Des millions de dollars de fonds de la recherche pour la covid-19 vont être supprimés aux États-Unis. Annoncée le 25 mars 2025, cette nouvelle inquiète les scientifiques.

Le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, va retirer 11,4 millions de dollars alloués à la recherche après la pandémie pour le covid-19, annonce, ce 25 mars 2025, le site de la NBC News.

Le site d’information rapporte une déclaration d’Andrew Nixon, le directeur de la communication du HHS : « La pandémie de COVID-19 est terminée, et le HHS ne gaspillera plus des milliards de dollars des contribuables pour répondre à une pandémie inexistante dont les Américains se sont remis il y a des années ». Pour rappel, le HHS est l’équivalent du ministère de la Santé aux États-Unis. Il dirige, entre autres, les CDC.

« Maintenant que la pandémie est terminée, les subventions ne sont plus nécessaires »

Selon un document interne du NIH, l’Institut national de la santé, transmis au personnel de l’agence le 25 mars 2025 : « La fin de la pandémie fournit un motif pour résilier les fonds de subvention liés au covid. Ces fonds ont été octroyés dans un but précis : atténuer les effets de la pandémie. Maintenant que la pandémie est terminée, les subventions ne sont plus nécessaires. »

Le virus du Covid-19 a causé plus de 7 millions de morts dans le monde, « dont plus de 1,2 million aux États-Unis, et continue d’infecter et de tuer des personnes », rappelle la revue Nature. « Parmi les fermetures du NIH figure un programme de 577 millions de dollars visant à identifier et à développer des médicaments antiviraux contre le coronavirus SARS-CoV-2 et six autres types de virus à potentiel pandémique. »

Centre de vaccination contre le covid. // Source : Unsplash

Le projet de Jason McLellan, virologue à l’Université du Texas à Austin, faisait partie de ce programme terminé le 24 mars. Il avait pour but de développer des traitements à large spectre efficaces contre plusieurs types de virus. « Ces interruptions sont clairement court-termistes : nous avons désespérément besoin de nouveaux traitements contre les virus », rapporte-t-il à Nature. « Annuler la totalité de la subvention parce qu’une petite partie concernait le SARS-CoV-2 serait dangereux pour la préparation aux futures pandémies. »

Une opinion partagée par Kristina Iodice. La directrice de la communication du ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado déclare à NBC News : « Nous craignons que cette perte soudaine de financement fédéral ne menace la capacité du Colorado à suivre les tendances du COVID-19 et d’autres maladies émergentes, à moderniser les systèmes de données sur les maladies, à répondre aux épidémies et à fournir un accès essentiel à la vaccination, à la sensibilisation et à l’éducation, laissant les communautés plus vulnérables aux futures crises de santé publique ».

Depuis le début de son mandat, Trump ne cesse de mener des attaques contre la recherche scientifique : licenciements, censure de mots et de sujets, coupe budgétaire sur des programmes de recherches (entre autres sur les populations LGBTQIA+ mais également sur les recherches sur le VIH, le virus provoquant le sida). En janvier, le président a même signé un décret pour quitter l’OMS.

Face à ces répressions, des scientifiques américains se sont mobilisés avec un évènement qu’ils ont nommé « Stand Up for Science » au début du mois de mars. Il y avait alors eu des rassemblements partout dans le pays. Le mouvement s’était même étendu par-delà les frontières, les scientifiques du monde s’étant aussi mobilisé en soutien.

