temps

À la fin des années 1980, Erin, MacKenzie, KJ et Tiffany sont quatre adolescentes plutôt ordinaires. Alors qu’elles distribuent des journaux pour gagner de l’argent de poche, elles sont propulsées en 2019. Elles vont alors rencontrer des versions plus âgées d’elles-mêmes, mais vont surtout devoir sauver l’univers, tiraillées entre deux factions de voyageurs du temps.

Adaptée des comics de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang, Paper Girls nous attache immédiatement à ses quatre héroïnes, embarquées malgré elles dans une guerre intense.

Si la série a malheureusement été annulée après une seule saison de 8 petits épisodes, sans véritable conclusion, nous vous invitons à vous plonger en parallèle dans les romans graphiques, de véritables pépites.

